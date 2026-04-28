РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13310 посетителей онлайн
Новости Хищение зерна
4 210 42

ЕС готовит санкции из-за поставок украденного украинского зерна в Израиль

Евросоюз проверяет израильский импорт зерна с оккупированных территорий Украины

Брюссель рассматривает возможность введения санкций против израильских компаний и лиц, причастных к приему российских судов с зерном с оккупированных территорий Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Haaretz.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что реакция ЕС последовала за прибытием в порт Хайфы очередного судна "теневого флота" РФ, перевозившего пшеницу с оккупированных территорий Украины.

Представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль-Ануни подтвердил, что Евросоюз принял во внимание инцидент с разгрузкой судна, который произошел несмотря на предыдущие обращения Украины к израильским властям. В ЕС осудили любые действия, способствующие финансированию военной агрессии России и помогающие Москве обходить международные ограничения. Брюссель подчеркнул готовность расширять санкционные списки за счет организаций в третьих странах, если их участие в незаконных схемах будет доказано.

В настоящее время Европейский Союз вместе с Украиной требует от Израиля предоставить подробную информацию о происхождении пшеницы, импортируемой в страну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль принял еще одно судно с украденным украинским зерном, - Axios

Что предшествовало?

  • Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
  • Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.

  • Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое Россия похитила на оккупированных территориях.

  • Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из Германии экстрадировали организатора схемы с зерном на 13,4 млн грн

Автор: 

зерно (1088) Украина (44321) Евросоюз (18005)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
скупка краденого
показать весь комментарий
28.04.2026 07:55 Ответить
+15
Санкції повонні бути у вигляді "Малюків" та "Магур", щоб з того "Порту Кавказ" жодне корито не вийшло. Тільки так воно буде працювати.
показать весь комментарий
28.04.2026 07:41 Ответить
+15
Т.Г.Шевченко
Гайдамаки

Зокрема, у поемі «За байраком байрак» (1847) є рядки:

«Неначе суки з кобелями
Жиди злигались з москалями
І тічка та здавна й по нині
Гаса по нашій Україні...»
показать весь комментарий
28.04.2026 08:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
Або прямо в порту Хайфа.
показать весь комментарий
28.04.2026 07:43 Ответить
скупка краденого
стаття кримінального кодексу
показать весь комментарий
28.04.2026 07:56 Ответить
показать весь комментарий
Немає там такого, не брешіть
показать весь комментарий
28.04.2026 18:22 Ответить
Юрий-Да вы прямо какой-то холокост устроить хотите.. ну украли они у вас, ну не первый раз. Ну миндичи ********, 100 млн спёрли. Но зерно наше ворует на мацу. Ну залезли с ногами грязными в наши постели. Понять и простить. Они же ещё 5.000 лет назад в Египте настрадались..
показать весь комментарий
28.04.2026 09:42 Ответить
А Ізраїль нещодавно офіційно заявляв Україні, що у нас немає доказів, а тут ЄС обвинуватив. Як тепер будуть викручуватися евреї? Вони дуже хутромудрі.
показать весь комментарий
28.04.2026 07:59 Ответить
У вас помилка в написанні слова хитрожопі.
Викрутяться, у них багатовіковий досвід у цьому питанні.
показать весь комментарий
28.04.2026 09:01 Ответить
Зроблять морду топором і почнуть волать про антисемитизм.Безпрограшний маневр,як завжди..
показать весь комментарий
28.04.2026 10:32 Ответить
це антисемитизм чи голокост??
показать весь комментарий
28.04.2026 07:59 Ответить
тобі 8 за новим законом свідків стіни плачу
показать весь комментарий
28.04.2026 08:33 Ответить
А цитувати Шевченка ще можна?
показать весь комментарий
28.04.2026 08:53 Ответить
вибірково, у відповідності до тори.
показать весь комментарий
28.04.2026 09:01 Ответить
Ізраїль! Скупка краденого! Натаньяху заявить, що у них бізнес як церква відділені від держави...!?
показать весь комментарий
28.04.2026 08:00 Ответить
Виходить так що Ізраїль що Іран вони любі друзі кремлівських фашистів окупантів
А Україні вони люті вороги. Та повбивали б один-одного в ормузькій війні ще і трапа.
показать весь комментарий
28.04.2026 08:19 Ответить
«Катехизис єврея СССР» 1948 року.


" ... Всі слов'янські гої - істоти стадні, тож не упускайте це з виду. Отара з вашою допомогою має придушувати будь-яку особину, яка хоч якось спробує про себе заявити, але при цьому ніколи не забувайте їх власну теорію про роль особистості в історії.

Якщо особина дійсно щось собою являє, вона повинна бути пригнічена стадом. Особину ж примітивну, з однією лише амбіцією, неодмінно підносьте і підвищуйте, нехай вона якийсь час побуде на п'єдесталі.

Майте терпіння, почекайте і потім цю особину перед стадом викриєте, в очах стада ви станете не тільки праведником, але навіть героєм. Наша ж найпотужніша зброя, головний стимул нашої згуртованості - антисемітизм і тадній моралі гоїв він огидний.

Тому будь-якого свого гойського противника, який у чомусь намагається вас звинуватити, тавруєте ярликом антисеміта, і ви побачите, з яким задоволенням інші гої підхоплять цю версію. Якщо ж у цей момент знайдеться який-небудь освічений гой і він заявить, що семіти - араби, знайдіть аргументи для доказу того, що справжні семіти - ми.

Повністю семітське походження арабів не заперечуйте, але піднесіть їх як суміш, подібну суміші дніпровських русів із північно-східною чуддю і угро-фінами у цілому. Справжні ж семіти - ми, а тому термін «антисемітизм» спрямований не проти арабів, а проти нас й у такому дусі повинна бути ваша аргументація..."
"

Слов'яни не здатні мислити глибоко, щось аналізувати та робити узагальнення, вони подібні свиням, які живуть, втупившись рилом в своє корито і не підозрюючи, що над ними є небо. Всі явища вони сприймають надто поверхово, надто конкретно, для них кожен випадок - лише випадок, як би часто він не повторювався.

Наша ідеологія, у принципі, протилежна ідеології гоїв.

Вони кажуть: «Краще менше, та краще». - Ми ж говоримо: «Краще більше та краще».

Вони кажуть: «Краще бути бідним, але здоровим, ніж багатим, але хворим». - Ми говоримо: «Краще бути здоровим і багатим, ніж бідним і хворим».

Вони кажуть: «Все або нічого». - Ми говоримо: «Краще що-небудь, ніж нічого».

Вони кажуть: «Віддавати також приємно, як і отримувати». - Ми говоримо: «Обдаровувати когось, може бути, і приємно, але отримувати щось, окрім приємності, ще й корисно».

Вони кажуть: «Живи по закону, це твій обов'язок і в цьому громадська гармонія». - Ми говоримо: «Закон - гора, розумний її обійде».

Вони кажуть: «Перемогти або померти». - Наше гасло: «Перемога заради життя і благополуччя, а не життя заради порожньої перемоги».
«Поза наших інтересів немає суспільної користі! Хто не з нами, той проти нас! Око за око! Зуб за зуб», - так вчив Мойсей, так жили наші предки, а відтак будемо жити й ми. Помста - священне почуття, вона виховує характер, стверджує людину."
"Ви - плем'я Ізраїлю! Ви - єдиний народ на нашій Землі, що втілює в собі все людство і не забувайте великої до вас милості Сущого, висловленої вустами Мойсея і закарбованої в священій Торі, тож нехай ніколи не падає ваш ДУХ!».
показать весь комментарий
28.04.2026 08:21 Ответить
**...ть- тарахтеть..Амандра-если это действительно цитата-то нам светит перспектива похуже, чем оккупация восточной Орды. От Орды мы ещё отобьёмся, а вот скинуть ярмо и кабалу носатых- х...Ра с два
показать весь комментарий
28.04.2026 09:38 Ответить
ХЗ, штучний інтелект пише, що це антисемітська підробка, але мені довелося прочитати ще в середині 70-х років минулого століття затертий без палітурок цей Катехізіс. Так що ХЗ.
показать весь комментарий
28.04.2026 09:56 Ответить
Я не настільки обізнаний в цьому як ви. Але ні секунди не сумніваюся."впізнаєте їх по ділах їхніх".
показать весь комментарий
28.04.2026 10:58 Ответить
Дійсно чи не дійсно, але «Пізнаєте їх по їхніх плодах» (Євангеліє від Матвія 7:16, 20): Ісус навчав, що, як дерево пізнають по плодах, так і людей - по справах.
показать весь комментарий
28.04.2026 10:07 Ответить
Перепрошую, але незалежний дослідник Вільям Корі писав, що цей твір - доробок російського шовіністичного "общества "Память" кінця 80-х початку 90-х років, та вніс його до переліку джерел своєї https://dokumen.pub/russian-antisemitism-pamyat-and-the-demonology-of-zionism-3718657406-9783718657407.html монографії (див. розділ, де обговорюються праці Владіміра Бєгуна та Євгенія Євсєєва).
показать весь комментарий
28.04.2026 09:57 Ответить
Добродію, ось ще інформація:
«Катехизис єврея в СРСР» - це https://www.google.com/search?q=%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&sca_esv=74e8f3377864fd67&biw=1920&bih=919&sxsrf=ANbL-n7b-Gr59LMwMIfqtPwKowWDAhp-7Q%3A1777359598552&ei=7lrwaY6xIbvni-gPwv2VgQk&ved=2ahUKEwiBsKTD_I-UAxVB0AIHHWQSBZEQgK4QegQIARAB&oq=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%81+%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%8F%2C+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D1%96%D0%BD+%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQdCa0LDRgtC10YXRltC30ZbRgSDRlNCy0YDQtdGPLCDQutC-0LvQuCDQstGW0L0g0YHRgtCy0L7RgNC10L3QuNC5SJUrULMEWLkXcAF4AZABAJgBiAGgAZsFqgEDMC42uAEMyAEA-***********************************************************************************************************************************-gHCBwUwLjEuMsgHDYAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDE6picp6fCGYiGKXzNxE9BO0Y5_C6afxmG5pW_9E7FGT17VgvwcTp3VMdT5BbkBNBliRY2NreNbtnZCVVKsSCqsi_Q9h_Gec4X9S2XVlatq3pHrfqjs6Zr6Inc8J3RpuVl8xle4qubWvgP8vmpuVpPToUaYBvPoD0UFAbymPGSKBotizgv_b7dfDyZEtwxORwthVPJIdwAbv-ldOhNUFR78Vxi9NRTtcuKNb1g9izvfV-*************************************************************************************************************-44*********************************-QwwR5s6dwMKkxCPRXKApw&csui=3 фальшивий анонімний документ, який був створений, ймовірно, у 1950-х - 1960-х роках і набув поширення значно пізніше.
Википедия

Час та місце створення: Текст вперше з'явився у вигляді самвидаву. Існують згадки про нібито видання в Тель-Авіві у 1958 році, але жодних доказів цього немає.
Так що звиняйте, - Маємо те, що маємо!-
показать весь комментарий
28.04.2026 10:02 Ответить
Всем восемь лет каторги - это темитизм.
показать весь комментарий
28.04.2026 08:33 Ответить
От мені цікаво, що в Ізраїлі нема якогось прошарку населення, якому неподобається ця ганьба? Всі сидять тихо та будуть жерти цей кривавий хліб???
показать весь комментарий
28.04.2026 08:33 Ответить
Недавно дивився "Вокс верітатіс", Дрібниці. В одному з сюжетів він спілкується з літнім євреєм, колишнім жителем Одещини. Так той прямо говорить про те, що в Ізраїлі багато емігрантів з "совка", які "Виїхали до Ізраїлю, але забули вивезти з себе "совок"... " - живуть в Ізраїлі, але ******* Росію...
показать весь комментарий
28.04.2026 08:42 Ответить
вони жерли кров християнських дітей а ти про хліб пишеш.
показать весь комментарий
28.04.2026 08:51 Ответить
А проти СЕБЕ, ЄС не хоче "запровадить санкції"? Наприклад, за купівлю, у РОсії, нафти, нафтопродуктів, газу, продаж їй комплектуючих для БПЛА та пілотованої авіації?... Щоб не було "подвійних стандартів"?
показать весь комментарий
28.04.2026 08:38 Ответить
Ну ось... Ти знову проколовся... Публічно...
показать весь комментарий
28.04.2026 08:51 Ответить
Я "вражений глибиною ваших сентенцій"... А тепер - детальніше ... Бо мій "куций розум не здатен осягуть їх, у повному обсязі"...
Перекладаючи на "більш зрозумілу мову", "кидок шматком лайна" - ЗАРАХОВАНО...
показать весь комментарий
28.04.2026 08:58 Ответить
В Україні при владі немає бути жодного жодного політика і в силовиках з ізраїльським паспортом бо це біда для українців
показать весь комментарий
28.04.2026 08:52 Ответить
Мовчи бо 8 років тюрьми отримаєш за законом .
показать весь комментарий
28.04.2026 09:05 Ответить
В деяких країнах світу іудеї, на рівні законів держави, не можуть бути у владі.
показать весь комментарий
28.04.2026 09:41 Ответить
В Ізраїль готує мацу!
показать весь комментарий
28.04.2026 09:26 Ответить
І відправлять в Україну. Як гуманітарку.
показать весь комментарий
28.04.2026 09:58 Ответить
Сразу с 20го пакеты начнут или как обычно , по старой схеме?)
показать весь комментарий
28.04.2026 09:51 Ответить
Ех, якби не закон про антисемітизм, сказав би, все що думаю про найдревнішу професію націю...
показать весь комментарий
28.04.2026 09:56 Ответить
які санкції ? ізраїль має повне право на це зерно - бо відвоював хліб в українців силою.правда руками кацапів - але це не має значення і не міняє суті.
показать весь комментарий
28.04.2026 09:57 Ответить
Головне шоб наш Буба Криворозський не наклав санкції на ЄС за антисемітизм!
показать весь комментарий
28.04.2026 14:00 Ответить
 
 