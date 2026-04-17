Іран відкрив Ормузьку протоку
Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані.
Про це повідомив глава МЗС ісламської республіки Сейєд Аббас Аракчі, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"З урахуванням припинення вогню в Лівані, прохід усіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту періоду припинення вогню за погодженим маршрутом, як уже було оголошено Організацією портів і мореплавства Ісламської Республіки Іран", - зазначив він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що військово-морські сили США розпочали операцію з пошуку та знищення іранських морських мін в Ормузькій протоці.
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Є заява "я відкриваю назавжди"
Є відкриття з приміткою "на період припинення вогню".
Хто у цій ситуації фраєр - питання відкрите
США, на жаль, під керівництвом Трумпу повністтю себе діскредитували, як глобальну силу.
НІЯКИХ стратегічних цілей, а саме- зміну режима, вивіз ядерних матеріалів, ліквідація ядерної програми, ліквідація ракет середньої дальності, ліквідація виробництва ракет-НЕДОСЯГНУТО!!!
Розбомбили країну- кому гірше зробили, аятолам, чи пересічним?