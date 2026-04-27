Израиль ответил на заявление Украины о судах с похищенным Россией зерном: Обвинения не являются доказательствами

Глава МИД Израиля Гидеон Саар

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.

Свое заявление израильский министр опубликовал в X, сообщает Цензор.НЕТ.

Заявление Украины 

Ранее Сибига написал, что ему "трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля" на требование Украины относительно предыдущего судна, которое доставило зерно с оккупированных украинских территорий в израильский порт Хайфа.

Глава МИД Украины сообщил, что украинское ведомство уже вызвало посла Израиля для вручения ноты протеста.

"Дружественные украинско-израильские отношения могут принести пользу обеим странам, и незаконная торговля Россией похищенным украинским зерном не должна их подрывать", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина предупредила Израиль о возможном ухудшении отношений из-за прибытия судна с зерном из ВОТ, - СМИ

Ответ Израиля

На заявление Сибиги отреагировал его израильский коллега Гидеон Саар. В ответ на пост главы украинского МИД он написал: "Уважаемый министр, дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, не строятся в Twitter или в средствах массовой информации".

"Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие эти обвинения, до сих пор не представлены. Вы даже не подали запрос о правовой помощи, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям", - продолжил Саар.

В то же время он заявил, что этот вопрос рассмотрят, ведь Израиль, мол, - это "государство, которое соблюдает верховенство права и имеет независимые правоохранительные органы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль принял еще одно судно с украденным украинским зерном, - Axios

Что предшествовало?

  • Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
  • Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.

закрийте нахэр оту Умань
27.04.2026 22:55
Бібі ************ вже і його методи дипломатії потроху переймає. Поки зупинився на главі "ваши даказатільства - ні даказатєльства".
27.04.2026 23:11
" А мі здесь ні при чом а мі здесь ні прі чом просто ем мацу і не знаем что по чом"
27.04.2026 22:54
интересно,понесут ли иуды своих дилдов на палке по красненькой площади на 9 мая вместе с Плешивым?раньше-носили регулярно
27.04.2026 23:30
Понесуть...і філька кіркоров з концертами на 9 травня знов туди припреться.....
28.04.2026 02:44
Так це уже звичка в Ізраїлі, вживати крадене збіжжя??
28.04.2026 00:17
Жида не наїбеш
27.04.2026 22:55
закрийте нахэр оту Умань
Сибіга згідно нових законів України для українців може отримати до 8 років тюрми за антисемітизм. Слава Новому Ізраїлю!
27.04.2026 22:57
Жидівські штучки
27.04.2026 23:00
От прямо згадав цей анекдот:
- скільки коштує ця курятина?
- це свинина
- я не питав вас що це, я питаю скільки коштує ця курятина
27.04.2026 23:01
Наша влада їм віддячила за це дискримінаційним щодо всіх окрім євреїв, законом. Всіх інших можна ображати і навіть бити і вбивати (он в Дніпрі ТЦКшники знов закатували людину), не можна тільки євреїв? Це як назвати - на ворі і шапка горить?
Ось хто нами править! Це президент Ізраїлю! Ще й зброю і людей відправляє заради нападу Ізраїлю на сусідів, коли самі тонемо у крові.
А за образу українців дають необмежений строк преЗедентства.
Дискримінаційний і антиконституційний закон по суті, бо стосується тільки однієї національності. А Ізраїль нам ніяк не допоміг, навіть в перші півтора роки війни, коли в самому Ізраїлі все було мирно, теж багато про шо говорить. І не збирається цього робити.
Це плювок в Конституцію (і не одноразовий), бо це привілей однієї нації над іншими - це вже порушення як мінімум 2 статей..
27.04.2026 23:05
27.04.2026 23:06
Привыкай. Это только начало. Слава Новому Израилю. Всех украинских антисемитов взято на карандаш для отправки за решетку на 8 лет. Моссад всех видит.
27.04.2026 23:18
А антиукраїнція необмежений строк преЗедентсова? Що там в москві Зе казав про Україну, нагадати?
27.04.2026 23:27
Про українців як і про папуасів говорити в Україні можна що завгодно. Про Пана президента України, про Ізраїль та взагалі про євреїв згідно нових законів України для українців не можна говорити погано бо це печерний антисемітизм. Звикайте.
27.04.2026 23:36
хочеться бачити на який карандаш ,ви візьмите таке ?https://www.facebook.com/share/v/1CYmcKa9Xr/
28.04.2026 00:28
Яка плодовита свіжовилуплена гнида(типу правдоруб) за визначенням С.Петлюри
27.04.2026 23:25
Так ще й строк як за вбивство - до 8 років! Покидьок, що покалічив мою маму, коли вона йшла на зелене світло, взагалі, не сидить, суд триває до закінчення строку давності, тягнути за гроші можуть вічно, судді і прокурори погрязли в корупції.
28.04.2026 00:48
За копейку удавятся эти люди. Думаете зря их из Карфагена ещё за 300 -400 лет до рождения Ирода выгнали.
27.04.2026 23:05
Убийца - это не профессия и не занятие. Это состояние души.
И ответ Гидеону Саару прост как угол дома - киллер стреляет не по решению суда или доказательствам.
Переведу:
Вы украли зерно с Украины и сделали глазки бантиком: "где ваши доказательства?".
В ответ киллер прошелестел пулей в см от головки вашей дочери, и тот же вопрос: "где ваши доказательства?".
27.04.2026 23:06
П*здять...
27.04.2026 23:20
Обрану "нарідом" зе-команду знов ткнули носом в г...о за некомпетентність... Трусккавецька школа...
27.04.2026 23:24
Вони що, хочуть щоб Голобородько дав їх адресу військовим?
27.04.2026 23:29
прийдеться СЗР таємно в Ізраілі вилучати кал на експертизу.
27.04.2026 23:30
З такою поведінкою жидів так і хочеться вигукнути «волю Палестині».
27.04.2026 23:31
Окупанти використовують складну багатоступеневу схему, щоб «відмити» українське зерно та видати його за російське для міжнародних покупців. Зерно збирають з елеваторів окупованих частин Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Збіжжя везуть великими колонами вантажівок до ключових логістичних вузлів - зазвичай це порти Маріуполя, Бердянська та Керчі. Далі використовуються невеликі судна класу «річка-море», які здатні заходити в мілководні порти Азовського моря. Ці судна виходять з окупованих Бердянська або Маріуполя і прямують через Керченську протоку.Часто судна вимикають AIS (автоматичну ідентифікаційну систему), щоб їх неможливо було відстежити. Далі. рейдова перевалка на рейді Порта «Кавказ». Це ключова ланка схеми. Оскільки порт «Кавказ» (росія) по другу сторону Керченськоі протоки ,має велику рейдову стоянку, там відбувається перевантаження в морі: Малі судна підходять до великих морських балкерів (як-от ті, що йшли в Ізраїль) безпосередньо у відкритому морі. Роблять змішування: Зерно з окупованих територій змішують з легальним зерном з російських регіонів, яке теж привозіть туди такі самі малі судна з росіі. Після завантаження великий балкер отримує документи, що він нібито завантажився в російському порту «Кавказ» російським зерном, що дозволяє йому безперешкодно заходити в іноземні порти. 🚢 Чому саме порт «Кавказ»? Глибина: Там можуть стояти великі океанські судна, які не можуть зайти в Азовське море. Маскування: Рейдова перевалка дозволяє уникнути офіційної фіксації вантажу в портових терміналах, що ускладнює юридичне доведення крадіжки.
Всі це знають. Увесь світ це знає. Знає прекрасно це і Ізраіль. Але ж йому вигідніше вмикати ..дурня''. і казати ; ,,А ви надайте справку що у вас є справка''.....
27.04.2026 23:34
У цілому не зрозуміло нафіга цей цирк Ізраїлю. Це ж не нафта, там виграш у цінах копійчаний. Чому не купляти зерно як раніше у Єгипта, який увесь цей час купляв українське , вкрадене українське, та усе інше зерно й не парився.
27.04.2026 23:47
Дивись, тут справа зовсім не в «копійчаному» виграші, бо коли на одному балкері економлять 20-30% від світової ціни, то це виливаються у мільйони доларів чистого прибутку, а бізнес за такі гроші готовий заплющити очі на будь-що. Весь цей «цирк» із портом «Кавказ» потрібен не для краси, а щоб отримати чистий папірець, бо без легального сертифіката походження жоден ізраїльський банк просто не пропустить платіж - це ж санкції та кримінал. Ізраїль - це правова держава з розвиненою банківською системою. Вони ж не можуть просто купити зерно з написом «вкрадено в Бердянську», бо жоден банк не проведе платіж (це фінансування тероризму та порушення санкцій). Схема в порту «Кавказ» дає покупцеві чистий сертифікат походження. Коли документи кажуть «Origin: Russia, Port Kavkaz», ізраїльський митник чи юрист банку отримує «зелене світло». Це навіть не «вмикання дурня», а юридичне прикриття: «У нас по паперах усе чисто, які до нас питання?Вони таким щляхом просто забезпечують собі юридичне алібі: за документами зерно російське, а що там насправді перевантажували в морі - то вже «не їхня справа». А щодо Єгипту, то тут взагалі помилка, бо Єгипет сам є найбільшим імпортером у світі, він нічого не продає, а навпаки змітає все зерно, до якого може дотягнутися, бо йому самому завжди не вистачає. Ізраїль не може купувати зерно у Єгипту, бо Єгипту самому мало. Вони конкурують за одні й ті самі балкери з Чорного моря.Тож Ізраїль просто бере там, де дешевше і де росія гарантує безпеку поставок, бо свої ж кораблі з краденим вона не обстрілює. Це цинічний розрахунок і бізнес на мародерстві, загорнутий у зручну паперову обгортку.....
28.04.2026 00:42
Ну, як би ні що не заважало Єгипту скинути доволі невеличку частку (а він багато й не вживає) імпортованого Ізраїлю з націнкою. Ну крім голодаючих селюків, але кому вони треба. Але от побачив новину що вже на Каїр нещодавно надавили й він перестав приймати кацапські балкери. Це одразу усе пояснює : регіональні ціни поповзли вгору + з'явився покупець. Коротше бізнес-план очевидний.
28.04.2026 01:56
тобто, український розвідник в Ізраїлі мав би хакнути судові чи портові документи і пред'явити факти?

таку зарозумілість ізраїльского дипломата важко пояснити правилами міжнародного етикету
27.04.2026 23:35
Бо Ізраїль не вважає Україну та українців державою та народом як і росія. Тому таке відношення. Окремий закон України для українців з покараннями до 8 років тюрми за антисемітизм і ніяких покарань за антиукраїнство доводить всим і Ізраїлю також що Україна та українці себе не поважають то за що поважати українців якщо вони самі себе не поважають?
27.04.2026 23:45
це не зерно каже, це крадений метал, а ви нічого не доказали
27.04.2026 23:38
Це вже шосте судно з початку року яке розвантажуються в Ізраїлі з викраденими ресурсами з окупованих територій України.
Виходить Ізраїль такий же ворог Україні як і Іран!!
27.04.2026 23:43
Найбільше на війні зараз заробляє наш союзник Турція. Та й ЄС он змусив Україну відновити транзит парашкинської нафти. Тому це діло таке. Але й поганяти його сцяними тряпками за ці дії на дипломатичному рівні не завадить.
27.04.2026 23:58
Офіційно у нас немає союзників, це все не оформлено і є добровільно.Ми декларуємо, що прагнемо приєднатися до ЄС.Ну, ми не можемо вкусити руку яка годує наших пенсіонерів і бюджетників за рахунок платників податків громадян ЄС..
28.04.2026 00:14
А наша влада крім Твітера ще хоч щось знає чи повні невігласи? Ізраїль не зобов'язаний розслідувати звідки зерно, чи не вкрали його в Україні. Це справа України, а вона пальцем об палець не вдарила, щоб це стало фактом. Зелені набивають кишені, а на державу вони клали.
28.04.2026 00:47
Україна в ООН завжди голосувала проти Ізраїля, то що вони нам винні? Подякуй усім президентам України, які вели політику проти Ізраїлю.
28.04.2026 00:50
Нажаль Ізраїль як і росія завжди був, є і буде ворогом України, українців та всьо українського. Це генетична колосальна ненависть до українців. Євреї і самі не можуть пояснити чому вони найбільше в світі ненавидять українців. Ця пропаганда вбивалася більше ніж 300 років Польщею, Росією, СРСР, та самими євреями. Хоча інші народи вбивали євреїв в набагато більших масштабах ненавидять вони українців найбільше з великим відривом. Знаю про що говорю.
Тому Ізраїль підтримує росію навіть незважаючи що росія союзник Ірану.
28.04.2026 01:13
Потопите танкер у берегов Израиля и будет вам счастье
28.04.2026 03:16
Шкода, що прийняли закон про антисемітизм. Неможна гарно висловитись...
27.04.2026 23:44
Звинувачення в антисемітизмі не є доказом!
27.04.2026 23:53
не пошкодуйте наступного разу дрона для корита з краденим зерном .
28.04.2026 00:10
Ай, ви не знаєте нічого, Ізраїль закупив це зерно для України і передасть нам як гуманітарну допомогу. А незабаром визнають голодомор геноцидом українського народу, бо до цієї пори не сподобились, а ще в Ізраїлі приймуть закон про антиукраїнізм і в ООН будуть голосувати тільки за Україну, в не проти. А і ще, якщо ще колись прем'єр Ізраїлю відвідає Україну, то його дружина ніколи не кине коровай, яким її зустрічали на землю.
28.04.2026 00:12
а ще можно послухати саміх порядних євреїв,які розуміють хто їх втаскав у халепу ...https://www.facebook.com/share/r/1Dv5tkBo9B/
28.04.2026 00:31
Сибігу поставив Єрмак на МЗС, як самого тупого? Дипломатія через Твітер - це винахід маразматика Трампа, а наші зелені дипломати вирішили, що так і має бути. Ізраїльтяни просто показали Сибізі, що він повний дебіл.
28.04.2026 00:43
А ви дакажiте!
28.04.2026 00:44
эти да, за каждую запятую будут грызть,
а только ты им что-то в ответ так они тебе антисемит.

как говорят последние пару лет в западном сегменте интернетов

maybe, the painter was right
28.04.2026 00:53
та і хлокост також не є доказом. Не все так однозначно
28.04.2026 01:06
Непрямо це вказує на те що Ізраїль визнає тимчасово окуповані території України - (як одне ціле) за суверенітет рахи 😠 ?!
28.04.2026 03:11
 
 