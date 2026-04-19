Завтра представники Трампа прибудуть в Ісламабад на перемовини з Іраном
У понеділок до Ісламабада прибуде група американських дипломатів, де вони проведуть переговори з Іраном щодо шляхів врегулювання конфлікту.
Про це президент США Дональд Трамп написав соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Мої представники вирушають в Ісламабад. Вони прибудуть туди завтра ввечері для проведення переговорів", - зазначив він.
Трамп не повідомив, хто саме представлятиме Сполучені Штати у складі делегації.
Раніше аналогічний етап переговорів також проходив у Ісламабаді.
Відкриття Ормузької протоки
- 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про відкриття Ормузької протоки на тлі припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. Це також підтвердив президент США Дональд Трамп.
- Згодом Трамп заявив, що морська блокада Сполучених Штатів щодо Ірану триватиме і буде діяти, "доки наша угода з Іраном не буде виконана на 100%".
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шо Зеля, шо Трамп понарозводили якихось неофіційних чуваків, які будучи ніким в державному устрої згідно Конституцій, лазять по світу і шось рішають не від імені своїх країн, а від імені якоїсь приватної особи. Шо Вітьков, шо Єрмак.