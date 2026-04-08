Заяви Венса про "втручання" України у вибори сприймаємо без зайвих емоцій, - МЗС
Україна сприймає заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса про можливе втручання України у вибори в Штатах та Угорщині без зайвих емоцій.
Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"Я закликаю всіх послухати повністю цю пресконференцію, де це (заява Венса про спроби певних "елементів" у спецслужбах України вплинути на вибори в Угорщині та США. - Ред.) пролунало, і вам стане очевидним, що присутні там журналісти, не буду давати оцінку їхньому забарвленню, але вони багато разів поспіль намагалися спровокувати віцепрезидента США на різноманітні різкі заяви", - сказав він.
Речник зазначив, що практично на всі такі спроби віцепрезидент США відповідав нейтрально.
"А з приводу тієї фрази, яка пролунала, то ми розуміємо, що це відбулося в рамках виборчої кампанії. Ми не надаємо якогось занадто емоційного різкого забарвлення тому, що пролунало… Ми не перебільшуємо значення цієї заяви", - підсумував Тихий.
Що передувало?
Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про спроби певних "елементів" у спецслужбах України вплинути на вибори у Сполучених Штатах та в Угорщині.
- Також віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп та Віктор Орбан є двома лідерами, які зробили найбільше для того, щоб припинити війну в Україні.
- Президент США Дональд Трамп прямо закликав угорців голосувати за чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана і його партію "Фідес" на парламентських виборах, що відбудуться 12 квітня.
- Венс прибув до Будапешту 7 квітня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
АЛЕ коли віце президент США йдуть на мітинг одного з кандидатів Угорщини за тиждень до виборів - ЦЕ УСЕ НОРМ ВСЕ ОК)))
США - ворог Европи і союзник РФ - це реальність