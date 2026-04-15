Трамп: Я навсегда открываю Ормузский пролив
Президент США Дональд Трамп заявил, что "навсегда открывает Ормузский пролив".
Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это и для них тоже — и для всего мира. Такая ситуация больше никогда не повторится", — отметил лидер США.
По словам Трампа, Китай согласился не поставлять оружие Ирану.
"Президент Си крепко и по-дружески обнимет меня, когда я приеду туда через несколько недель. Мы работаем вместе разумно и очень эффективно! Разве это не лучше, чем воевать??? НО ПОМНИТЕ, мы очень хорошо умеем воевать, если придется — гораздо лучше, чем кто-либо другой!!!" — подытожил он.
- Ранее Трамп заявил, что война с Ираном завершена.
- По словам лидера США, Штаты могут заключить соглашение с Ираном уже в апреле.
