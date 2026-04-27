Ізраїль відповів на заяву України щодо суден із викраденим Росією зерном: Звинувачення не є доказами

Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "звинувачення не є доказами", коментуючи ситуацію з допуском суден із викраденим Росією українським зерном.

Свою заяву ізраїльский міністр опублікував у X, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заява України

Раніше Сибіга написав, що йому "важко зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю" на вимогу України щодо попереднього судна, яке доставило зерно з окупованих українських територій до ізраїльського порту Хайфи.

Глава МЗС України повідомив, що українське відомство вже викликало посла Ізраїлю для вручення ноти протесту.

"Дружні українсько-ізраїльські відносини можуть принести користь обом країнам, і незаконна торгівля Росії викраденим українським зерном не повинна їх підривати", - додав він.

Відповідь Ізраїлю

На заяву Сибіги відреагував його ізраїльський колега Гідеон Саар. У відповідь на допис очільника українського МЗС він написав: "Шановний міністре, дипломатичні відносини, особливо між дружніми країнами, не будуються у Twitter чи в засобах масової інформації".

"Звинувачення не є доказами. Докази, що підтверджують ці звинувачення, досі не надано. Ви навіть не подали запит про правову допомогу, перш ніж звернутися до ЗМІ та соціальних мереж", - продовжив Саар.

Водночас він заявив, що це питання розглянуть, адже Ізраїль, мовляв, — це "держава, яка дотримується верховенства права та має незалежні правоохоронні органи".

