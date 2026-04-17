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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Іран відкрив Ормузьку протоку

Іран відкрив Ормузьку протоку: що відомо?

Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані.

Про це повідомив глава МЗС ісламської республіки Сейєд Аббас Аракчі, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"З урахуванням припинення вогню в Лівані, прохід усіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту періоду припинення вогню за погодженим маршрутом, як уже було оголошено Організацією портів і мореплавства Ісламської Республіки Іран", - зазначив він.

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Що передувало?

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Автор: 

Іран (3625) Ормузька протока (271)
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Топ коментарі
+15
Це як подивитися.
Є заява "я відкриваю назавжди"
Є відкриття з приміткою "на період припинення вогню".

Хто у цій ситуації фраєр - питання відкрите
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17.04.2026 16:04 Відповісти
+9
Хвоміч, не суєтісь
США, на жаль, під керівництвом Трумпу повністтю себе діскредитували, як глобальну силу.
НІЯКИХ стратегічних цілей, а саме- зміну режима, вивіз ядерних матеріалів, ліквідація ядерної програми, ліквідація ракет середньої дальності, ліквідація виробництва ракет-НЕДОСЯГНУТО!!!
Розбомбили країну- кому гірше зробили, аятолам, чи пересічним?
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17.04.2026 16:56 Відповісти
+8
Додавили в чем? Временно открыли протоку, так она до войны была все время открыта.
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17.04.2026 16:28 Відповісти

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