Орбан предупредил об "опасности" для Венгрии в случае своего поражения на выборах

Орбан заявил о вмешательстве спецслужб и риске "потерять все", если его отстранят от власти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан за два дня до парламентских выборов обратился к гражданам с заявлением об угрозе для государства в случае его отстранения от власти.

Заявления об "опасности" и вмешательстве

В своем обращении Орбан подчеркнул, что страна якобы рискует потерять достижения последних лет. По его словам, "сейчас мы сталкиваемся с опасностью потерять все, что мы вместе построили".

Он также заявил о вмешательстве "иностранных разведывательных служб" в избирательный процесс, которые, по его утверждению, пытаются посеять хаос в стране. В то же время никаких конкретных доказательств этих заявлений премьер не привел.

Читайте: Действия Трампа и Вэнса не являются вмешательством в выборы в Венгрии, - посол США в ЕС Пуздер

Самый серьезный вызов за 16 лет

Орбан, находящийся у власти уже 16 лет, в настоящее время сталкивается с одним из самых сложных политических испытаний. Социологические опросы фиксируют рост поддержки оппозиционного политика Петера Мадьяра и его партии "Тиса".

Эксперты отмечают, что выборы могут стать переломным моментом для политической системы Венгрии, ведь уровень конкуренции существенно вырос по сравнению с предыдущими кампаниями.

Читайте также: Лидер венгерской оппозиции Мадьяр троллил российского корреспондента на митинге

Фактор молодежи меняет баланс

Важную роль в нынешней кампании играет молодое поколение избирателей, сформировавшееся уже во времена правления Орбана. Именно эта группа все больше поддерживает оппозицию.

Часть молодых венгров открыто заявляет о готовности эмигрировать в случае очередной победы действующего премьера. Аналитики подчеркивают, что высокая явка молодежи может существенно повлиять на результаты голосования, в частности помочь малым партиям преодолеть избирательный барьер.

В экспертной среде также отмечают, что повестка дня правящей партии "Фидес" все меньше соответствует запросам молодого поколения, что создает дополнительные риски для действующей власти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вэнс: Украинцы заставляют венгерский народ страдать, пытаясь повлиять на выборы

10.04.2026 14:25
Не плачь,вітьок. Будеш рукавиці шити в тюрьмі.
+7
москва тебе прийме як рідного.
Не плачь,вітьок. Будеш рукавиці шити в тюрьмі.
москва тебе прийме як рідного.
Москва нє рєзіновая - до тезки на растов
10.04.2026 14:25
Там уже, мабуть, маєток, на Рубльовці, уже прикуплений...
Скоріше гроші його, а після до Ростову к Януковичу на інструктаж, як вижити ********
…ато на небо впаде на землю. А до Орбана чого не падало? Не хочуть клоуни назад в цирк.
А кого цікавить, що каже ця кремлівська путана?
Вирішив зайти із козирних карт....
10.04.2026 14:28
Це ж вже було... Франція - це я!
Орбанутий, як і його хазяїн ху....ло, якщо мене не виберуть, то сонце не буде сходити. Особливо мені подобається як спецслужби працюють на опозицію. Тому що США, ху.... лостан, та інші працюють на нього відкрито, тільки для того щоб розвалити ЄС
Він також заявив про втручання "іноземних розвідувальних служб" у виборчий процес, які, за його твердженням, намагаються посіяти хаос у країні. мадяр записав американських холуїв "трупа" і венса в агентів іноземних розвідувальних служб,які сіяли хаос в мадярстані
Вітьок вийняв пальця з дупи
Не залізне , вже-жим-жим.
АААААА.
Все пропало
Гипс снимают
Клиент уезжает.
Після мене все! - Угорщина піде під ніж
"зараз ми стикаємося з небезпекою втратити все, що ми разом побудували" - і він не збрехав.
Що він, власне, побудував? Палац з зоопарком, схему збагачення свого оточення через нафтову компанію? Так, якщо він втратить владу - є небезпека для нього - це все втратити.
Месія, блт!
Ридаю над долею орбана та угорщини!
Нагадаємо, раніше видання The Washington Post із посиланням на дані європейської розвідки писало, що російські спецслужби розглядали сценарій інсценування замаху на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для впливу на вибори в Угорщині. Напередодні лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, щоб ті вплинули на результати майбутніх парламентських виборів. Джерело: https://censor.net/ua/n3609866
не зробили йому виборів кацапи,
як у нас всі роки робили
десь щось перезагравав з трампкою
Десь я таке вже чув. Буде як Януковощ звати Ху'йла на допомогу?
Він свої жабʼячі кишені і маєтки ототожнює з державою? ******** мерзенний.
Да! Всім хана...
