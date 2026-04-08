Заявления Веэнса о "вмешательстве" Украины в выборы воспринимаем без лишних эмоций, — МИД

В МИД Украины прокомментировали заявление Венса о вмешательстве в выборы

Украина воспринимает заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможном вмешательстве Украины в выборы в США и Венгрии без лишних эмоций.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно?

"Я призываю всех полностью прослушать эту пресс-конференцию, где это (заявление Вэнса о попытках определенных "элементов" в спецслужбах Украины повлиять на выборы в Венгрии и США. - Ред.) прозвучало, и вам станет очевидно, что присутствующие там журналисты, не буду давать оценку их окраске, но они много раз подряд пытались спровоцировать вице-президента США на различные резкие заявления", - сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что практически на все такие попытки вице-президент США отвечал нейтрально.

"А что касается той фразы, которая прозвучала, то мы понимаем, что это произошло в рамках избирательной кампании. Мы не придаем какому-то слишком эмоциональному резкому оттенку тому, что прозвучало… Мы не преувеличиваем значение этого заявления", - подытожил Тихий.

Читайте: Украина и Россия фактически "торгуются" за несколько квадратных километров территории, - Вэнс

Что предшествовало?

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о попытках определенных "элементов" в спецслужбах Украины повлиять на выборы в Соединенных Штатах и в Венгрии.

  • Также вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп и Виктор Орбан являются двумя лидерами, которые сделали больше всего для того, чтобы прекратить войну в Украине.
  • Президент США Дональд Трамп прямо призвал венгров голосовать за действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партию "Фидес" на парламентских выборах, которые состоятся 12 апреля.
  • Вэнс прибыл в Будапешт 7 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вэнс назвал перемирие между Ираном и США "хрупким"

а втручання )(уйлоВенса разом з )(уйлоТрампом не є втручанням, чи то співпраця? 🤣
08.04.2026 15:53 Ответить
За кацапів він вже забув шо ті втручались в вибори США - дебіл
08.04.2026 15:54 Ответить
Коли просто представник України приїздить на завод де виробляють снаряди - МАГА кричали що це вмішування в вибори хоча не було ні заяв ні нічого.

АЛЕ коли віце президент США йдуть на мітинг одного з кандидатів Угорщини за тиждень до виборів - ЦЕ УСЕ НОРМ ВСЕ ОК)))

США - ворог Европи і союзник РФ - це реальність
08.04.2026 15:55 Ответить
Звісно, що Україна так втручалась у вибори в Угорщині, що Венс поїхав Орбану вилизувати, як найліпшому дружбану Ху..ла. Та і в США навтручалась так, що Трамп переміг. Все по методичкам.
08.04.2026 15:57 Ответить
Ось що з цими "пропозиціями" треба зробити:

08.04.2026 16:00 Ответить
Какие ж у нас серьезные спецслужбы. В Венгрию влезли, в США влезли, по раше - как у себя дома. Походу, Иран - тоже мы..))
08.04.2026 16:00 Ответить
Смішно чути що Україна впливає на вибори від людини яка впливає на вибори.
08.04.2026 16:06 Ответить
він просто хоче сказати що втручання у вибори інших держав це прерогатива виключно ТАМПОНА і його холуїв
08.04.2026 16:25 Ответить
08.04.2026 16:35 Ответить
 
 