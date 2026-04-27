Україна попередила Ізраїль про можливе погіршення відносин через прибуття судна із зерном з ТОТ, - ЗМІ

Україна попередила Ізраїль про наслідки через судно з вкраденим зерном

Українська сторона попередила Ізраїль про можливе погіршення міждержавних відносин через прибуття до Хайфи судна Panormitis, яке може перевозити викрадене росіянами зерно з тимчасово окупованих територій України.

Про це "Суспільному" розповіло джерело з кіл української дипломатії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Можливий вплив на відносини між державами 

За словами джерела, Україна уважно стежить за ситуацією та вимагатиме від ізраїльської влади відхилити розвантаження корабля. В іншому випадку Україна залишає за собою право застосувати "міжнародні дипломатичні та правові механізми".

Крім того, дипломат назвав цей новий інцидент "ляпасом", зважаючи на підтримку, яку Україна раніше надавала Ізраїлю на міжнародній арені. Він зазначив, що у разі розвантаження судна це матиме наслідки для двосторонніх відносин.

"Ми стежимо за цим новим судном і не дозволимо цьому залишитися без наслідків... Якщо йому дозволять розвантажитися, це матиме наслідки, особливо для наших двосторонніх відносин... Ізраїлю не личить отримувати прибуток із вкрадених товарів",- сказав дипломат.

Читайте також: Ізраїль відпустив російське судно з викраденим українським зерном, - Axios

Що передувало?

  • Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.
  • Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.

Читайте також: Ізраїль прийняв ще одне судно з краденим українським зерном, - Axios

+46
Пропоную, відмінити закон про антисемітизм…
27.04.2026 19:31 Відповісти
+27
Україна попередила і замовила в Ізраїлі ще 127 великих менор.
27.04.2026 19:31 Відповісти
+23
Згідно з розслідуванням ізраїльської газети https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2026-04-26/ty-article-magazine/.premium/exposed-how-ukraine-wheat-stolen-by-russia-smuggled-to-israel/0000019d-be12-ded5-abdd-be3a411f0000 «Haaretz», з 2023 року Ізраїль прийняв понад 30 рейсів із вкраденим українським зерном з Керчі.

Останній випадок середини квітня став найгучнішим через цинічне та свідоме ігнорування запитів та вказівок України. Газета зазначає, що подібні рейси стали системною практикою.

Журналісти відстежили, що російські судна спершу завантажують зерно в окупованих портах України - зокрема, у Криму, куди заходять із вимкненими транспондерами. Після цього його перевантажують на інший корабель та транспортують далі.
27.04.2026 19:41 Відповісти
Україна попередила і замовила в Ізраїлі ще 127 великих менор.
27.04.2026 19:31 Відповісти
- Сёма, вы таки слышали, что Биби из Израиля скупает украденное русскими украинское зерно?
- И шо, его посадят за ето?
- Вы шо, смеётесь? Он же ево не украл, он же ево спас!
27.04.2026 20:22 Відповісти
Крадено зерно їсти це круто...
27.04.2026 21:03 Відповісти
Уікаво, як шо вони зроблять з цього збіжжя з кровю українців мацу то вона буде вважатись кошерною чи ні?
27.04.2026 21:17 Відповісти
Рабин розказував, що на великі свята вони дозволяють нічого не підозрюючим владоможцям різних країн запалити їхню мінору, як ознаку перемоги Ізраїля над ними
27.04.2026 21:04 Відповісти
треба топити сухогрузи-а так не зрозуміють деякі дельці з Ізраїля
27.04.2026 21:05 Відповісти
Пропоную, відмінити закон про антисемітизм…
27.04.2026 19:31 Відповісти
Ви, на святе замахнулись ?!?
27.04.2026 19:41 Відповісти
Згідний бо вже виходе шо пан посол на 8-річний срок собі наговорив
27.04.2026 19:42 Відповісти
єта другоє
27.04.2026 20:10 Відповісти
...який є проявом українофобії та антиукраїнської діяльності.
27.04.2026 21:06 Відповісти
Зеленський тупнув ножкою Міндічу, надув щоки і спитав - де моя частка з откату ?
27.04.2026 19:32 Відповісти
ета засада!
27.04.2026 19:32 Відповісти
А може то сиротам, Ільф і Петров не збрешуть.
27.04.2026 19:43 Відповісти
"избраному народу" и головне Нетанясі - пох!!!!
27.04.2026 19:34 Відповісти
Минулого разу банда зелемського потужно зіпсувала повітря. Що буде зараз, мабуть велике та потужне ніщо.
27.04.2026 19:34 Відповісти
Закон боневтіком підписий ! Закон пречитайте ! Вимагать від Ізраїльської влади надумались, та застосовувати "міжнародні дипломатичні та правові механізми" собираються. Тим більше прецедент то вже був !
27.04.2026 19:38 Відповісти
скасують закону про антисемітство?...
27.04.2026 19:41 Відповісти
Згідно з розслідуванням ізраїльської газети https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2026-04-26/ty-article-magazine/.premium/exposed-how-ukraine-wheat-stolen-by-russia-smuggled-to-israel/0000019d-be12-ded5-abdd-be3a411f0000 «Haaretz», з 2023 року Ізраїль прийняв понад 30 рейсів із вкраденим українським зерном з Керчі.

Останній випадок середини квітня став найгучнішим через цинічне та свідоме ігнорування запитів та вказівок України. Газета зазначає, що подібні рейси стали системною практикою.

Журналісти відстежили, що російські судна спершу завантажують зерно в окупованих портах України - зокрема, у Криму, куди заходять із вимкненими транспондерами. Після цього його перевантажують на інший корабель та транспортують далі.
27.04.2026 19:41 Відповісти
Як казав імператор Веспасіан 2000 років тому-гроші не пахнуть.З того часу нічого не змінилось.
27.04.2026 19:50 Відповісти
Ну ОК. А чому наші спокійно за цим спостерігають??? Де Magur-и та Sea Baby??? Де FP-1 та FP-2? Чи у них на суховантажвх з зерном, які пливуть до ісраєля, не спрацьовує режим розпізнавання "свій-чужий"???
27.04.2026 20:53 Відповісти
Там чужих нема, так всі свої, кошерність рулює.
27.04.2026 21:26 Відповісти
Антисеміти. Однозначно. Можна подавати до місцевих судів і вигравати справу.
27.04.2026 19:43 Відповісти
Це новини для наріду, на самому ділі у них гарні стосунки
27.04.2026 19:44 Відповісти
Нітаняху, виявляється, скуповує крадене московитами в Україні збіжжя, цілими параходами???
27.04.2026 19:50 Відповісти
антісімізмам папахіваєт.. заява такая...
27.04.2026 19:51 Відповісти
Во-во, бо іще організаторів голодомору пригадають.
27.04.2026 21:28 Відповісти
27.04.2026 19:58 Відповісти
у них така ж прекрасна щедра душа як їхні обличчя
а інтелект який, особливо у лисого... нобелівський лауреат мабуть
27.04.2026 21:01 Відповісти
Непорядок...
москальське окупаційне ***** - відкати з Українського краденого зерна отримує.
А клоун Зєля на свої родинні рахунки в Ізраїлі - відкати з того зерна не отримує.
Не так Зеленський з *****м в Омані домовлявся - ой не так.
Домовлялись красти Українське зерно разом і доїти Українців разом.
А тут бац і не виходить ділити накрадене...
москальські криваві окупанти вбивці і злодійська банда Зеленського хочуть самостійно грабувати Україну і Українців.
27.04.2026 20:16 Відповісти
Що, відмовимо їм при депортації Тімура в Україну?
27.04.2026 20:32 Відповісти
а чого викрадене, фермери посадили, продали, експортували, мені навіть здається що дорожче ніж з порту Одеси зерно купили у Криму
27.04.2026 20:33 Відповісти
Сибіга не викликає посла Ізраіля аби вручити ноту протесту.
Боїться підпасти під статтю антисимітизм?
27.04.2026 20:41 Відповісти
Ізраїлю не личить отримувати прибуток із вкрадених товарів
В І Д К О Л И ?????
ой, це прям дужжжжжжжжже смішно чи сміхотворно
27.04.2026 20:59 Відповісти
Тихо. Запахло тим що семітам погрожують, а то біда. Напевно в нас закон відмінять.
27.04.2026 21:05 Відповісти
27.04.2026 21:14 Відповісти
27.04.2026 21:23 Відповісти
27.04.2026 21:28 Відповісти
Всех украинских антисемитов взято на карандаш. Согласно новым правилам Украины для украинцев за антисемитов до 8 лет тюрьмы. Моссад всех видит. Слава Новому Израилю!
27.04.2026 23:03 Відповісти
 
 