Фицо и Бабиш поддержали Орбана перед парламентскими выборами

Фицо и Бабиш официально поддержали Орбана перед выборами в Венгрии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава правительства Чехии Андрей Бабиш поддержали венгерского премьера Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Фицо в соцсети Х и агентство Reuters, которое цитирует заявление Бабиша.

Фицо выразил поддержку

Глава правительства Словакии заявил, что будет следить за венгерскими выборами во время своего визита во Вьетнам.

"Я желаю Виктору Орбану, чтобы все его политические цели были достигнуты на парламентских выборах. За всю свою долгую политическую карьеру я никогда не встречал такого решительного защитника суверенитета и национальных интересов своей страны, как премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", — написал Фицо.

Он добавил, что вместе с Орбаном они прилагают "огромные усилия для развития высококачественных дружеских отношений между нашими странами и обеспечения прекрасных условий для национальных меньшинств".

Бабиш тоже поддержал Орбана

Премьер-министр Чехии Бабиш также поддержал Орбана накануне парламентских выборов в Венгрии.

Он заявил, что Орбан "является лучшим выбором для защиты интересов Венгрии и обеспечения стабильности в неспокойные времена".

"Поддерживаю Виктора Орбана в это воскресенье. Он всегда боролся за более сильную Европу, построенную на мире, суверенных нациях, суверенных государствах-членах и конкурентоспособности. В неспокойные времена выбор в пользу стабильности и проверенного лидерства имеет значение больше, чем когда-либо", — заявил Бабиш.

  • Напомним, что накануне американский лидер Дональд Трамп поддержал Орбана и заявил о готовности США инвестировать в экономику Венгрии.
  • Парламентские выборы в Венгрии состоятся в это воскресенье, 12 апреля.

Автор: 

Венгрия (2480) выборы (24101) Фицо Роберт (293) Орбан Виктор (801) Бабиш Андрей (71)
я так розумію всі вороги україни себе вже засвітили
11.04.2026 19:40 Ответить
"Підтримую Віктора Орбана цієї неділі. Він завжди боровся за сильнішу Європу, побудовану на мирі, суверенних націях, суверенних державах- щоб Тебе , чорнорота наволоч, рашистські антихристи , відправили служити в пекло на віки вічні...
11.04.2026 19:47 Ответить
На ворогів України вони не дотягують.
Звичайні продажні під#р#си, які своїми діями намагаються шкодити Україні, бо їх давно купила рашка.
11.04.2026 19:53 Ответить
Тиха Вода #607592: красиво сказав,в мене з язика зняв!
11.04.2026 20:17 Ответить
Тобто продажні п..си, які створюють нам багато проблем не вороги?
11.04.2026 20:33 Ответить
Звичайні лицеміри і посіпаки кремля.
11.04.2026 20:35 Ответить
Станцювали краков"як - чи циганочку з виходом Орбану?
11.04.2026 19:43 Ответить
Якщо ваш Зєля його не підтримає то він програє.
11.04.2026 19:44 Ответить
Зіграє в ящик?
11.04.2026 19:56 Ответить
Побачимо.
11.04.2026 19:59 Ответить
Зеля, як Зеля. А ось якщо Вітя програє, то Петя П. більше не отримає грошей від Віті
11.04.2026 20:01 Ответить
Невже ти думаєш що Петя П має потребу в грошах, та ще й таких ?
11.04.2026 20:18 Ответить
BBC
Незалежні соціологічні центри пророкують впевнену перемогу партії "Тиса". Водночас провладні ЗМІ, які домінують в угорському медіапросторі, публікують дані опитувань, що їх проводять близькі до влади центри: згідно з ними, більшість у парламенті збереже партія Орбана.
По-перше, ознака цієї кампанії - надзвичайно високий відсоток відмов відповідати на питання соціологів.
Один з співрозмовників BBC заявив, що під час проведення деяких електоральних опитувань від спілкування з полстерами відмовлялися до трьох чвертей респондентів. Звичайно, соціологічна наука напрацювала методи того, як можна компенсувати брак голосів таких "відмовників", але точність опитувань від цього точно не зростає.
По-друге, певні прошарки угорського суспільства начебто традиційно є гірше досяжними для соціологів. Йдеться тут насамперед про жителів провінції, конкретно - про людей з найнижчим рівнем освіти та добробуту. На полях експерти зазначають: вважається, що у цих колах найпопулярнішим політиком є Орбан.
11.04.2026 19:58 Ответить
По-третє, опозиція та незалежні журналісти заявляють про те, що напередодні виборів влада запустила масову систему підкупу виборців. Автори опублікованого наприкінці березня розслідування "Ціна голосу" стверджують, що якщо схема спрацює, партія Орбана зможе дещо підкоригувати свій результат у бік збільшення.
11.04.2026 19:59 Ответить
Cаме на фінішній прямій визначатися з вибором почали виборці, які раніше вагалися з відповіддю на питання про свої політичні симпатії.

Їх кількість ще місяць тому соціологи оцінювали приблизно в третину від загального числа, і вже тоді звучали припущення, що ці люди належать радше до противників чинної влади.

Як накладеться один на одного вплив усіх цих чинників, зараз передбачити дуже складно, а тому й вітати переможця угорських виборів заздалегідь точно не варто.
11.04.2026 20:01 Ответить
Ця шобла на чолі з трампоном дуже хоче цю "довбану торпеду" залишити у тілі ЄС. Але коли зміняться правила і одностайне голосування перестане існувати - цей мотлох вже ані прутню, ані трампону буде не потрібний!😂
11.04.2026 20:03 Ответить
Вся нечість кучкується докупи
11.04.2026 20:06 Ответить
Три дебіла це Сила(
11.04.2026 20:06 Ответить
https://t.me/in_factum/43437 Роберт Фіцо, прем'єр-міністр, тут таки нормально гівна вивалив. На всіх:
💬 Разом з Угорщиною та іншими країнами ми боремося за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» і відкриваємо очі Європейській комісії, яка досягла рекордних рівнів некомпетентності та ідеологічної сліпоти.
Ми вказуємо на ворожі дії президента України проти країн-членів ЄС і тепер проти всього Європейського Союзу. Майже неможливо повірити, як президент України реагує на прохання Європейського Союзу не атакувати газову та нафтову інфраструктуру [РФ]. Він буквально ігнорує весь Європейський Союз, і це означає, що ситуація дуже серйозна.
Коли сьогодні я почув крик президента Європейської ради Антоніу Кошти, звернений до України, замість того, щоб Європейський Союз і Європейська комісія стояли твердо і не терпіли подальших українських атак на енергетичну інфраструктуру [РФ], що в умовах нинішньої кризи, під час війни навколо Ірану, є справжнім енергетичним самогубством.
Я не розумію, чому Європейський Союз не відмовляє Україні в кредиті на 90 мільярдів євро на війну, коли бачить реальні шкідливі дії українського політичного керівництва. Словаччина не бере участі в цьому кредиті, але знущання України над Європою є просто обурливим.
Великі гравці в ЄС тепер на власні очі бачать, як поводитиметься Україна, якщо стане членом Європейського Союзу. Ми не можемо допустити, щоб нас погрожували військовим досвідом, якщо ми не виконаємо їхні вимоги.
Українське керівництво підірвало «Північний потік», відрізало Словаччину і Угорщину, а отже, й усю Центральну Європу від постачань і продовжує атакувати нафтову та газову інфраструктуру, безпосередньо завдаючи шкоди енергетичній безпеці Європи.
У відповідь ми бачимо нагороди «зеленим» у Європейському парламенті, кредит на 90 мільярдів євро, який Україна ніколи не поверне, і негайне запрошення до Європейського Союзу. Це суперечить здоровому глузду, враховуючи навмисні шкідливі дії українського керівництва і безглузду війну Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану.
Сьогодні найбільше виграє Росія. Ціни на нафту і газ різко зросли, що збільшує доходи російського державного бюджету, оскільки експорт енергоносіїв становить значну частину його прибутків.
У Європейському Союзі стільки лицемірства щодо Росії, що навіть порожніх європейських сховищ газу і нафти не вистачить, щоб його вмістити. Багато хто в ЄС раніше звинувачував нас у фінансуванні російської війни в Україні через закупівлі нафти і газу. Це абсурдний аргумент, адже наші платежі є мізерними порівняно з загальними енергетичними доходами Росії.
Я відмовляюся далі слухати моральні повчання на нашу адресу. Якщо інші безсоромно захищають власні інтереси і водночас читають нам мораль, то Словаччина також захищатиме свої національні та державні інтереси - але з гідністю, а не з лицемірством.
11.04.2026 20:10 Ответить
Ну,з кацапським хером в дупі доводиться кукурікати. А то дострелять.
11.04.2026 20:27 Ответить
Три дебила - оце сила
11.04.2026 20:18 Ответить
Кацапські пєтушкі.
11.04.2026 20:23 Ответить
Ср* ні кремлівські підстілки ,фіцо ,бабіш , орбан ,сіярто ...переїдуть з часом до московії жити на болота ...
11.04.2026 20:27 Ответить
популісти підараси , а лох виборець не вимре не мамонт
11.04.2026 20:40 Ответить
 
 