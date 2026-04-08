Заяви Венса про "втручання" України у вибори сприймаємо без зайвих емоцій, - МЗС

Україна сприймає заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса про можливе втручання України у вибори в Штатах та Угорщині без зайвих емоцій.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

"Я закликаю всіх послухати повністю цю пресконференцію, де це (заява Венса про спроби певних "елементів" у спецслужбах України вплинути на вибори в Угорщині та США. - Ред.) пролунало, і вам стане очевидним, що присутні там журналісти, не буду давати оцінку їхньому забарвленню, але вони багато разів поспіль намагалися спровокувати віцепрезидента США на різноманітні різкі заяви", - сказав він.

Речник зазначив, що практично на всі такі спроби віцепрезидент США відповідав нейтрально.

"А з приводу тієї фрази, яка пролунала, то ми розуміємо, що це відбулося в рамках виборчої кампанії. Ми не надаємо якогось занадто емоційного різкого забарвлення тому, що пролунало… Ми не перебільшуємо значення цієї заяви", - підсумував Тихий.

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Що передувало?

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про спроби певних "елементів" у спецслужбах України вплинути на вибори у Сполучених Штатах та в Угорщині.

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп та Віктор Орбан є двома лідерами, які зробили найбільше для того, щоб припинити війну в Україні.

Президент США Дональд Трамп прямо закликав угорців голосувати за чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана і його партію "Фідес" на парламентських виборах, що відбудуться 12 квітня.

Венс прибув до Будапешту 7 квітня.

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