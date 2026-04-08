Венс: Украинцы заставляют венгерский народ страдать, пытаясь повлиять на выборы
Вице-президент США Джей Ди Венс обвинил Украину в умышленном перекрытии нефтепровода "Дружба" с целью оказать влияние на выборы в Венгрии.
Об этом он заявил во время визита в Венгрию, цитирует его The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.
Венса спросили о его недавнем заявлении о том, что якобы "украинские спецслужбы пытаются повлиять" на выборы в США или Венгрии.
В начале ответа вице-президент США упомянул слова президента Украины Владимира Зеленского с "угрозой" передать адрес премьера Венгрии Виктора Орбана украинским военным. Венс назвал высказывания Зеленского "абсолютно скандальными" и "абсурдными".
Затем он перешел к тому, что он считает иностранным вмешательством в выборы в Венгрии.
"Мне также сказали, что приезд вице-президента США, который заявил, что Виктор Орбан хорошо работает и является полезным государственным деятелем для дела мира, — это иностранное влияние. Но то, что не является иностранным вмешательством, – это когда Европейский Союз угрожает удержать миллиарды долларов от Венгрии, потому что вы защищаете свои границы; это, по-видимому, не является иностранным вмешательством. Иностранным вмешательством не является то, что украинцы перекрывают трубопроводы, причиняя страдания венгерскому народу, пытаясь повлиять на выборы, что, якобы, не является иностранным вмешательством", — сказал Венс.
В то же время США, по его словам, не применяют таких методов давления.
"Мы никогда бы этого не сделали, потому что уважаем венгерский народ настолько, чтобы уважать его суверенитет. Тот факт, что так много иностранных игроков, будь то транснациональные организации, такие как бюрократы в Брюсселе, или иностранные правительства, буквально угрожают венгерскому народу: "Голосуйте так, иначе мы отомстим вам" — это должно вас очень возмутить", — заявил вице-президент США.
Что предшествовало
- Напомним, что накануне вице-президент США Джей Ди Венс заявил о попытках определенных "элементов" в спецслужбах Украины повлиять на выборы в Соединенных Штатах и в Венгрии.
- В МИД ответили, что Украина воспринимает заявления вице-президента США Джей Ди Венса о возможном вмешательстве Украины в выборы в Штатах и Венгрии без лишних эмоций.
Це якесь кубло патологічних брехунів і ЖОрбан, і венс - ціною в пенс, і трамп - популізма штам.
Результати голосування безпосередньо вплинуть на те, чи продовжить Угорщина блокувати допомогу Україні та як будуть розвиватися її відносини з Брюсселем.
Про це йдеться у опублікованому 8 квітня, розслідуванні консорціуму європейських видань VSquare, які ознайомилися з прослуховуванням телефонних розмов.
Угорщина «діяла як представник Росії в ЄС, використовуючи енергетику як важіль тиску», роблять висновок розслідувачі.
умные люди там были зачищены заранее
Мабуть, до цього все йде.
З подібними -ніяких перемовин.
А у клоунів непогані бюджети.
привіт дебілам-гризбубліканцям, які зовсім втратили обличча після смерті Маккейна, останнього, мабуть, притомного республіканця..
Стукнул по колену,
Подогнал и под шумок
Надкусил мне вену.
А умудрённый кровосос
Встал у изголовья
И очень вдохновенно произнёс
Речь про полнокровье.
мабудь про Венса писав