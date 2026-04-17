3 294 12

Иран открыл Ормузский пролив: что известно?

Об этом сообщил глава МИД Исламской Республики Сейед Аббас Аракчи, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"С учетом прекращения огня в Ливане, проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и мореплавания Исламской Республики Иран", - отметил он.

Читайте: У Европы осталось авиационного топлива на 6 недель, – глава МЭА

Что предшествовало?

Читайте: Последствия топливного кризиса: в Пакистане начались веерные отключения электроэнергии

Топ комментарии
+5
Це як подивитися.
Є заява "я відкриваю назавжди"
Є відкриття з приміткою "на період припинення вогню".

Хто у цій ситуації фраєр - питання відкрите
17.04.2026 16:04 Ответить
+1
Трамп вже похвалився шо він зупинив 10 - ту війну - Ізраїль - ліван
17.04.2026 16:06 Ответить
+1
ринки з обережністю намагаються прийняти це за факт, поки що 88 (вже 89) доларів бренду брент за барель
17.04.2026 16:17 Ответить
Шо ж ти фраєр здав назад
17.04.2026 15:59 Ответить
17.04.2026 16:04 Ответить
Ну, так, фраєр Трумп здав назад..
Вереск про " Іран за 3 дні" скінчився, режим зберігся, ядерні матеріалиина місці, розробка бомби продовдується, Іран вимусив Трумпа надавити на Ізраїль, щоб останній зупинив війну у Лівні..
17.04.2026 16:49 Ответить
Додавили ******? А я об этом писал в самом начале войны. Правда думал это случится немного раньше. Это вам за шахеды, которые вы поставляли кацапам..
17.04.2026 16:06 Ответить
Додавили в чем? Временно открыли протоку, так она до войны была все время открыта.
17.04.2026 16:28 Ответить
Вы ещё скажите, что уничтоженный флот, ПВО, ВВС Ирана-сущие мелочи.
17.04.2026 16:31 Ответить
Хвоміч, не суєтісь
США, на жаль, під керівництвом Трумпу повністтю себе діскредитували, як глобальну силу.
НІЯКИХ стратегічних цілей, а саме- зміну режима, вивіз ядерних матеріалів, ліквідація ядерної програми, ліквідація ракет середньої дальності, ліквідація виробництва ракет-НЕДОСЯГНУТО!!!
Розбомбили країну- кому гірше зробили, аятолам, чи пересічним?
17.04.2026 16:56 Ответить
Ну мабуть шматок глузду в голові зостався у трампона, далі воювати проти Ірану і дорого і нема сенсу, дивлячись на те як орки по планах беруть Донбас кожен рік
17.04.2026 16:12 Ответить
Урррряяяя!!! Бензин подешевеет...
на 65копеек.
17.04.2026 16:30 Ответить
Готуємось до подорожчення дизпалива та бензину в Україні
17.04.2026 16:43 Ответить
 
 