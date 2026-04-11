Фицо и Бабиш поддержали Орбана перед парламентскими выборами

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава правительства Чехии Андрей Бабиш поддержали венгерского премьера Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Фицо в соцсети Х и агентство Reuters, которое цитирует заявление Бабиша.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фицо выразил поддержку

Глава правительства Словакии заявил, что будет следить за венгерскими выборами во время своего визита во Вьетнам.

"Я желаю Виктору Орбану, чтобы все его политические цели были достигнуты на парламентских выборах. За всю свою долгую политическую карьеру я никогда не встречал такого решительного защитника суверенитета и национальных интересов своей страны, как премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", — написал Фицо.

Он добавил, что вместе с Орбаном они прилагают "огромные усилия для развития высококачественных дружеских отношений между нашими странами и обеспечения прекрасных условий для национальных меньшинств".

Читайте также: Орбан предупредил об "опасности" для Венгрии в случае своего поражения на выборах

Бабиш тоже поддержал Орбана

Премьер-министр Чехии Бабиш также поддержал Орбана накануне парламентских выборов в Венгрии.

Он заявил, что Орбан "является лучшим выбором для защиты интересов Венгрии и обеспечения стабильности в неспокойные времена".

"Поддерживаю Виктора Орбана в это воскресенье. Он всегда боролся за более сильную Европу, построенную на мире, суверенных нациях, суверенных государствах-членах и конкурентоспособности. В неспокойные времена выбор в пользу стабильности и проверенного лидерства имеет значение больше, чем когда-либо", — заявил Бабиш.

Напомним, что накануне американский лидер Дональд Трамп поддержал Орбана и заявил о готовности США инвестировать в экономику Венгрии.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся в это воскресенье, 12 апреля.

Читайте также: Трамп заявил о готовности инвестировать в "будущее процветание Венгрии" при условии дальнейшего лидерства Орбана