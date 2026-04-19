Новини Переговори США та Ірану
Завтра представники Трампа прибудуть в Ісламабад на перемовини з Іраном

WSJ: Переговори між США та Іраном щодо перемир’я зайшли в глухий кут

У понеділок до Ісламабада прибуде група американських дипломатів, де вони проведуть переговори з Іраном щодо шляхів врегулювання конфлікту.

Про це президент США Дональд Трамп написав соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Мої представники вирушають в Ісламабад. Вони прибудуть туди завтра ввечері для проведення переговорів", - зазначив він.

Трамп не повідомив, хто саме представлятиме Сполучені Штати у складі делегації.

Раніше аналогічний етап переговорів також проходив у Ісламабаді.

Відкриття Ормузької протоки

  • 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про відкриття Ормузької протоки на тлі припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. Це також підтвердив президент США Дональд Трамп.
  • Згодом Трамп заявив, що морська блокада Сполучених Штатів щодо Ірану триватиме і буде діяти, "доки наша угода з Іраном не буде виконана на 100%".

А Китай буде там в якості "миротворця" 😁
19.04.2026 16:24 Відповісти
так американських дипломатів чи представників Трампа ?

Шо Зеля, шо Трамп понарозводили якихось неофіційних чуваків, які будучи ніким в державному устрої згідно Конституцій, лазять по світу і шось рішають не від імені своїх країн, а від імені якоїсь приватної особи. Шо Вітьков, шо Єрмак.
19.04.2026 16:32 Відповісти
У Трампа лише два представники на всі часи - руський єврей Вітьков і український єврей Кушнір.Така собі солодка парочка з тонким нюхом на бабло...
19.04.2026 17:34 Відповісти
а не у Трампа ?
19.04.2026 18:07 Відповісти
 
 