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Заяви Венса про "втручання" України у вибори сприймаємо без зайвих емоцій, - МЗС

У МЗС України прокоментували заяву Венса про втручання у вибори

Україна сприймає заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса про можливе втручання України у вибори в Штатах та Угорщині без зайвих емоцій.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

"Я закликаю всіх послухати повністю цю пресконференцію, де це (заява Венса про спроби певних "елементів" у спецслужбах України вплинути на вибори в Угорщині та США. - Ред.) пролунало, і вам стане очевидним, що присутні там журналісти, не буду давати оцінку їхньому забарвленню, але вони багато разів поспіль намагалися спровокувати віцепрезидента США на різноманітні різкі заяви", - сказав він.

Речник зазначив, що практично на всі такі спроби віцепрезидент США відповідав нейтрально.

"А з приводу тієї фрази, яка пролунала, то ми розуміємо, що це відбулося в рамках виборчої кампанії. Ми не надаємо якогось занадто емоційного різкого забарвлення тому, що пролунало… Ми не перебільшуємо значення цієї заяви", - підсумував Тихий.

Читайте: Україна та Росія фактично "торгуються" за кілька квадратних кілометрів території, - Венс

Що передувало?

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про спроби певних "елементів" у спецслужбах України вплинути на вибори у Сполучених Штатах та в Угорщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венс назвав перемир’я між Іраном та США "крихким"

Автор: 

Угорщина (3046) МЗС (4355) Джей Ді Венс (221) Тихий Георгій (93)
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Топ коментарі
+17
Коли просто представник України приїздить на завод де виробляють снаряди - МАГА кричали що це вмішування в вибори хоча не було ні заяв ні нічого.

АЛЕ коли віце президент США йдуть на мітинг одного з кандидатів Угорщини за тиждень до виборів - ЦЕ УСЕ НОРМ ВСЕ ОК)))

США - ворог Европи і союзник РФ - це реальність
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08.04.2026 15:55 Відповісти
+10
а втручання )(уйлоВенса разом з )(уйлоТрампом не є втручанням, чи то співпраця? 🤣
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08.04.2026 15:53 Відповісти
+5
За кацапів він вже забув шо ті втручались в вибори США - дебіл
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08.04.2026 15:54 Відповісти

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