Прем’єр Ізраїлю допустив "нові події" у війні з Іраном
Зусилля США та Ізраїлю проти Ірану ще тривають, і ситуація залишається напруженою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, якого цитує The The Times of Israel.
Він наголосив, що найближчий час може принести нові події, а розвиток ситуації важко передбачити.
"Будь-який момент може принести нам нові події. Хто знає, що принесе завтра чи післязавтра", – сказав Нетаньягу.
Заяви Ізраїлю щодо Ірану
Нетаньягу зазначив, що США та Ізраїль продовжують спільні дії щодо Ірану і ще не досягли всіх своїх цілей. За його словами, сторони мають намір і надалі тиснути на Тегеран у різних напрямках.
Він також підкреслив, що кінцевою метою є посилення безпеки та стабільності у світі.
Напруження в регіоні та роль Ірану
Паралельно загострюється ситуація навколо Лівану, де діє угруповання "Хезболла", яке підтримує Іран. Попри попередні домовленості про припинення атак, удари в регіоні продовжуються, що лише посилює напругу.
Також тривають складні переговори між США та Іраном щодо ядерної програми. Частина заяв сторін суперечить одна одній, а заплановані зустрічі відкладаються через відсутність компромісу.
У підсумку ситуація залишається нестабільною: сторони продовжують тиск і обмін заявами, але до реальних домовленостей поки що далеко.
- До слова, у понеділок, 20 квітня, до Ісламабада має прибути група американських дипломатів за для перемовин між Вашингтоном і Тегераном. Своєю чергою Іран заперечує інформацію про підготовку нового раунду переговорів зі Сполученими Штатами. Іранське керівництво побоюється, що дипломатичні ініціативи США можуть бути лише прикриттям для можливих силових дій.
доня всіх кидає і відскокує взад.