Трамп не обеспокоен поражением Орбана на выборах: Мадяр - хороший человек
Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен поражением Виктора Орбана на выборах в Венгрии.
Об этом он заявил в комментарии журналисту ABC News Джонатану Карлу, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп о Мадяре
По словам лидера США, ему нравится будущий премьер-министр Венгрии.
"Думаю, новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями - он хороший человек", - сказал Трамп.
В то же время президент США не знает, имело бы большее значение, если бы он поехал агитировать за Орбана, а не Вэнс.
"Он (Орбан. - Ред.) значительно отставал. Я не был так сильно вовлечен в это дело. Хотя Виктор - хороший человек", - сказал лидер США.
Также Трамп заявил, что Мадяр ранее был членом партии Орбана "Фидес" и имеет схожие взгляды на иммиграцию.
Що передувало?
- Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.
Як шоб добре заплатили то він і Меланію підклав би під кого завгодно.
Решта дописи
Прямо як у Леся:
А тепер пішов на х...й!.
А він: "а как ето?.."
От, жалко пацана.
Трампу напевно роз'яснили, що той Мадяр з тої ж корзини з яйцями, тільки дещо свіжіше.
З тої ж колоди карт. Власне так карта лягла.
Це як в Україні: всі з тої колоди карт, яка склалася при Кучмі - Тимошенко, Ющенко, Порошенко, Янукович і т.д. і т.п. (кожний може продовжити список!).
Перемога Мадяра дає шанс Україні...
Надто оптимістично. Орбан у відносинах з аморфним колгоспом ЄС вдосконалив і успішно застосовував дитячу гру/стратагему, яку умовно можна назвати екскурсія вихідного дня всією родиною у супермаркет з розбещеним дитятком, який вже володіє всіма випробуваними ним методами всякий раз добитися свого.
Особливо успішно йому це вдається, якщо при цьому родинному заході присутня хоча б одна з бабусь, яка приїхала у гості.
Чому Мадяру не скористатися? Ось Фіцо та інші не так нагло-цинічно використовували "надбання" Орбана.
Проти психології "не прошь"... Рекомендую почитати книгу Ерік Берн - «Ігри, які грають люди» https://www.youtube.com/watch?v=r8KTaMKO1cA&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExV09vM0dWWjdWNThVblVGMnNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR61SiH8vnB9Bi_C6P-irewqLFf5U966vZTdNlyoU78jsqqJwBxhXVoXUI7_EQ_aem_ZHHLWM5U0g9DKHybyEL_OQ https://www.youtube.com/watch?v=r8KTaMKO1cA
***********************************************
Віктор Орбан уже багато років вважається головним союзником Володимира Путіна у Європі - Орбан послідовно блокує фінансову допомогу Євросоюзу Україні.
Орбан перебуває у владі так довго, що багато хто й забув: а якою взагалі може бути зовнішня політика Угорщини, якщо не такою?
Про те, як країна вибудовуватиме відносини з Росією, Україною та Європою при Петері Мадьярі - теж правому політиці для проекту Carnegie Politika науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Максим Саморуков.
Матеріал цілком.
https://meduza.io/feature/2026/04/14/u-vengrii-vpervye-za-16-let-budet-novyy-premier-ministr-no-na-dele-madyar-ne-silno-otlichaetsya-ot-orbana?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExV09vM0dWWjdWNThVblVGMnNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR61SiH8vnB9Bi_C6P-irewqLFf5U966vZTdNlyoU78jsqqJwBxhXVoXUI7_EQ_aem_ZHHLWM5U0g9DKHybyEL_OQ https://meduza.io/.../u-vengrii-vpervye-za-16-let-budet...