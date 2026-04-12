Орбан признал поражение на выборах в Венгрии

Парламентские выборы в Венгрии завершились подсчетом более половины голосов, и предварительные результаты уже позволяют говорить о победителе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и данных с избирательных участков по состоянию на 22:19.

По предварительным подсчетам, обработано 53,45% голосов. Результаты свидетельствуют о существенном преимуществе оппозиционной партии "Тиса", которая получает 136 мест в парламенте. В то же время партия действующего премьера "Фидес" набирает 56 мест.

Орбан признал результаты и поздравил оппозицию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

"Результаты выборов, хотя и не окончательные, но понятны и очевидны. Ответственность и возможность управлять страной нам не достались. Я поздравил партию-победительницу", — заявил Орбан.

Параллельно о поздравлении от Орбана сообщил лидер партии "Тиса" Петер Мадяр, который опубликовал соответствующую информацию на своей странице в Facebook.

Явка избирателей стала рекордной для страны

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля и сопровождались высокой активностью граждан. По официальным данным, явка избирателей составила 77,8%, что является рекордным показателем для страны.

Наблюдатели отмечают, что такая явка избирателей свидетельствует о высокой политической напряженности и значительном интересе к результатам голосования.

