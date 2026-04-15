Трамп: Я навсегда открываю Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что "навсегда открывает Ормузский пролив".

Об этом он сообщил в Truth Social.

"Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это и для них тоже — и для всего мира. Такая ситуация больше никогда не повторится", — отметил лидер США.

По словам Трампа, Китай согласился не поставлять оружие Ирану.

"Президент Си крепко и по-дружески обнимет меня, когда я приеду туда через несколько недель. Мы работаем вместе разумно и очень эффективно! Разве это не лучше, чем воевать??? НО ПОМНИТЕ, мы очень хорошо умеем воевать, если придется — гораздо лучше, чем кто-либо другой!!!" — подытожил он.

