Выборы в Венгрии
Действия Трампа и Венса не являются вмешательством в выборы в Венгрии, — посол США в ЕС Пуздер

Венс посетил Орбана

Посол США в ЕС Эндрю Пуздер заявил, что не считает действия вице-президента Джей Ди Венса или президента Дональда Трампа вмешательством в выборы в Венгрии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом дипломат заявил в интервью AFP.

Вмешательства не было

По его словам, и Трамп, и Венс "очень открыто заявляли о своей поддержке" венгерского премьера.

В то же время он отверг обвинения в том, что визит Венса в Будапешт, во время которого тот критиковал брюссельских "бюрократов" за их отношение к Орбану, равносилен вмешательству.

"Я не считаю, что действия вице-президента или президента были вмешательством в венгерские выборы", — сказал он.

Относительно заявлений Венса американский посол отметил: "Я думаю, что он старался не применять принуждение, не выдвигать экономических угроз и не делать ничего, что могло бы быть принудительным".

Визит Венса в Венгрию

Топ комментарии
+5
Рівень "Лавров" досягнуто
показать весь комментарий
09.04.2026 22:05 Ответить
+4
Не Пуздер, а Піздер!
показать весь комментарий
09.04.2026 22:11 Ответить
+2
!!!!! 😁
показать весь комментарий
09.04.2026 22:01 Ответить
!!!!! 😁
показать весь комментарий
09.04.2026 22:01 Ответить
"Я там так хохотался"©
показать весь комментарий
09.04.2026 22:06 Ответить
Та канєшна, американці ж так сказали то й всьо
показать весь комментарий
09.04.2026 22:02 Ответить
А його хтось питав?
показать весь комментарий
09.04.2026 22:04 Ответить
А ще небо зелене, а трава синя.
показать весь комментарий
09.04.2026 22:05 Ответить
Ну так наш гівномарафонівський агітпроп цілодобово агітує проти Орбана - а це не втручання у Вибори в Угорщині ,а зєліни погрози - це теж не втручання ?
показать весь комментарий
09.04.2026 22:06 Ответить
Марафет транслюють в Угорщині? Чи, як внутрішня зелена пропаганда впливає на угорців?
Додасте трохи деталей?
показать весь комментарий
09.04.2026 22:12 Ответить
ти що ,мадяр а чи "дружбан" ворога України орбана???
показать весь комментарий
09.04.2026 22:13 Ответить
Украинцы получили право голосовать на выборах Венгрии или телемарафон транслируется в Венгрии?
показать весь комментарий
09.04.2026 22:22 Ответить
а-ета другоє...
показать весь комментарий
09.04.2026 22:09 Ответить
Мені цікаво - а ЯК це "наш гівномарафонівський агітпроп цілодобово агітує проти Орбана"? Де саме він "агітує"? На території Угорщини? Так Орбан-би, уже Раду Безпеки ООН, "у шмаття-б, рвав", за подібне! А на території України "гівномарафонівський агітпроп" має право агітувать, проти Орбана, хоч 48 годин на добу...
Ти хоч критично оцінюй "писанину" цього "навіженого"...
показать весь комментарий
09.04.2026 22:18 Ответить
Оце паралельно у мене включні два джерела інформації та канали спілкування - "Цензор", і "Ютуб". На "Ютубі дивлюся блог "Вокс Верітатіс", Віталія Дрібниці... І не втомлююсь повторювать собі: "З кожним днем я все більше впевнююсь, що на світі набагато більше ДЛБЙБів, ніж я собі уявляв..." .
показать весь комментарий
09.04.2026 22:29 Ответить
та й так сойдьот !

.
показать весь комментарий
09.04.2026 22:23 Ответить
ЖОрбан Пуздер))
показать весь комментарий
09.04.2026 22:14 Ответить
Зрозуміло, то, мабуть, Зінка...
показать весь комментарий
09.04.2026 22:18 Ответить
Я не считаю, что действия вице-президента или президента были вмешательством в венгерские выборы = я держу Вас за идиотов.
показать весь комментарий
09.04.2026 22:20 Ответить
европейские политики тоже лохи

дa прилетите и скaжите, что орбaн нa 5 или кaкой тaм у него срок - никaких дотaций и зaпрет нa рaботу в ес с пспортом венгрии.
показать весь комментарий
09.04.2026 22:21 Ответить
a потом приглaсить Кaмaллу Хaрис и пообщaйтесь с ней о том, кaк все будет восстaнaвливaться и вообще возврaщaться в норму когдa онa стaнет президентом
показать весь комментарий
09.04.2026 22:23 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2026 22:21 Ответить
Так,так))бо Гренландію забере)
показать весь комментарий
09.04.2026 22:22 Ответить
Якийсь пуздер там щось вважає. Та похер. Вже зовсім землі під ногами не відчувають,козли.
показать весь комментарий
09.04.2026 22:23 Ответить
Досягнення "перетворитись у російське мзс" розблоковано .

Наступний рівень: "іранська дипломатія" .
показать весь комментарий
09.04.2026 22:28 Ответить
В Америке все такие дыбилы или только в республиканской партии?!
показать весь комментарий
09.04.2026 22:31 Ответить
 
 