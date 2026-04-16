Наслідки паливної кризи: у Пакистані почалися віялові відключення електроенергії

Влада Пакистану попередила про підготовку до відключень електроенергії, оскільки війна на Близькому Сході обмежує імпорт до країни зрідженого природного газу.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними міністерства енергетики Пакистану, дефіцит електроенергії в країні досяг 4500 мегават, що зазвичай відповідає піковому навантаженню. Це приблизно чверть від загального попиту.

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Відомство попередило, що тривалість віялових відключень світла у вечірні години в низці регіонів може перевищувати дві години. Це частково пояснюють зниженням виробництва на гідроелектростанціях.

Місцеві ЗМІ повідомляють про ще триваліші відключення – іноді до 14 годин, причому найбільше постраждали сільські райони.

Нагадаємо, близько 40% бензину в Пакистані споживається для заправки приблизно 30 млн двоколісних і триколісних авторикш. Вони домінують на дорогах країни, де автомобілі залишаються дорогими, а система громадського транспорту є недостатньо розвиненою.

Представники галузі та аналітики очікують, що нинішня криза може суттєво прискорити поширення електротранспорту в Пакистані, зокрема завдяки великому потенціалу дешевої сонячної енергії.