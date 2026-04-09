Действия Трампа и Венса не являются вмешательством в выборы в Венгрии, — посол США в ЕС Пуздер

Посол США в ЕС Эндрю Пуздер заявил, что не считает действия вице-президента Джей Ди Венса или президента Дональда Трампа вмешательством в выборы в Венгрии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом дипломат заявил в интервью AFP.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вмешательства не было

По его словам, и Трамп, и Венс "очень открыто заявляли о своей поддержке" венгерского премьера.

В то же время он отверг обвинения в том, что визит Венса в Будапешт, во время которого тот критиковал брюссельских "бюрократов" за их отношение к Орбану, равносилен вмешательству.

Читайте также: Зеленский назвал "бесполезной" поездку Венса в Венгрию накануне выборов

"Я не считаю, что действия вице-президента или президента были вмешательством в венгерские выборы", — сказал он.

Относительно заявлений Венса американский посол отметил: "Я думаю, что он старался не применять принуждение, не выдвигать экономических угроз и не делать ничего, что могло бы быть принудительным".

Читайте: Трамп по телефону поддержал Орбана на митинге в Будапеште

Визит Венса в Венгрию