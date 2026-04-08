Венс: Украинцы заставляют венгерский народ страдать, пытаясь повлиять на выборы

Венс обвинил Украину в попытке повлиять на выборы в Венгрии

Вице-президент США Джей Ди Венс обвинил Украину в умышленном перекрытии нефтепровода "Дружба" с целью оказать влияние на выборы в Венгрии. 

Об этом он заявил во время визита в Венгрию, цитирует его The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

Венса спросили о его недавнем заявлении о том, что якобы "украинские спецслужбы пытаются повлиять" на выборы в США или Венгрии.

В начале ответа вице-президент США упомянул слова президента Украины Владимира Зеленского с "угрозой" передать адрес премьера Венгрии Виктора Орбана украинским военным. Венс назвал высказывания Зеленского "абсолютно скандальными" и "абсурдными".

Затем он перешел к тому, что он считает иностранным вмешательством в выборы в Венгрии.

"Мне также сказали, что приезд вице-президента США, который заявил, что Виктор Орбан хорошо работает и является полезным государственным деятелем для дела мира, — это иностранное влияние. Но то, что не является иностранным вмешательством, – это когда Европейский Союз угрожает удержать миллиарды долларов от Венгрии, потому что вы защищаете свои границы; это, по-видимому, не является иностранным вмешательством. Иностранным вмешательством не является то, что украинцы перекрывают трубопроводы, причиняя страдания венгерскому народу, пытаясь повлиять на выборы, что, якобы, не является иностранным вмешательством", — сказал Венс.

В то же время США, по его словам, не применяют таких методов давления.

"Мы никогда бы этого не сделали, потому что уважаем венгерский народ настолько, чтобы уважать его суверенитет. Тот факт, что так много иностранных игроков, будь то транснациональные организации, такие как бюрократы в Брюсселе, или иностранные правительства, буквально угрожают венгерскому народу: "Голосуйте так, иначе мы отомстим вам" — это должно вас очень возмутить", — заявил вице-президент США.

Что предшествовало

  • Напомним, что накануне вице-президент США Джей Ди Венс заявил о попытках определенных "элементов" в спецслужбах Украины повлиять на выборы в Соединенных Штатах и в Венгрии.
  • В МИД ответили, что Украина воспринимает заявления вице-президента США Джей Ди Венса о возможном вмешательстве Украины в выборы в Штатах и Венгрии без лишних эмоций.

Яке ж воно кончене...
ооооо американське ЧМО ....іди чмокай путіна в дупу нічтожество
Йди нах...й трампоновський членосос! 🤬
Яке ж воно кончене...
08.04.2026 19:28 Ответить
Звичайне брехало. Чомусь ні разу не сказав, ні він, ні трамп, ні орбан, чому зупинився транзит нафти. Бо росія завдала по трубопроводу ракетний удар. І якщо б Україна відновила б швидко, якимось чином, цю трубу, то росія завдала б ще один удар. Бо це їх спільна, трампа, путіна і орбана спецоперація, по дискредитації України і пошуку зовнішнього ворога, щоб привести знову до влади орбана, який буде діяти по вказівкам путіна і блокувати нам допомогу, в тому числі 90 млрд €, і можливості по вступу і ЄС, і НАТО.
08.04.2026 19:46 Ответить
ооооо американське ЧМО ....іди чмокай путіна в дупу нічтожество
08.04.2026 19:28 Ответить
Йди нах...й трампоновський членосос! 🤬
08.04.2026 19:29 Ответить
Парламентські вибори в Угорщині відбудуться цієї неділі, 12 квітня 2026 року. Bперше за 16 років правляча партія «Фідес» на чолі з Орбаном ризикує втратити владу.
Результати голосування безпосередньо вплинуть на те, чи продовжить Угорщина блокувати допомогу Україні та як будуть розвиватися її відносини з Брюсселем.
Міністри закордонних справ Угорщини та Росії Петер Сійярто та Сергій Лавров мали постійний неформальний канал зв'язку, через який відбувався регулярний обмін інформацією між ними.
Про це йдеться у опублікованому 8 квітня, розслідуванні консорціуму європейських видань VSquare, які ознайомилися з прослуховуванням телефонних розмов.
Угорщина «діяла як представник Росії в ЄС, використовуючи енергетику як важіль тиску», роблять висновок розслідувачі.
