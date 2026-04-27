Ізраїль відповів на заяву України щодо суден із викраденим Росією зерном: Звинувачення не є доказами

Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар

Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "звинувачення не є доказами", коментуючи ситуацію з допуском суден із викраденим Росією українським зерном.

Свою заяву ізраїльский міністр опублікував у X, інформує Цензор.НЕТ.

Заява України 

Раніше Сибіга написав, що йому "важко зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю" на вимогу України щодо попереднього судна, яке доставило зерно з окупованих українських територій до ізраїльського порту Хайфи.

Глава МЗС України повідомив, що українське відомство вже викликало посла Ізраїлю для вручення ноти протесту.

"Дружні українсько-ізраїльські відносини можуть принести користь обом країнам, і незаконна торгівля Росії викраденим українським зерном не повинна їх підривати", - додав він.

Відповідь Ізраїлю

На заяву Сибіги відреагував його ізраїльський колега Гідеон Саар. У відповідь на допис очільника українського МЗС він написав: "Шановний міністре, дипломатичні відносини, особливо між дружніми країнами, не будуються у Twitter чи в засобах масової інформації".

"Звинувачення не є доказами. Докази, що підтверджують ці звинувачення, досі не надано. Ви навіть не подали запит про правову допомогу, перш ніж звернутися до ЗМІ та соціальних мереж", - продовжив Саар.

Водночас він заявив, що це питання розглянуть, адже Ізраїль, мовляв, — це "держава, яка дотримується верховенства права та має незалежні правоохоронні органи".

Що передувало?

  • Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.
  • Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.

закрийте нахэр оту Умань
27.04.2026 22:55
Наша влада їм віддячила за це дискримінаційним щодо всіх окрім євреїв, законом. Всіх інших можна ображати і навіть бити і вбивати (он в Дніпрі ТЦКшники знов закатували людину), не можна тільки євреїв? Це як назвати - на ворі і шапка горить?
Ось хто нами править! Це президент Ізраїлю! Ще й зброю і людей відправляє заради нападу Ізраїлю на сусідів, коли самі тонемо у крові.
А за образу українців дають необмежений строк преЗедентства.
Дискримінаційний і антиконституційний закон по суті, бо стосується тільки однієї національності. А Ізраїль нам ніяк не допоміг, навіть в перші півтора роки війни, коли в самому Ізраїлі все було мирно, теж багато про шо говорить. І не збирається цього робити.
Це плювок в Конституцію (і не одноразовий), бо це привілей однієї нації над іншими - це вже порушення як мінімум 2 статей..
27.04.2026 23:05
" А мі здесь ні при чом а мі здесь ні прі чом просто ем мацу і не знаем что по чом"
27.04.2026 22:54
27.04.2026 22:54
интересно,понесут ли иуды своих дилдов на палке по красненькой площади на 9 мая вместе с Плешивым?раньше-носили регулярно
показати весь коментар
27.04.2026 23:30
Понесуть...і філька кіркоров з концертами на 9 травня знов туди припреться.....
показати весь коментар
28.04.2026 02:44
Так це уже звичка в Ізраїлі, вживати крадене збіжжя??
показати весь коментар
28.04.2026 00:17
Та хто ж їм повірить? Раз є підозра, то це точно вони. Хто ж в 33 році зерно відбирав в українців? Достатньо подивитися на прізвища, тому вони і Голодомор не визнають.
показати весь коментар
28.04.2026 10:18
Жида не наїбеш
показати весь коментар
27.04.2026 22:55
закрийте нахэр оту Умань
показати весь коментар
27.04.2026 22:55
Сибіга згідно нових законів України для українців може отримати до 8 років тюрми за антисемітизм. Слава Новому Ізраїлю!
показати весь коментар
27.04.2026 22:57
Жидівські штучки
показати весь коментар
27.04.2026 23:00
От прямо згадав цей анекдот:
- скільки коштує ця курятина?
- це свинина
- я не питав вас що це, я питаю скільки коштує ця курятина
27.04.2026 23:01
Наша влада їм віддячила за це дискримінаційним щодо всіх окрім євреїв, законом. Всіх інших можна ображати і навіть бити і вбивати (он в Дніпрі ТЦКшники знов закатували людину), не можна тільки євреїв? Це як назвати - на ворі і шапка горить?
Ось хто нами править! Це президент Ізраїлю! Ще й зброю і людей відправляє заради нападу Ізраїлю на сусідів, коли самі тонемо у крові.
А за образу українців дають необмежений строк преЗедентства.
Дискримінаційний і антиконституційний закон по суті, бо стосується тільки однієї національності. А Ізраїль нам ніяк не допоміг, навіть в перші півтора роки війни, коли в самому Ізраїлі все було мирно, теж багато про шо говорить. І не збирається цього робити.
Це плювок в Конституцію (і не одноразовий), бо це привілей однієї нації над іншими - це вже порушення як мінімум 2 статей..
27.04.2026 23:05
27.04.2026 23:06
Привыкай. Это только начало. Слава Новому Израилю. Всех украинских антисемитов взято на карандаш для отправки за решетку на 8 лет. Моссад всех видит.
27.04.2026 23:18
А антиукраїнція необмежений строк преЗедентсова? Що там в москві Зе казав про Україну, нагадати?
27.04.2026 23:27
Про українців як і про папуасів говорити в Україні можна що завгодно. Про Пана президента України, про Ізраїль та взагалі про євреїв згідно нових законів України для українців не можна говорити погано бо це печерний антисемітизм. Звикайте.
27.04.2026 23:36
хочеться бачити на який карандаш ,ви візьмите таке ?https://www.facebook.com/share/v/1CYmcKa9Xr/
28.04.2026 00:28
Яка плодовита свіжовилуплена гнида(типу правдоруб) за визначенням С.Петлюри
27.04.2026 23:25
Так ще й строк як за вбивство - до 8 років! Покидьок, що покалічив мою маму, коли вона йшла на зелене світло, взагалі, не сидить, суд триває до закінчення строку давності, тягнути за гроші можуть вічно, судді і прокурори погрязли в корупції.
28.04.2026 00:48
Як ви мене з ранку розсмішили словами---"як ми його вибрали,так і знімемо"
28.04.2026 08:26
Можеш сміяться, хоч "на кутні" - твоя думка, після твого "кордебалету", в мою адресу, мене цікавить, як "минулорічний сніг". Якось "похрєн"...
28.04.2026 08:32
За копейку удавятся эти люди. Думаете зря их из Карфагена ещё за 300 -400 лет до рождения Ирода выгнали.
27.04.2026 23:05
Ти виправдовуєш дії "бандюків" (римлян), за те, що вони вигнали "торгашів"? Нагадую - карфагеняни розповсюджували свій вплив не мечем, захоплюючи нові землі, а торгівлею з народами... Після карфагенян не стояли шеренги хрестів, з розіп'ятими людьми, які хотіли жить вільно...
Це все одно, що ти виправдовуєш дії росіян, в Україні... Ці теж хочуть "изгнать украинцев, из Украины"...
28.04.2026 05:56
Але і Ганібал не знайшов з ними спільної мови...і фактично заснував в Іспанії свою державу
28.04.2026 06:28
Ти про що? Яка "держава", в Іспанії"? В Іспанії були колонії Карфагену... А те, що "Ганнібал не знайшов спільної мови", з "торгашами" - так це біда більшості "торгівельних республік"... Незалежно від національності їх громадян... Це стається тоді, коли свій "гаманець" переважає інтереси держави... Така доля спіткала і міста Ганзейського союзу, і італійських міст-держав (Генуї, Флоренції, Венеції), і Великого Новгорода... А там євреїв, точно, не було...
28.04.2026 07:16
....коли свій "гаманець" переважає інтереси держави...
==========
часом не підкажеш в якій державі це повторюється в ******* часи? і чи не вона веде війну на виживання?
28.04.2026 07:52
Ти "задрав"! Ти написав про Ганнібала? Я дав тобі розлоге пояснення, що подібна ситуація не залежить від національності, а притаманна будь-яким людям, які ставлять особисті інтереси, вище суспільних.
Ти хочеш, щоб я назвав державу, "де це повторюється в ******* часи"? Та будь ласка! СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ... Бо їх сьогоднішній президент поставив собі метою особисте збагачення себе, та свого оточення, наплювавши на інтереси власної держави... ТИ ЗАДОВОЛЕНИЙ?!!!
28.04.2026 08:07
ну трамп так трамп
28.04.2026 08:23
Убийца - это не профессия и не занятие. Это состояние души.
И ответ Гидеону Саару прост как угол дома - киллер стреляет не по решению суда или доказательствам.
Переведу:
Вы украли зерно с Украины и сделали глазки бантиком: "где ваши доказательства?".
В ответ киллер прошелестел пулей в см от головки вашей дочери, и тот же вопрос: "где ваши доказательства?".
27.04.2026 23:06
Вообще-то с оккупированных территорий украли зерно русофашисты.
28.04.2026 07:24
Бесспорно. Но скупка краденого - это соучастие в краже.
28.04.2026 08:58
Бібі ************ вже і його методи дипломатії потроху переймає. Поки зупинився на главі "ваши даказатільства - ні даказатєльства".
27.04.2026 23:11
П*здять...
27.04.2026 23:20
Обрану "нарідом" зе-команду знов ткнули носом в г...о за некомпетентність... Трусккавецька школа...
27.04.2026 23:24
Нічого дивного. Забули? УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №303/2020 "...щодо надання державного статусу релігійним святам, зокрема таким: ...Песах, Рош-Гашана, Ханука..."
Юристи ржуть: новий Закон про антисемітизм відкрито запровадив в Україні кастову систему. Та і взагалі, українців у владі - одиниці. В нормальній державі це б називалося дискримінацією титульної нації.
28.04.2026 06:31
А чого не дописав указ президента 303/2020 про свята: Рамазан, Курбан-Байрам, Великдень христіан західного обряду та інші! Чи, як завжди, як у школі привчився - підганяємо рішення під відповідь?..
28.04.2026 09:05
Три крапки бачив?
28.04.2026 09:06
А не треба ото крапками прикриватися, бо з вашого допису тоді з'являється враження, що президент тільки про євреїв дбає, а насправді у тому законі є про свята всіх релігій, що відрізняються віх східного християнства, але представлені в Україні.
А ваш допис виглядає як пересмикування.
28.04.2026 09:19
А як щодо кастової системи?
28.04.2026 09:32
27.04.2026 23:27
Вони що, хочуть щоб Голобородько дав їх адресу військовим?
27.04.2026 23:29
прийдеться СЗР таємно в Ізраілі вилучати кал на експертизу.
27.04.2026 23:30
З такою поведінкою жидів так і хочеться вигукнути «волю Палестині».
27.04.2026 23:31
Окупанти використовують складну багатоступеневу схему, щоб «відмити» українське зерно та видати його за російське для міжнародних покупців. Зерно збирають з елеваторів окупованих частин Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Збіжжя везуть великими колонами вантажівок до ключових логістичних вузлів - зазвичай це порти Маріуполя, Бердянська та Керчі. Далі використовуються невеликі судна класу «річка-море», які здатні заходити в мілководні порти Азовського моря. Ці судна виходять з окупованих Бердянська або Маріуполя і прямують через Керченську протоку.Часто судна вимикають AIS (автоматичну ідентифікаційну систему), щоб їх неможливо було відстежити. Далі. рейдова перевалка на рейді Порта «Кавказ». Це ключова ланка схеми. Оскільки порт «Кавказ» (росія) по другу сторону Керченськоі протоки ,має велику рейдову стоянку, там відбувається перевантаження в морі: Малі судна підходять до великих морських балкерів (як-от ті, що йшли в Ізраїль) безпосередньо у відкритому морі. Роблять змішування: Зерно з окупованих територій змішують з легальним зерном з російських регіонів, яке теж привозіть туди такі самі малі судна з росіі. Після завантаження великий балкер отримує документи, що він нібито завантажився в російському порту «Кавказ» російським зерном, що дозволяє йому безперешкодно заходити в іноземні порти. 🚢 Чому саме порт «Кавказ»? Глибина: Там можуть стояти великі океанські судна, які не можуть зайти в Азовське море. Маскування: Рейдова перевалка дозволяє уникнути офіційної фіксації вантажу в портових терміналах, що ускладнює юридичне доведення крадіжки.
Всі це знають. Увесь світ це знає. Знає прекрасно це і Ізраіль. Але ж йому вигідніше вмикати ..дурня''. і казати ; ,,А ви надайте справку що у вас є справка''.....
27.04.2026 23:34
У цілому не зрозуміло нафіга цей цирк Ізраїлю. Це ж не нафта, там виграш у цінах копійчаний. Чому не купляти зерно як раніше у Єгипта, який увесь цей час купляв українське , вкрадене українське, та усе інше зерно й не парився.
27.04.2026 23:47
Дивись, тут справа зовсім не в «копійчаному» виграші, бо коли на одному балкері економлять 20-30% від світової ціни, то це виливаються у мільйони доларів чистого прибутку, а бізнес за такі гроші готовий заплющити очі на будь-що. Весь цей «цирк» із портом «Кавказ» потрібен не для краси, а щоб отримати чистий папірець, бо без легального сертифіката походження жоден ізраїльський банк просто не пропустить платіж - це ж санкції та кримінал. Ізраїль - це правова держава з розвиненою банківською системою. Вони ж не можуть просто купити зерно з написом «вкрадено в Бердянську», бо жоден банк не проведе платіж (це фінансування тероризму та порушення санкцій). Схема в порту «Кавказ» дає покупцеві чистий сертифікат походження. Коли документи кажуть «Origin: Russia, Port Kavkaz», ізраїльський митник чи юрист банку отримує «зелене світло». Це навіть не «вмикання дурня», а юридичне прикриття: «У нас по паперах усе чисто, які до нас питання?Вони таким щляхом просто забезпечують собі юридичне алібі: за документами зерно російське, а що там насправді перевантажували в морі - то вже «не їхня справа». А щодо Єгипту, то тут взагалі помилка, бо Єгипет сам є найбільшим імпортером у світі, він нічого не продає, а навпаки змітає все зерно, до якого може дотягнутися, бо йому самому завжди не вистачає. Ізраїль не може купувати зерно у Єгипту, бо Єгипту самому мало. Вони конкурують за одні й ті самі балкери з Чорного моря.Тож Ізраїль просто бере там, де дешевше і де росія гарантує безпеку поставок, бо свої ж кораблі з краденим вона не обстрілює. Це цинічний розрахунок і бізнес на мародерстві, загорнутий у зручну паперову обгортку.....
28.04.2026 00:42
Ну, як би ні що не заважало Єгипту скинути доволі невеличку частку (а він багато й не вживає) імпортованого Ізраїлю з націнкою. Ну крім голодаючих селюків, але кому вони треба. Але от побачив новину що вже на Каїр нещодавно надавили й він перестав приймати кацапські балкери. Це одразу усе пояснює : регіональні ціни поповзли вгору + з'явився покупець. Коротше бізнес-план очевидний.
28.04.2026 01:56
тобто, український розвідник в Ізраїлі мав би хакнути судові чи портові документи і пред'явити факти?

таку зарозумілість ізраїльского дипломата важко пояснити правилами міжнародного етикету
27.04.2026 23:35
Бо Ізраїль не вважає Україну та українців державою та народом як і росія. Тому таке відношення. Окремий закон України для українців з покараннями до 8 років тюрми за антисемітизм і ніяких покарань за антиукраїнство доводить всим і Ізраїлю також що Україна та українці себе не поважають то за що поважати українців якщо вони самі себе не поважають?
27.04.2026 23:45
це не зерно каже, це крадений метал, а ви нічого не доказали
27.04.2026 23:38
Це вже шосте судно з початку року яке розвантажуються в Ізраїлі з викраденими ресурсами з окупованих територій України.
Виходить Ізраїль такий же ворог Україні як і Іран!!
27.04.2026 23:43
Найбільше на війні зараз заробляє наш союзник Турція. Та й ЄС он змусив Україну відновити транзит парашкинської нафти. Тому це діло таке. Але й поганяти його сцяними тряпками за ці дії на дипломатичному рівні не завадить.
27.04.2026 23:58
Офіційно у нас немає союзників, це все не оформлено і є добровільно.Ми декларуємо, що прагнемо приєднатися до ЄС.Ну, ми не можемо вкусити руку яка годує наших пенсіонерів і бюджетників за рахунок платників податків громадян ЄС..
28.04.2026 00:14
А наша влада крім Твітера ще хоч щось знає чи повні невігласи? Ізраїль не зобов'язаний розслідувати звідки зерно, чи не вкрали його в Україні. Це справа України, а вона пальцем об палець не вдарила, щоб це стало фактом. Зелені набивають кишені, а на державу вони клали.
28.04.2026 00:47
Так 100%!
28.04.2026 08:06
Україна в ООН завжди голосувала проти Ізраїля, то що вони нам винні? Подякуй усім президентам України, які вели політику проти Ізраїлю.
28.04.2026 00:50
Нажаль Ізраїль як і росія завжди був, є і буде ворогом України, українців та всьо українського. Це генетична колосальна ненависть до українців. Євреї і самі не можуть пояснити чому вони найбільше в світі ненавидять українців. Ця пропаганда вбивалася більше ніж 300 років Польщею, Росією, СРСР, та самими євреями. Хоча інші народи вбивали євреїв в набагато більших масштабах ненавидять вони українців найбільше з великим відривом. Знаю про що говорю.
Тому Ізраїль підтримує росію навіть незважаючи що росія союзник Ірану.
28.04.2026 01:13
І не кажи - це мабуть євреї вчиняли погроми українців при гайдамаках, Хмельницькому, це мабуть євреї розстрілювали українських колаборантів разом з німцями в Бабиному Яру..
28.04.2026 07:43
І не кажи. А ну нагадай перелік організаторів голодомору в Україні. А нагадай хто був в основному очільниками ЧК?
28.04.2026 09:12
В Бабиному яру німці розстріляли українців навіть більше ніж євреїв це по перше а по друге легше сказати які держави не вчиняли погромів за останні 2000 років і Україна тут далеко не на перших місцях. Скоріше на перших місцях з кінця. До тогож погроми були і проти інших народів. Та і Україна як самостійна держава рідко коли була за останні 2000 років. Зате величезна ненависть у абсолютній більшості євреїв випалена на підкірці головного мозку. Навіть італійців, іспанців та німців євреї ненавидять менше. А ці держави були на перших місцях по погромах. Також росія любила це робили але ненавидять євреї українців. Парадокс.
28.04.2026 09:54
Ізраільтяни дивуються як діти, коли їм доводиш, що клин поміж українцями та євреями вбивали кацапи. І що більше половини лікарів в УПА були євреї. І що українці - серед лідерів у їхньому списку "праведників народів світу", який веде їхній Яд-Вашем.
Тож не дивуйтесь такій реакції - вони перебувають у стані ілюзії, створеної кацапською пропагандою. А ми цю інфовійну нажаль поки що програЄмо...😠
28.04.2026 08:06
Потопите танкер у берегов Израиля и будет вам счастье
28.04.2026 03:16
Ми їм віддали віжки, а тепер дивуємося чому болить від батога.
28.04.2026 08:12
Шкода, що прийняли закон про антисемітизм. Неможна гарно висловитись...
27.04.2026 23:44
Звинувачення в антисемітизмі не є доказом!
27.04.2026 23:53
не пошкодуйте наступного разу дрона для корита з краденим зерном .
28.04.2026 00:10
Ай, ви не знаєте нічого, Ізраїль закупив це зерно для України і передасть нам як гуманітарну допомогу. А незабаром визнають голодомор геноцидом українського народу, бо до цієї пори не сподобились, а ще в Ізраїлі приймуть закон про антиукраїнізм і в ООН будуть голосувати тільки за Україну, в не проти. А і ще, якщо ще колись прем'єр Ізраїлю відвідає Україну, то його дружина ніколи не кине коровай, яким її зустрічали на землю.
28.04.2026 00:12
а ще можно послухати саміх порядних євреїв,які розуміють хто їх втаскав у халепу ...https://www.facebook.com/share/r/1Dv5tkBo9B/
28.04.2026 00:31
Сибігу поставив Єрмак на МЗС, як самого тупого? Дипломатія через Твітер - це винахід маразматика Трампа, а наші зелені дипломати вирішили, що так і має бути. Ізраїльтяни просто показали Сибізі, що він повний дебіл.
28.04.2026 00:43
А ви дакажiте!
28.04.2026 00:44
эти да, за каждую запятую будут грызть,
а только ты им что-то в ответ так они тебе антисемит.

как говорят последние пару лет в западном сегменте интернетов

maybe, the painter was right
28.04.2026 00:53
та і хлокост також не є доказом. Не все так однозначно
28.04.2026 01:06
Непрямо це вказує на те що Ізраїль визнає тимчасово окуповані території України - (як одне ціле) за суверенітет рахи 😠 ?!
28.04.2026 03:11
‎27.‎04.‎2026



Судно PANORMITIS (IMO 9445021, MMSI 352003195) прибуло до порту HAIFA, ISRAEL (ILHFA) з вантажем зерна з тимчасово окупованих територій України. Це вже четверте судно з початку року.
28.04.2026 05:42
Повилазили корисні їдіоти, які піттримують дебілів при владі і не читаючи допис, накинулися на євреїв, 73%
28.04.2026 06:12
Так а у нас при владі хто?
28.04.2026 08:44
żyd jak żyd. Nic nowego.
А ти дакажЫ. Ваші даказатєльства, савсєм нє даказатєльства.
28.04.2026 06:15
косельок-косельок, какой косельок? - на, обисчі.. нєт у вас методов..
28.04.2026 06:18
Курва щоб ти **** подавився тим зерном
28.04.2026 06:41
І сам при цьому спілкується через твіттер. Де офіційна заява, законнику? У тебе вже 30-й балкер розвантажується з початку війни, а ти дурня клеїш. "Какіє ваши даказатєльства?" Супутникові знімки, де ця тварюка у Бердянськ завантажувалася і дані транспондера тебе влаштовують?
28.04.2026 06:50
От виродки!
28.04.2026 07:05
Головне,щоб Нетаньяхуін залишався при владі!! Яке таке зерно???
28.04.2026 07:15
Тускавецька діпломатія в дії..
28.04.2026 07:29
"роде зміїний і батько ваш сатана"
28.04.2026 08:08
Доречі до доказів приєдналося одне із ізраєльських ЗМІ,яке навело докази що вже чотири судна розгружено з краденим зерном.Доречі ще тому два місяця ізраєльський посол на болотах сказав що мясник кремлівський для них друг.
28.04.2026 08:31
Ізраіль і росія - це стратегічні партнери.

обидва є бенефіціарами ялтинсько-постамського світопорядку (разом із США) - і зараз разом намагаються утримати його від розвалу.

(Це ж очевидно навіть дітям).
28.04.2026 08:31
Ну, якщо цей балкер завантажувався в порту на окупованій території, то навряд чи кацапи притягли те зерно для завантаження аж зі своєї території. А отже "наші" брати євреї вважають окуповані території кацапськими. І нам вдувають у вуха, що ми повинні бути, як ізраїль - та у нас і так вже кнєсєт, а не вр
28.04.2026 08:41
Ізраїль така сама країна-окупант як і РФ, нічим не відрізняється
Міжнародний суд ООН та правозахисні організації (Human Rights Watch, Amnesty International) вважають присутність Ізраїлю на палестинських територіях (Західний берег, Східний Єрусалим) окупацією згідно з міжнародним правом. Ізраїль заперечує це, посилаючись на історичні зв'язки, безпекові потреби та право на самооборону, називаючи території «спірними».

Основні аспекти цього питання включають:
Рішення суду: У липні 2024 року Міжнародний суд ООН у Гаазі визнав присутність Ізраїлю на окупованих територіях незаконною та закликав до її припинення.Території: Окупацією вважаються території, захоплені у 1967 році під час Шестиденної війни.Сектор Гази: Хоча Ізраїль вивів війська та поселення з Гази у 2005 році, через блокаду та контроль кордонів ООН та правозахисники продовжували вважати територію окупованою до початку ескалації у 2023 році.Позиція сторін: Палестинці та значна частина міжнародної спільноти вважають будівництво ізраїльських поселень на Західному березі порушенням міжнародного права, тоді як Ізраїль це заперечує.
28.04.2026 10:18
 
 