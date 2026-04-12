Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
Парламентские выборы в Венгрии завершились подсчетом более половины голосов, и предварительные результаты уже позволяют говорить о победителе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и данных с избирательных участков по состоянию на 22:19.
По предварительным подсчетам, обработано 53,45% голосов. Результаты свидетельствуют о существенном преимуществе оппозиционной партии "Тиса", которая получает 136 мест в парламенте. В то же время партия действующего премьера "Фидес" набирает 56 мест.
Орбан признал результаты и поздравил оппозицию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.
"Результаты выборов, хотя и не окончательные, но понятны и очевидны. Ответственность и возможность управлять страной нам не достались. Я поздравил партию-победительницу", — заявил Орбан.
Параллельно о поздравлении от Орбана сообщил лидер партии "Тиса" Петер Мадяр, который опубликовал соответствующую информацию на своей странице в Facebook.
Явка избирателей стала рекордной для страны
Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля и сопровождались высокой активностью граждан. По официальным данным, явка избирателей составила 77,8%, что является рекордным показателем для страны.
Наблюдатели отмечают, что такая явка избирателей свидетельствует о высокой политической напряженности и значительном интересе к результатам голосования.
Але якщо така розгромна перевага збережеться і після підрахунку всіх протоколів, то "поднімать народ" вже не наважаться, бо майже триразова перевага у голосах - це вже тільки силовим захопленням влади можна "вилікувати". Та й то - не гарантія, бо спільного кордону з руснею, завдяки ЗСУ, немає досі.
Водічка: «- Одне слово, мадяри - бестії... З ними, брате, треба вухо гостро тримати».
Не треба забувати, що Мадчр був у партвї Орбана "Фідес", а отже поділяв її ідеологію і вицшов звідти після особистого конфлікту з Орбаном, а не через зміну світоглядних переконань. Можливо він просто захотів стати новим молодим Орбаном.
Й головне -- Мадяр сваритися з Брюселем не буде й залюбки проголосує за 90млд. евро для України й ЗСУ ... Польша ж голосує , а там теж є такий Карель Навроцький ...
Ключові аспекти етногенезу:
Походження: Предки угорців мігрували у IX ст. (895/896 рр.) з Приуралля та Причорномор'я, очолювані племенами мадярів (одне з 7 провідних племен).
Генетичний маркер: У завойовників IX століття виявлено гаплогрупи C2-M217 (типова для азійських народів) та R1a (поширена в Євразії).
Асиміляція: На час приходу до Паннонії угорці (близько 400 тис.) поглинули місцеве слов'янське населення (близько 200 тис.), що суттєво вплинуло на генофонд.
Генетично угорці є переважно європейцями, а фіно-угорський елемент переважає у мові, а не в ДНК.
Генетика мадярів демонструє складний процес: прийшовши як тюрксько-угорська орда, вони стали європейською нацією завдяки змішуванню з місцевим населенням.
