Прем’єр Ізраїлю допустив "нові події" у війні з Іраном

Зусилля США та Ізраїлю проти Ірану ще тривають, і ситуація залишається напруженою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, якого цитує The The Times of Israel.

Він наголосив, що найближчий час може принести нові події, а розвиток ситуації важко передбачити.

"Будь-який момент може принести нам нові події. Хто знає, що принесе завтра чи післязавтра", – сказав Нетаньягу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заяви Ізраїлю щодо Ірану

Нетаньягу зазначив, що США та Ізраїль продовжують спільні дії щодо Ірану і ще не досягли всіх своїх цілей. За його словами, сторони мають намір і надалі тиснути на Тегеран у різних напрямках.

Він також підкреслив, що кінцевою метою є посилення безпеки та стабільності у світі.

Напруження в регіоні та роль Ірану

Паралельно загострюється ситуація навколо Лівану, де діє угруповання "Хезболла", яке підтримує Іран. Попри попередні домовленості про припинення атак, удари в регіоні продовжуються, що лише посилює напругу.

Також тривають складні переговори між США та Іраном щодо ядерної програми. Частина заяв сторін суперечить одна одній, а заплановані зустрічі відкладаються через відсутність компромісу.

У підсумку ситуація залишається нестабільною: сторони продовжують тиск і обмін заявами, але до реальних домовленостей поки що далеко.