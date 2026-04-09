Дії Трампа і Венса не є втручанням у вибори в Угорщині, - посол США в ЄС Пуздер

Посол США в ЄС Ендрю Пуздер заявив, що не вважає, що дії віцепрезидента Джей Ді Венса чи президента Дональда Трампа були втручанням у вибори в Угорщині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це дипломат заявив в інтерв’ю AFP.

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Втручання не було

За його словами, і Трамп, і Венс "дуже відкрито заявляли про свою підтримку" угорського прем'єра.

Водночас він відкинув звинувачення в тому, що візит Венса до Будапешта, під час якого той критикував брюссельських "бюрократів" через їхнє ставлення до Орбана, рівнозначний втручанню.

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"Я не вважаю, що дії віцепрезидента чи президента були втручанням у угорські вибори", – сказав він.

Щодо заяв Венса американський посол зазначив: "Я думаю, що він намагався не застосовувати примус, не висувати економічних погроз і не робити нічого, що могло б бути примусовим".

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Візит Венса в Угорщину