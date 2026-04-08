Заявления Веэнса о "вмешательстве" Украины в выборы воспринимаем без лишних эмоций, — МИД
Украина воспринимает заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможном вмешательстве Украины в выборы в США и Венгрии без лишних эмоций.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно?
"Я призываю всех полностью прослушать эту пресс-конференцию, где это (заявление Вэнса о попытках определенных "элементов" в спецслужбах Украины повлиять на выборы в Венгрии и США. - Ред.) прозвучало, и вам станет очевидно, что присутствующие там журналисты, не буду давать оценку их окраске, но они много раз подряд пытались спровоцировать вице-президента США на различные резкие заявления", - сказал он.
Пресс-секретарь отметил, что практически на все такие попытки вице-президент США отвечал нейтрально.
"А что касается той фразы, которая прозвучала, то мы понимаем, что это произошло в рамках избирательной кампании. Мы не придаем какому-то слишком эмоциональному резкому оттенку тому, что прозвучало… Мы не преувеличиваем значение этого заявления", - подытожил Тихий.
Что предшествовало?
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о попытках определенных "элементов" в спецслужбах Украины повлиять на выборы в Соединенных Штатах и в Венгрии.
- Также вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп и Виктор Орбан являются двумя лидерами, которые сделали больше всего для того, чтобы прекратить войну в Украине.
- Президент США Дональд Трамп прямо призвал венгров голосовать за действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партию "Фидес" на парламентских выборах, которые состоятся 12 апреля.
- Вэнс прибыл в Будапешт 7 апреля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
АЛЕ коли віце президент США йдуть на мітинг одного з кандидатів Угорщини за тиждень до виборів - ЦЕ УСЕ НОРМ ВСЕ ОК)))
США - ворог Европи і союзник РФ - це реальність