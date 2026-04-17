Иран открыл Ормузский пролив
❗️Иран открыл Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня в Ливане.
Об этом сообщил глава МИД Исламской Республики Сейед Аббас Аракчи, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"С учетом прекращения огня в Ливане, проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и мореплавания Исламской Республики Иран", - отметил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что военно-морские силы США начали операцию по поиску и уничтожению иранских морских мин в Ормузском проливе.
Є заява "я відкриваю назавжди"
Є відкриття з приміткою "на період припинення вогню".
Хто у цій ситуації фраєр - питання відкрите
Вереск про " Іран за 3 дні" скінчився, режим зберігся, ядерні матеріалиина місці, розробка бомби продовдується, Іран вимусив Трумпа надавити на Ізраїль, щоб останній зупинив війну у Лівні..
США, на жаль, під керівництвом Трумпу повністтю себе діскредитували, як глобальну силу.
НІЯКИХ стратегічних цілей, а саме- зміну режима, вивіз ядерних матеріалів, ліквідація ядерної програми, ліквідація ракет середньої дальності, ліквідація виробництва ракет-НЕДОСЯГНУТО!!!
Розбомбили країну- кому гірше зробили, аятолам, чи пересічним?
на 65копеек.