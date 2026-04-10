Орбан предупредил об "опасности" для Венгрии в случае своего поражения на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан за два дня до парламентских выборов обратился к гражданам с заявлением об угрозе для государства в случае его отстранения от власти.

Bloomberg.

Заявления об "опасности" и вмешательстве

В своем обращении Орбан подчеркнул, что страна якобы рискует потерять достижения последних лет. По его словам, "сейчас мы сталкиваемся с опасностью потерять все, что мы вместе построили".

Он также заявил о вмешательстве "иностранных разведывательных служб" в избирательный процесс, которые, по его утверждению, пытаются посеять хаос в стране. В то же время никаких конкретных доказательств этих заявлений премьер не привел.

Самый серьезный вызов за 16 лет

Орбан, находящийся у власти уже 16 лет, в настоящее время сталкивается с одним из самых сложных политических испытаний. Социологические опросы фиксируют рост поддержки оппозиционного политика Петера Мадьяра и его партии "Тиса".

Эксперты отмечают, что выборы могут стать переломным моментом для политической системы Венгрии, ведь уровень конкуренции существенно вырос по сравнению с предыдущими кампаниями.

Фактор молодежи меняет баланс

Важную роль в нынешней кампании играет молодое поколение избирателей, сформировавшееся уже во времена правления Орбана. Именно эта группа все больше поддерживает оппозицию.

Часть молодых венгров открыто заявляет о готовности эмигрировать в случае очередной победы действующего премьера. Аналитики подчеркивают, что высокая явка молодежи может существенно повлиять на результаты голосования, в частности помочь малым партиям преодолеть избирательный барьер.

В экспертной среде также отмечают, что повестка дня правящей партии "Фидес" все меньше соответствует запросам молодого поколения, что создает дополнительные риски для действующей власти.

