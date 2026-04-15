Трамп не обеспокоен поражением Орбана на выборах: Мадяр - хороший человек

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен поражением Виктора Орбана на выборах в Венгрии.

Об этом он заявил в комментарии журналисту ABC News Джонатану Карлу, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп о Мадяре

По словам лидера США, ему нравится будущий премьер-министр Венгрии.

"Думаю, новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями - он хороший человек", - сказал Трамп.

В то же время президент США не знает, имело бы большее значение, если бы он поехал агитировать за Орбана, а не Вэнс.

"Он (Орбан. - Ред.) значительно отставал. Я не был так сильно вовлечен в это дело. Хотя Виктор - хороший человек", - сказал лидер США.

Также Трамп заявил, что Мадяр ранее был членом партии Орбана "Фидес" и имеет схожие взгляды на иммиграцию.

Что предшествовало?

  • Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

Жоден псіхіатр вже не допоможе.
15.04.2026 09:01 Ответить
15.04.2026 09:04 Ответить
Вербує
15.04.2026 08:51 Ответить
Дуркує, як завжди.
15.04.2026 09:10 Ответить
Для Трампа весь світ є простором для власного нарцисизму.
15.04.2026 08:53 Ответить
Орбан хороша людина - ну - вгилили йому копняка - хороші люди завжди так кінчають - Трамп
15.04.2026 08:54 Ответить
Все що потрібно знати про дружбу з такими п...... і про вагу їхнього слова.
15.04.2026 08:59 Ответить
А еще не так давно, в прошлом веке, кто то стрелялся за свои убеждения. "Глупые" люди. Оказывается можно просрать выборы своего "друга" и как ни в чем не бывало нести "пургу".
15.04.2026 09:04 Ответить
Тут чимост трамп на жиріка схожий, може через картуза..?
15.04.2026 09:24 Ответить
Я б трохи підкорегував

15.04.2026 09:28 Ответить
"А так дисал, так дисал" навколо того Орбана. Цікаво, що заспіває рудий півень якщо цю "хорошу людину - Віктора" надовго запроторять за грати за корупцію та держ. зраду.
15.04.2026 09:06 Ответить
Якщо не стурбований то накуя говорити? Про інших президентів мовчав як окунь.
15.04.2026 09:06 Ответить
Хвалить так наче грошей хоче.
15.04.2026 09:08 Ответить
Додіка цікавить тільки Додік. І гроши.
Як шоб добре заплатили то він і Меланію підклав би під кого завгодно.
15.04.2026 09:09 Ответить
Ні. Це схоже на дії агента краснова
15.04.2026 09:38 Ответить
Гарно прокинули Вітю))

Прямо як у Леся:
А тепер пішов на х...й!.
А він: "а как ето?.."
От, жалко пацана.
15.04.2026 09:16 Ответить
Не здивуюсь, що він вже забув хто такий орбан
15.04.2026 09:22 Ответить
Трампонутий:- мені пофіг хто буде, головне щоб гроші як я любив
15.04.2026 09:24 Ответить
Трампу напевно роз'яснили, що той Мадяр з тої ж корзини з яйцями, тільки дещо свіжіше.
З тої ж колоди карт. Власне так карта лягла.
Це як в Україні: всі з тої колоди карт, яка склалася при Кучмі - Тимошенко, Ющенко, Порошенко, Янукович і т.д. і т.п. (кожний може продовжити список!).



Перемога Мадяра дає шанс Україні...

Надто оптимістично. Орбан у відносинах з аморфним колгоспом ЄС вдосконалив і успішно застосовував дитячу гру/стратагему, яку умовно можна назвати екскурсія вихідного дня всією родиною у супермаркет з розбещеним дитятком, який вже володіє всіма випробуваними ним методами всякий раз добитися свого.

Особливо успішно йому це вдається, якщо при цьому родинному заході присутня хоча б одна з бабусь, яка приїхала у гості.

Чому Мадяру не скористатися? Ось Фіцо та інші не так нагло-цинічно використовували "надбання" Орбана.

Проти психології "не прошь"... Рекомендую почитати книгу Ерік Берн - «Ігри, які грають люди» https://www.youtube.com/watch?v=r8KTaMKO1cA&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExV09vM0dWWjdWNThVblVGMnNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR61SiH8vnB9Bi_C6P-irewqLFf5U966vZTdNlyoU78jsqqJwBxhXVoXUI7_EQ_aem_ZHHLWM5U0g9DKHybyEL_OQ https://www.youtube.com/watch?v=r8KTaMKO1cA

***********************************************

Віктор Орбан уже багато років вважається головним союзником Володимира Путіна у Європі - Орбан послідовно блокує фінансову допомогу Євросоюзу Україні.

Орбан перебуває у владі так довго, що багато хто й забув: а якою взагалі може бути зовнішня політика Угорщини, якщо не такою?

Про те, як країна вибудовуватиме відносини з Росією, Україною та Європою при Петері Мадьярі - теж правому політиці для проекту Carnegie Politika науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Максим Саморуков.

Матеріал цілком.

https://meduza.io/feature/2026/04/14/u-vengrii-vpervye-za-16-let-budet-novyy-premier-ministr-no-na-dele-madyar-ne-silno-otlichaetsya-ot-orbana?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExV09vM0dWWjdWNThVblVGMnNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR61SiH8vnB9Bi_C6P-irewqLFf5U966vZTdNlyoU78jsqqJwBxhXVoXUI7_EQ_aem_ZHHLWM5U0g9DKHybyEL_OQ https://meduza.io/.../u-vengrii-vpervye-za-16-let-budet...

15.04.2026 09:25 Ответить
америка завжди кидає своїх використаних холуїв
15.04.2026 09:32 Ответить
Мені здається, Трампу все одно, що Угорщина, що Уругвай, що Орбан, що Мадяр...
15.04.2026 09:36 Ответить
 
 