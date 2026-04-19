Завтра представники Трампа прибудуть в Ісламабад на перемовини з Іраном

У понеділок до Ісламабада прибуде група американських дипломатів, де вони проведуть переговори з Іраном щодо шляхів врегулювання конфлікту.

Про це президент США Дональд Трамп написав соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Мої представники вирушають в Ісламабад. Вони прибудуть туди завтра ввечері для проведення переговорів", - зазначив він.

Трамп не повідомив, хто саме представлятиме Сполучені Штати у складі делегації.

Раніше аналогічний етап переговорів також проходив у Ісламабаді.

Відкриття Ормузької протоки

17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про відкриття Ормузької протоки на тлі припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. Це також підтвердив президент США Дональд Трамп.

Згодом Трамп заявив, що морська блокада Сполучених Штатів щодо Ірану триватиме і буде діяти, "доки наша угода з Іраном не буде виконана на 100%".

