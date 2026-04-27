Израиль ответил на заявление Украины о судах с похищенным Россией зерном: Обвинения не являются доказательствами

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.

Свое заявление израильский министр опубликовал в X, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Украины

Ранее Сибига написал, что ему "трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля" на требование Украины относительно предыдущего судна, которое доставило зерно с оккупированных украинских территорий в израильский порт Хайфа.

Глава МИД Украины сообщил, что украинское ведомство уже вызвало посла Израиля для вручения ноты протеста.

"Дружественные украинско-израильские отношения могут принести пользу обеим странам, и незаконная торговля Россией похищенным украинским зерном не должна их подрывать", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина предупредила Израиль о возможном ухудшении отношений из-за прибытия судна с зерном из ВОТ, - СМИ

Ответ Израиля

На заявление Сибиги отреагировал его израильский коллега Гидеон Саар. В ответ на пост главы украинского МИД он написал: "Уважаемый министр, дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, не строятся в Twitter или в средствах массовой информации".

"Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие эти обвинения, до сих пор не представлены. Вы даже не подали запрос о правовой помощи, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям", - продолжил Саар.

В то же время он заявил, что этот вопрос рассмотрят, ведь Израиль, мол, - это "государство, которое соблюдает верховенство права и имеет независимые правоохранительные органы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль принял еще одно судно с украденным украинским зерном, - Axios

Что предшествовало?