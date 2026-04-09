Действия Трампа и Венса не являются вмешательством в выборы в Венгрии, — посол США в ЕС Пуздер
Посол США в ЕС Эндрю Пуздер заявил, что не считает действия вице-президента Джей Ди Венса или президента Дональда Трампа вмешательством в выборы в Венгрии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом дипломат заявил в интервью AFP.
Вмешательства не было
По его словам, и Трамп, и Венс "очень открыто заявляли о своей поддержке" венгерского премьера.
В то же время он отверг обвинения в том, что визит Венса в Будапешт, во время которого тот критиковал брюссельских "бюрократов" за их отношение к Орбану, равносилен вмешательству.
"Я не считаю, что действия вице-президента или президента были вмешательством в венгерские выборы", — сказал он.
Относительно заявлений Венса американский посол отметил: "Я думаю, что он старался не применять принуждение, не выдвигать экономических угроз и не делать ничего, что могло бы быть принудительным".
Визит Венса в Венгрию
- Вице-президент США прибыл в Венгрию во вторник, 7 апреля, чтобы принять участие в предвыборной кампании.
- Во время выступления в Будапеште он заявил о попытках определенных "элементов" в спецслужбах Украины повлиять на выборы в Соединенных Штатах и в Венгрии.
- В МИД ответили, что Украина воспринимает заявления вице-президента США Джей Ди Венса о возможном вмешательстве Украины в выборы в Штатах и Венгрии без лишних эмоций.
- Кроме того, вице-президент США Джей Ди Венс обвинил Украину в умышленном перекрытии нефтепровода "Дружба", чтобы таким образом повлиять на выборы в Венгрии.
- Также вице-президент США подчеркнул, что Трамп и Орбан сделали больше всего для того, чтобы завершить войну в Украине.
Ти хоч критично оцінюй "писанину" цього "навіженого"...
дa прилетите и скaжите, что орбaн нa 5 или кaкой тaм у него срок - никaких дотaций и зaпрет нa рaботу в ес с пспортом венгрии.
Наступний рівень: "іранська дипломатія" .