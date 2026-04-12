Орбан признал поражение на выборах в Венгрии

Парламентские выборы в Венгрии завершились подсчетом более половины голосов, и предварительные результаты уже позволяют говорить о победителе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и данных с избирательных участков по состоянию на 22:19.

По предварительным подсчетам, обработано 53,45% голосов. Результаты свидетельствуют о существенном преимуществе оппозиционной партии "Тиса", которая получает 136 мест в парламенте. В то же время партия действующего премьера "Фидес" набирает 56 мест.

Орбан признал результаты и поздравил оппозицию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

"Результаты выборов, хотя и не окончательные, но понятны и очевидны. Ответственность и возможность управлять страной нам не достались. Я поздравил партию-победительницу", — заявил Орбан.

Параллельно о поздравлении от Орбана сообщил лидер партии "Тиса" Петер Мадяр, который опубликовал соответствующую информацию на своей странице в Facebook.

Явка избирателей стала рекордной для страны

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля и сопровождались высокой активностью граждан. По официальным данным, явка избирателей составила 77,8%, что является рекордным показателем для страны.

Наблюдатели отмечают, что такая явка избирателей свидетельствует о высокой политической напряженности и значительном интересе к результатам голосования.

+26
Однією брудною ротякою менше. Залишилося фіцу дострелити.
12.04.2026 22:43 Ответить
+20
Все ж Європа навіть для Орбана Європа - тут поважають демократичний вибір.
12.04.2026 22:42 Ответить
+12
Once upon a time in moscow
12.04.2026 23:00 Ответить
12.04.2026 22:42 Ответить
Саме головне, ніхто не знаходиться при владі пожиттєво
12.04.2026 22:45 Ответить
Це очевидна істина - бо людина смертна. І ліліпут сдохне.
12.04.2026 22:48 Ответить
а лукашенко?
12.04.2026 23:11 Ответить
В ЄС
12.04.2026 23:42 Ответить
12.04.2026 22:42 Ответить
Лайно кацапське.
12.04.2026 22:42 Ответить
12.04.2026 22:43 Ответить
12.04.2026 22:44 Ответить
Где же кружки?Выпьем с горя...
12.04.2026 22:57 Ответить
Треба дочекатись повного підрахунку. Мажоритарка, + коаліція, може зробити Орбана сильним в опозиції, а Мадяра слабким прем'єром.
12.04.2026 22:45 Ответить
Тепер він буде гадити інакше,але буде
12.04.2026 22:50 Ответить
"Астанавітєсь" як на угрячій ?
12.04.2026 22:55 Ответить
На жаль не володію
12.04.2026 23:00 Ответить
Aljátok le!!!!
12.04.2026 23:32 Ответить
Там питання чи буде у Мадяра конституційна більшість , чи ні ... "Сильної" опозицією орбан вже не буде ніколи , бо воно вже забуло як це бути в опозиції !!!
12.04.2026 23:06 Ответить
Буде безумовно
12.04.2026 23:44 Ответить
уголовные дела нового прокурора могут немного привести в чувство спонсоров партии орбана
12.04.2026 23:15 Ответить
Тобто простий депутат в опозиції?
12.04.2026 22:46 Ответить
А ****** вклав чимало сотень млн дол в орбана та сіярту, як своїх агентів з Угорщини в ЄС і НАТО!!!!
Інформаціі було чимало передано ними на мацковію!!!
Єрмак з татаровим і гетьманцевим, нервово всираються від реалій свого кінця…..!!!
12.04.2026 22:47 Ответить
ще трамп свого золотого слова не сказав! ))
12.04.2026 22:47 Ответить
"Ми перемогли в любому випадку»
12.04.2026 23:04 Ответить
це все байден вкав перемогу! і зеленський)
13.04.2026 00:03 Ответить
Вот тєбє бабушка і юрьєв дєнь...
12.04.2026 22:48 Ответить
Суши сухарі))
12.04.2026 22:51 Ответить
Є в Угорщині мудрі люди. Був я в Угорщині в кінці 90-х років минулого сторіччя. І почув таке від старого угорця: "Марно НАТО з нами зв'язується. Усі хто з нами зв'язувався - Австрійська імперія, фашистська Германія, Радянський Союз - усі програли. І НАТО програє."
12.04.2026 22:52 Ответить
Чекаємо на остаточні результати, а головне - на події, які будуть за ними.
Але якщо така розгромна перевага збережеться і після підрахунку всіх протоколів, то "поднімать народ" вже не наважаться, бо майже триразова перевага у голосах - це вже тільки силовим захопленням влади можна "вилікувати". Та й то - не гарантія, бо спільного кордону з руснею, завдяки ЗСУ, немає досі.
12.04.2026 22:52 Ответить
Ой випʼю сьогодні. А тепер на нари жабу і начистіть йому хтось писка, можна отим білбордом з зображенням Зеленського
12.04.2026 22:55 Ответить
А без цього не було нагоди випити ?
12.04.2026 22:56 Ответить
Паска хіба не привід?
12.04.2026 23:01 Ответить
Ні, я не релігійна. А от що жаба більше не буде звиздіти на Україну своїм чорним ротом і путінська шавка пролетіла на виборах, оце якраз привід а ще руда морда нахабно підтримувала жабу і теж хай втреться - ну хіба не свято.
12.04.2026 23:44 Ответить
Почекайте. Той мадяр - темна лошадка
13.04.2026 00:04 Ответить
Німецький телевізор не брехав.
12.04.2026 22:55 Ответить
фото на заставці "орбан нюхає палець" - це зачот!
https://www.youtube.com/watch?v=z0BlQs2BNOM
12.04.2026 22:56 Ответить
Трамп, ввіді вайска!!!!!!!!
12.04.2026 22:56 Ответить
12.04.2026 23:00 Ответить
Хаменей наче теж милив лижі, але щось пішло не так.
12.04.2026 23:12 Ответить
місце для трампа це лишилося?
13.04.2026 00:05 Ответить
Пох у пуйла залишились його Бабіш з Чехії і Фіцо з Словаччини щоб лобіювати його інтереси... проблема в ЄС не тільки в Орбані, а в системі управління, де пуйло маючи можливість купити одного з членів, може блокувати рішення більшості.
12.04.2026 23:00 Ответить
А є якась гарантія, що Петеру Мадяру не занесли і не "порадили" , як треба поводити себе "правильно"?
12.04.2026 23:02 Ответить
Час покаже.
12.04.2026 23:10 Ответить
Одним Вітєю в Ростові більше.
12.04.2026 23:03 Ответить
Я б не плекав ілюзій щодо різаої зміни ставлення угорців до України. Мадяри залишилися мадярами. Тими, що у 1943-му спалили українську Корюківку, будучи союзниками Гітлєра під час Другої світової війни, спаливши дотла 1290 будинкіа і вбивши біля 7000 мирних жителів. Це ті ж мадяри, які щалили україн ькою кров'ю Закарпаття, знищивши Кпрпатську Україну. Це ті ж родичі кацапських угро-фвнів з тією ж кров'ю у жилах. Як писав Я. Гашек у романі про Швейка:
Водічка: «- Одне слово, мадяри - бестії... З ними, брате, треба вухо гостро тримати».
Не треба забувати, що Мадчр був у партвї Орбана "Фідес", а отже поділяв її ідеологію і вицшов звідти після особистого конфлікту з Орбаном, а не через зміну світоглядних переконань. Можливо він просто захотів стати новим молодим Орбаном.
12.04.2026 23:04 Ответить
Гірше точно не буде !!!

Й головне -- Мадяр сваритися з Брюселем не буде й залюбки проголосує за 90млд. евро для України й ЗСУ ... Польша ж голосує , а там теж є такий Карель Навроцький ...
12.04.2026 23:11 Ответить
Генетично, вони вже звичайні європейці. Все угро-фінське, давно розчинилося
12.04.2026 23:47 Ответить
😊 Ні! Тому і протиставляють себе ЄС, розвалюючи його зсередини. Заодно тягнуться до інших угро-фінів - кацапських.
13.04.2026 00:01 Ответить
Генетика мадярів (угорців) - це поєднання уральського (фінно-угорського) коріння, тюркського впливу та глибокої асиміляції з європейським (слов'янським та іншими) населенням Карпатського басейну. ******* угорці генетично близькі до сусідніх європейських народів, маючи лише невелику частку генів предків-кочовиків IX століття.

Ключові аспекти етногенезу:

Походження: Предки угорців мігрували у IX ст. (895/896 рр.) з Приуралля та Причорномор'я, очолювані племенами мадярів (одне з 7 провідних племен).
Генетичний маркер: У завойовників IX століття виявлено гаплогрупи C2-M217 (типова для азійських народів) та R1a (поширена в Євразії).
Асиміляція: На час приходу до Паннонії угорці (близько 400 тис.) поглинули місцеве слов'янське населення (близько 200 тис.), що суттєво вплинуло на ******** генофонд.
*******сть: Генетично ******* угорці є переважно європейцями, а фіно-угорський елемент переважає у мові, а не в ДНК.
Генетика мадярів демонструє складний процес: прийшовши як тюрксько-угорська орда, вони стали європейською нацією завдяки змішуванню з місцевим населенням.
13.04.2026 00:18 Ответить
Навіть орбан привітав опонента. А тепер пригадайте, як поводило себе руде чмо, коли Байден переміг, такого цирку ще ніхто не організовував, хоча було не до сміху під час атаки на Капітолій. І попри все те безголові американці знов його обрали. Загадка століття.
12.04.2026 23:08 Ответить
Тобто риголювотина в листопаді-грудні 2004 була права ?!
Байден переміг виключно через голосування 10 млн по почті - система вкрай непрозора .
У 2005 році в переголосуванні (3-й тур) головне , що там було : скасування "надомників" . А ось 2010 році між першим й другим туром навпаки - повернули "надомників" в Херсоні 30% так проголосувало й 99% за ібуковича .
Й через сумнівну перемогу цього кріміналітету ми й отримали Крим й під Донбасу в 2014 році , а зараз йще частину Запоріжської й половину Херсонщини .
Требо було й 2010 робити Майдан ... але ж Ющ виступив захістником фальсіфікатора !!!
12.04.2026 23:27 Ответить
Это отличная новость, просто Супер! И не помогли этой твари ни путин ни Вэнс ни Трамп ни Нетаньяху.. )
12.04.2026 23:18 Ответить
Головне, щоб "лідер світу", не включив свою "дипломатію" і не зруйнував відносини з новою владою...
12.04.2026 23:18 Ответить
А трампу можна й неказати, він вже забув шо таке Угорщина...
12.04.2026 23:27 Ответить
Это фейк!
Победил Орбан!
Ему помогал Путлер, а там, где Путлер - победа!
Другу Виктору помогал Трамп, а там, где Трамп - блестящая, сокрушительная и сказочная победа!!!
12.04.2026 23:27 Ответить
...нарешті
12.04.2026 23:38 Ответить
12.04.2026 23:39 Ответить
Будет кому возглавить совет директоров "газпрома".
12.04.2026 23:56 Ответить
 
 