Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані.

Про це повідомив глава МЗС ісламської республіки Сейєд Аббас Аракчі, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"З урахуванням припинення вогню в Лівані, прохід усіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту періоду припинення вогню за погодженим маршрутом, як уже було оголошено Організацією портів і мореплавства Ісламської Республіки Іран", - зазначив він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що військово-морські сили США розпочали операцію з пошуку та знищення іранських морських мін в Ормузькій протоці.

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