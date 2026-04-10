Орбан попередив про "небезпеку" для Угорщини в разі своєї поразки на виборах

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан за два дні до парламентських виборів звернувся до громадян із заявою про загрозу для держави у разі його усунення від влади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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Заяви про "небезпеку" та втручання

У своєму зверненні Орбан наголосив, що країна нібито ризикує втратити досягнення останніх років. За його словами, "зараз ми стикаємося з небезпекою втратити все, що ми разом побудували".

Він також заявив про втручання "іноземних розвідувальних служб" у виборчий процес, які, за його твердженням, намагаються посіяти хаос у країні. Водночас жодних конкретних доказів цих заяв прем’єр не навів.

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Найсерйозніший виклик за 16 років

Орбан, який перебуває при владі вже 16 років, нині стикається з одним із найскладніших політичних випробувань. Соціологічні опитування фіксують зростання підтримки опозиційного політика Петера Мадьяра та його партії "Тіса".

Експерти зазначають, що вибори можуть стати переломним моментом для політичної системи Угорщини, адже рівень конкуренції суттєво зріс порівняно з попередніми кампаніями.

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Фактор молоді змінює баланс

Важливу роль у нинішній кампанії відіграє молоде покоління виборців, яке сформувалося вже за часів правління Орбана. Саме ця група дедалі більше підтримує опозицію.

Частина молодих угорців відкрито заявляє про готовність емігрувати у разі чергової перемоги чинного прем’єра. Аналітики підкреслюють, що висока явка молоді може суттєво вплинути на результати голосування, зокрема допомогти малим партіям подолати виборчий бар’єр.

В експертному середовищі також вказують, що порядок денний правлячої партії "Фідес" дедалі менше відповідає запитам молодого покоління, що створює додаткові ризики для діючої влади.

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