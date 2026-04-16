ВМС США приступили к разминированию Ормузского пролива, - Politico
Военно-морские силы США начали операцию по поиску и уничтожению иранских морских мин в Ормузском проливе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Масштаб операции
В регионе уже находится более десятка американских военных кораблей, еще больше направляются в Персидский залив.
Основная задача - обеспечить безопасность судоходства и ограничить возможности Ирана в акватории.
Помимо блокирования судоходства, силы США выполняют функции тральщиков, используя надводные корабли, вертолеты и подводные беспилотники.
Какие силы задействованы
К операции привлечены корабли класса Avenger - USS Chief и USS Pioneer, которые вышли из Сингапура 10 апреля.
Также в регион могут вернуться прибрежные боевые корабли, базирующиеся в Бахрейне и оснащенные оборудованием для поиска мин.
К операции активно привлекаются беспилотные системы, в частности подводные дроны Knifefish и Kingfish, которые используют сонар для обнаружения угроз.
Сложность разминирования
Эксперты отмечают, что поиск мин является сложным и длительным процессом.
Очищенные участки могут быть быстро заминированы повторно небольшими иранскими лодками, что затрудняет операцию.
Иран способен применять различные типы мин – донные, привязанные к якорям или дрейфующие вместе с течением.
Текущая ситуация
На данный момент американские силы не обнаружили ни одной мины, однако судоходство в проливе почти остановилось из-за высоких рисков.
Коммерческие перевозчики избегают этого маршрута, ожидая стабилизации ситуации.
Прогнозы
По оценкам аналитиков, очистка морских коридоров может занять несколько недель.
В случае отсутствия мин создание безопасного маршрута для судов может занять всего несколько дней.
В то же время операция требует постоянного контроля, поскольку угроза повторного минирования остается высокой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
