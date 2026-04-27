Израиль ответил на заявление Украины о судах с похищенным Россией зерном: Обвинения не являются доказательствами
Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.
Свое заявление израильский министр опубликовал в X, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление Украины
Ранее Сибига написал, что ему "трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля" на требование Украины относительно предыдущего судна, которое доставило зерно с оккупированных украинских территорий в израильский порт Хайфа.
Глава МИД Украины сообщил, что украинское ведомство уже вызвало посла Израиля для вручения ноты протеста.
"Дружественные украинско-израильские отношения могут принести пользу обеим странам, и незаконная торговля Россией похищенным украинским зерном не должна их подрывать", - добавил он.
Ответ Израиля
На заявление Сибиги отреагировал его израильский коллега Гидеон Саар. В ответ на пост главы украинского МИД он написал: "Уважаемый министр, дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, не строятся в Twitter или в средствах массовой информации".
"Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие эти обвинения, до сих пор не представлены. Вы даже не подали запрос о правовой помощи, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям", - продолжил Саар.
В то же время он заявил, что этот вопрос рассмотрят, ведь Израиль, мол, - это "государство, которое соблюдает верховенство права и имеет независимые правоохранительные органы".
Что предшествовало?
- Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
- Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.
Ось хто нами править! Це президент Ізраїлю! Ще й зброю і людей відправляє заради нападу Ізраїлю на сусідів, коли самі тонемо у крові.
А за образу українців дають необмежений строк преЗедентства.
Дискримінаційний і антиконституційний закон по суті, бо стосується тільки однієї національності. А Ізраїль нам ніяк не допоміг, навіть в перші півтора роки війни, коли в самому Ізраїлі все було мирно, теж багато про шо говорить. І не збирається цього робити.
Це плювок в Конституцію (і не одноразовий), бо це привілей однієї нації над іншими - це вже порушення як мінімум 2 статей..
И ответ Гидеону Саару прост как угол дома - киллер стреляет не по решению суда или доказательствам.
Переведу:
Вы украли зерно с Украины и сделали глазки бантиком: "где ваши доказательства?".
В ответ киллер прошелестел пулей в см от головки вашей дочери, и тот же вопрос: "где ваши доказательства?".
Всі це знають. Увесь світ це знає. Знає прекрасно це і Ізраіль. Але ж йому вигідніше вмикати ..дурня''. і казати ; ,,А ви надайте справку що у вас є справка''.....
таку зарозумілість ізраїльского дипломата важко пояснити правилами міжнародного етикету
Виходить Ізраїль такий же ворог Україні як і Іран!!
Тому Ізраїль підтримує росію навіть незважаючи що росія союзник Ірану.
а только ты им что-то в ответ так они тебе антисемит.
как говорят последние пару лет в западном сегменте интернетов
