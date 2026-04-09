Зеленский назвал "бесполезной" поездку Вэнса в Венгрию накануне выборов
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поездку вице-президента США Джей Ди Вэнса в Венгрию накануне выборов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Что известно
Как отмечается, Зеленский назвал поездку вице-президента США Джей Ди Вэнса в Будапешт для участия в агитации за президента Венгрии Виктора Орбана "бесполезной".
В то же время президент Украины отметил, что не намерен вмешиваться в венгерские выборы, которые состоятся в воскресенье, 12 апреля.
Зеленский подчеркнул, что венгерский народ должен сам решить, какую политическую партию поддерживать.
Визит Вэнса в Венгрию
- Вице-президент США прибыл в Венгрию во вторник, 7 апреля, чтобы принять участие в предвыборной кампании.
- Во время выступления в Будапеште он заявил о попытках определенных "элементов" в спецслужбах Украины повлиять на выборы в Соединенных Штатах и в Венгрии.
- В МИД ответили, что Украина воспринимает заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможном вмешательстве Украины в выборы в Штатах и Венгрии без лишних эмоций.
- Кроме того, Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Украину в умышленном перекрытии нефтепровода "Дружба", чтобы таким образом повлиять на выборы в Венгрии.
- Также вице-президент США подчеркнул, что Трамп и Орбан сделали больше всего для того, чтобы завершить войну в Украине.
Поездка Венса - полная фигня
Особенно по сравнению с твоей поездкой в Оман ,
Риббентроп недоделанный
Україна: ні, це не правда.
Зе: потримайте моє пиво...