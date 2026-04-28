ЕС готовит санкции из-за поставок украденного украинского зерна в Израиль

Брюссель рассматривает возможность введения санкций против израильских компаний и лиц, причастных к приему российских судов с зерном с оккупированных территорий Украины.

Об этом пишет Haaretz.

Отмечается, что реакция ЕС последовала за прибытием в порт Хайфы очередного судна "теневого флота" РФ, перевозившего пшеницу с оккупированных территорий Украины.

Представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль-Ануни подтвердил, что Евросоюз принял во внимание инцидент с разгрузкой судна, который произошел несмотря на предыдущие обращения Украины к израильским властям. В ЕС осудили любые действия, способствующие финансированию военной агрессии России и помогающие Москве обходить международные ограничения. Брюссель подчеркнул готовность расширять санкционные списки за счет организаций в третьих странах, если их участие в незаконных схемах будет доказано.

В настоящее время Европейский Союз вместе с Украиной требует от Израиля предоставить подробную информацию о происхождении пшеницы, импортируемой в страну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль принял еще одно судно с украденным украинским зерном, - Axios

Что предшествовало?

Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.

Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.

Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое Россия похитила на оккупированных территориях.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из Германии экстрадировали организатора схемы с зерном на 13,4 млн грн