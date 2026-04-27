Ізраїль відповів на заяву України щодо суден із викраденим Росією зерном: Звинувачення не є доказами
Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "звинувачення не є доказами", коментуючи ситуацію з допуском суден із викраденим Росією українським зерном.
Свою заяву ізраїльский міністр опублікував у X, інформує Цензор.НЕТ.
Заява України
Раніше Сибіга написав, що йому "важко зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю" на вимогу України щодо попереднього судна, яке доставило зерно з окупованих українських територій до ізраїльського порту Хайфи.
Глава МЗС України повідомив, що українське відомство вже викликало посла Ізраїлю для вручення ноти протесту.
"Дружні українсько-ізраїльські відносини можуть принести користь обом країнам, і незаконна торгівля Росії викраденим українським зерном не повинна їх підривати", - додав він.
Відповідь Ізраїлю
На заяву Сибіги відреагував його ізраїльський колега Гідеон Саар. У відповідь на допис очільника українського МЗС він написав: "Шановний міністре, дипломатичні відносини, особливо між дружніми країнами, не будуються у Twitter чи в засобах масової інформації".
"Звинувачення не є доказами. Докази, що підтверджують ці звинувачення, досі не надано. Ви навіть не подали запит про правову допомогу, перш ніж звернутися до ЗМІ та соціальних мереж", - продовжив Саар.
Водночас він заявив, що це питання розглянуть, адже Ізраїль, мовляв, — це "держава, яка дотримується верховенства права та має незалежні правоохоронні органи".
Що передувало?
- Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.
- Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.
- скільки коштує ця курятина?
- це свинина
- я не питав вас що це, я питаю скільки коштує ця курятина
Ось хто нами править! Це президент Ізраїлю! Ще й зброю і людей відправляє заради нападу Ізраїлю на сусідів, коли самі тонемо у крові.
А за образу українців дають необмежений строк преЗедентства.
Дискримінаційний і антиконституційний закон по суті, бо стосується тільки однієї національності. А Ізраїль нам ніяк не допоміг, навіть в перші півтора роки війни, коли в самому Ізраїлі все було мирно, теж багато про шо говорить. І не збирається цього робити.
Це плювок в Конституцію (і не одноразовий), бо це привілей однієї нації над іншими - це вже порушення як мінімум 2 статей..
Це все одно, що ти виправдовуєш дії росіян, в Україні... Ці теж хочуть "изгнать украинцев, из Украины"...
==========
часом не підкажеш в якій державі це повторюється в ******* часи? і чи не вона веде війну на виживання?
Ти хочеш, щоб я назвав державу, "де це повторюється в ******* часи"? Та будь ласка! СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ... Бо їх сьогоднішній президент поставив собі метою особисте збагачення себе, та свого оточення, наплювавши на інтереси власної держави... ТИ ЗАДОВОЛЕНИЙ?!!!
И ответ Гидеону Саару прост как угол дома - киллер стреляет не по решению суда или доказательствам.
Переведу:
Вы украли зерно с Украины и сделали глазки бантиком: "где ваши доказательства?".
В ответ киллер прошелестел пулей в см от головки вашей дочери, и тот же вопрос: "где ваши доказательства?".
Юристи ржуть: новий Закон про антисемітизм відкрито запровадив в Україні кастову систему. Та і взагалі, українців у владі - одиниці. В нормальній державі це б називалося дискримінацією титульної нації.
А ваш допис виглядає як пересмикування.
Всі це знають. Увесь світ це знає. Знає прекрасно це і Ізраіль. Але ж йому вигідніше вмикати ..дурня''. і казати ; ,,А ви надайте справку що у вас є справка''.....
таку зарозумілість ізраїльского дипломата важко пояснити правилами міжнародного етикету
Виходить Ізраїль такий же ворог Україні як і Іран!!
Тому Ізраїль підтримує росію навіть незважаючи що росія союзник Ірану.
Тож не дивуйтесь такій реакції - вони перебувають у стані ілюзії, створеної кацапською пропагандою. А ми цю інфовійну нажаль поки що програЄмо...😠
а только ты им что-то в ответ так они тебе антисемит.
как говорят последние пару лет в западном сегменте интернетов
maybe, the painter was right
Судно PANORMITIS (IMO 9445021, MMSI 352003195) прибуло до порту HAIFA, ISRAEL (ILHFA) з вантажем зерна з тимчасово окупованих територій України. Це вже четверте судно з початку року.
А ти дакажЫ. Ваші даказатєльства, савсєм нє даказатєльства.
обидва є бенефіціарами ялтинсько-постамського світопорядку (разом із США) - і зараз разом намагаються утримати його від розвалу.
(Це ж очевидно навіть дітям).
Міжнародний суд ООН та правозахисні організації (Human Rights Watch, Amnesty International) вважають присутність Ізраїлю на палестинських територіях (Західний берег, Східний Єрусалим) окупацією згідно з міжнародним правом. Ізраїль заперечує це, посилаючись на історичні зв'язки, безпекові потреби та право на самооборону, називаючи території «спірними».
Основні аспекти цього питання включають:
Рішення суду: У липні 2024 року Міжнародний суд ООН у Гаазі визнав присутність Ізраїлю на окупованих територіях незаконною та закликав до її припинення.Території: Окупацією вважаються території, захоплені у 1967 році під час Шестиденної війни.Сектор Гази: Хоча Ізраїль вивів війська та поселення з Гази у 2005 році, через блокаду та контроль кордонів ООН та правозахисники продовжували вважати територію окупованою до початку ескалації у 2023 році.Позиція сторін: Палестинці та значна частина міжнародної спільноти вважають будівництво ізраїльських поселень на Західному березі порушенням міжнародного права, тоді як Ізраїль це заперечує.