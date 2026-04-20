Прем’єр Ізраїлю допустив "нові події" у війні з Іраном

биньямин,нетаньяху про ситуацію в Ірані та Лівані

Зусилля США та Ізраїлю проти Ірану ще тривають, і ситуація залишається напруженою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, якого цитує The The Times of Israel.

Він наголосив, що найближчий час може принести нові події, а розвиток ситуації важко передбачити.

"Будь-який момент може принести нам нові події. Хто знає, що принесе завтра чи післязавтра", – сказав Нетаньягу.

Заяви Ізраїлю щодо Ірану

Нетаньягу зазначив, що США та Ізраїль продовжують спільні дії щодо Ірану і ще не досягли всіх своїх цілей. За його словами, сторони мають намір і надалі тиснути на Тегеран у різних напрямках.

Він також підкреслив, що кінцевою метою є посилення безпеки та стабільності у світі.

Читайте: Ізраїль відпустив російське судно з викраденим українським зерном, - Axios

Напруження в регіоні та роль Ірану

Паралельно загострюється ситуація навколо Лівану, де діє угруповання "Хезболла", яке підтримує Іран. Попри попередні домовленості про припинення атак, удари в регіоні продовжуються, що лише посилює напругу.

Також тривають складні переговори між США та Іраном щодо ядерної програми. Частина заяв сторін суперечить одна одній, а заплановані зустрічі відкладаються через відсутність компромісу.

У підсумку ситуація залишається нестабільною: сторони продовжують тиск і обмін заявами, але до реальних домовленостей поки що далеко.

  • До слова, у понеділок, 20 квітня, до Ісламабада має прибути група американських дипломатів за для перемовин між Вашингтоном і Тегераном. Своєю чергою Іран заперечує інформацію про підготовку нового раунду переговорів зі Сполученими Штатами. Іранське керівництво побоюється, що дипломатичні ініціативи США можуть бути лише прикриттям для можливих силових дій.

мона перевести "завтра чи післязавтра" як "два-три дні" ))
20.04.2026 02:13 Відповісти
доня і ізраель кинув.
доня всіх кидає і відскокує взад.
20.04.2026 04:29 Відповісти
Ще не все? Мало ще землі відчахнув у Лівану? Мало поселень зрівняв з землею разом з людьми, кацапня натуральна один в один.
20.04.2026 06:10 Відповісти
Ізраіль спокійно фігачить по церквам у Газі та християнським селам у Лівані. Що псевдохрестоносців Трапона анітрохи не колише. Як і атаки на християнську Україну.
20.04.2026 07:15 Відповісти
Як ви ******* зі своїми новими подіями. Москалі бабло рубають мільярдами, а ці бавляться.
20.04.2026 08:37 Відповісти
ця авантюра Ізраїлю обходится світу занадто дорого
20.04.2026 08:45 Відповісти
Продолжай Беня,аятолл,друзей путина,нужно сокрушить.
20.04.2026 09:20 Відповісти
ООН давно вже прирівняла фашизм до сіонізму та комунізму. Це диктаторські тоталітарні режими справжньою ідеологією яких є варіації націонал-соціалізму. Схоже що євреї давно виродились і їх сьогоднішні нащадки несповна розуму. Вони продукують ненависть до себе надзвичайно агресивною поведінкою в усьому світі. Американська преса зараз називає Джареда кушнера "rapid zionist" і нагадує що таким самим скаженим сіоністом був і його рідний батько. Вже очевидно навіть персічним що як тільки до влади в національних державах просочуються євреї починаються корупція, винищувальні війни і геноцид цілих народів. Послухайте риторику Трампа, висловлювання Нетаньяху, геополітичні марення ***** (шаломова) і вякання зєлєнского. Це нагадує якесь ветхозавітнє мессініанство...
20.04.2026 09:45 Відповісти
 
 