Україна попередила Ізраїль про можливе погіршення відносин через прибуття судна із зерном з ТОТ, - ЗМІ

Українська сторона попередила Ізраїль про можливе погіршення міждержавних відносин через прибуття до Хайфи судна Panormitis, яке може перевозити викрадене росіянами зерно з тимчасово окупованих територій України.

Про це "Суспільному" розповіло джерело з кіл української дипломатії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Можливий вплив на відносини між державами

За словами джерела, Україна уважно стежить за ситуацією та вимагатиме від ізраїльської влади відхилити розвантаження корабля. В іншому випадку Україна залишає за собою право застосувати "міжнародні дипломатичні та правові механізми".

Крім того, дипломат назвав цей новий інцидент "ляпасом", зважаючи на підтримку, яку Україна раніше надавала Ізраїлю на міжнародній арені. Він зазначив, що у разі розвантаження судна це матиме наслідки для двосторонніх відносин.

"Ми стежимо за цим новим судном і не дозволимо цьому залишитися без наслідків... Якщо йому дозволять розвантажитися, це матиме наслідки, особливо для наших двосторонніх відносин... Ізраїлю не личить отримувати прибуток із вкрадених товарів",- сказав дипломат.

Що передувало?

Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.

Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.

