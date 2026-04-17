Иран открыл Ормузский пролив

❗️Иран открыл Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня в Ливане.

Об этом сообщил глава МИД Исламской Республики Сейед Аббас Аракчи, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"С учетом прекращения огня в Ливане, проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и мореплавания Исламской Республики Иран", - отметил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что военно-морские силы США начали операцию по поиску и уничтожению иранских морских мин в Ормузском проливе.

