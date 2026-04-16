ВМС США приступили к разминированию Ормузского пролива, - Politico

Военно-морские силы США разминируют Ормузский пролив

Военно-морские силы США начали операцию по поиску и уничтожению иранских морских мин в Ормузском проливе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Масштаб операции

В регионе уже находится более десятка американских военных кораблей, еще больше направляются в Персидский залив.

Основная задача - обеспечить безопасность судоходства и ограничить возможности Ирана в акватории.

Помимо блокирования судоходства, силы США выполняют функции тральщиков, используя надводные корабли, вертолеты и подводные беспилотники.

Какие силы задействованы

К операции привлечены корабли класса Avenger - USS Chief и USS Pioneer, которые вышли из Сингапура 10 апреля.

Также в регион могут вернуться прибрежные боевые корабли, базирующиеся в Бахрейне и оснащенные оборудованием для поиска мин.

К операции активно привлекаются беспилотные системы, в частности подводные дроны Knifefish и Kingfish, которые используют сонар для обнаружения угроз.

Сложность разминирования

Эксперты отмечают, что поиск мин является сложным и длительным процессом.

Очищенные участки могут быть быстро заминированы повторно небольшими иранскими лодками, что затрудняет операцию.

Иран способен применять различные типы мин – донные, привязанные к якорям или дрейфующие вместе с течением.

Текущая ситуация

На данный момент американские силы не обнаружили ни одной мины, однако судоходство в проливе почти остановилось из-за высоких рисков.

Коммерческие перевозчики избегают этого маршрута, ожидая стабилизации ситуации.

Прогнозы

По оценкам аналитиков, очистка морских коридоров может занять несколько недель.

В случае отсутствия мин создание безопасного маршрута для судов может занять всего несколько дней.

В то же время операция требует постоянного контроля, поскольку угроза повторного минирования остается высокой.

як?
кораблями сша?
кожну міну, кораблем?
16.04.2026 16:07 Ответить
"Експерти зазначають, що пошук мін є складним і тривалим процесом. "

"Важко шукати чорну кішку в чорній кімнаті, особливо якщо її там нема" (С)
16.04.2026 16:09 Ответить
ВМС США перебрасывают два тральщика типа Avenger в Залив. Хз, шо там и сколько иранцы набросали, дальше будет видно.
16.04.2026 16:16 Ответить
Доречі ціни на нафту пішли вниз. Зараз вже 90 за барель...
16.04.2026 16:19 Ответить
 
 