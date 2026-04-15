Трамп не обеспокоен поражением Орбана на выборах: Мадяр - хороший человек

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен поражением Виктора Орбана на выборах в Венгрии.

Об этом он заявил в комментарии журналисту ABC News Джонатану Карлу, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Трамп о Мадяре

По словам лидера США, ему нравится будущий премьер-министр Венгрии.

"Думаю, новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями - он хороший человек", - сказал Трамп.

В то же время президент США не знает, имело бы большее значение, если бы он поехал агитировать за Орбана, а не Вэнс.

"Он (Орбан. - Ред.) значительно отставал. Я не был так сильно вовлечен в это дело. Хотя Виктор - хороший человек", - сказал лидер США.

Также Трамп заявил, что Мадяр ранее был членом партии Орбана "Фидес" и имеет схожие взгляды на иммиграцию.

Что предшествовало?

Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

