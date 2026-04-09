Дії Трампа і Венса не є втручанням у вибори в Угорщині, - посол США в ЄС Пуздер
Посол США в ЄС Ендрю Пуздер заявив, що не вважає, що дії віцепрезидента Джей Ді Венса чи президента Дональда Трампа були втручанням у вибори в Угорщині.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це дипломат заявив в інтерв’ю AFP.
Втручання не було
За його словами, і Трамп, і Венс "дуже відкрито заявляли про свою підтримку" угорського прем'єра.
Водночас він відкинув звинувачення в тому, що візит Венса до Будапешта, під час якого той критикував брюссельських "бюрократів" через їхнє ставлення до Орбана, рівнозначний втручанню.
"Я не вважаю, що дії віцепрезидента чи президента були втручанням у угорські вибори", – сказав він.
Щодо заяв Венса американський посол зазначив: "Я думаю, що він намагався не застосовувати примус, не висувати економічних погроз і не робити нічого, що могло б бути примусовим".
Візит Венса в Угорщину
- Віцепрезидент США прибув до Угорщини у вівторок, 7 квітня, щоб взяти участь у передвиборчій кампанії.
- Під час виступу у Будапешті він заявив про спроби певних "елементів" у спецслужбах України вплинути на вибори у Сполучених Штатах та в Угорщині.
- У МЗС відповіли, що Україна сприймає заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса про можливе втручання України у вибори в Штатах та Угорщині без зайвих емоцій.
- Крім того, Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив Україну у навмисному перекритті нафтопроводу "Дружба", що у такий спосіб вплинути на вибори в Угорщині.
- Також віцепрезидент США наголосив, що Трамп та Орбан зробили найбільше, щоб завершити війну в Україні.
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