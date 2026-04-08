Венс: Українці змушують угорський народ страждати, намагаючись вплинути на вибори

Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив Україну у навмисному перекритті нафтопроводу "Дружба", що у такий спосіб вплинути на вибори в Угорщині.

Про це він сказав під час візиту до Угорщини, цитує його The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Венса запитали про його нещодавню заяву про те, що нібито "українські спецслужби намагаються вплинути" на вибори у США чи Угорщині.

На початку відповіді віцепрезидент США згадав слова президента України Володимира Зеленського із "погрозою" передати адресу прем'єра Угорщини Віктора Орбана українським військовим. Венс назвав висловлювання Зеленського "абсолютно скандальними" та "абсурдними".

Потім він перейшов до того, що він вважає іноземним втручанням у вибори в Угорщині.

"Мені також сказали, що приїзд віцепрезидента США, який заявив, що Віктор Орбан добре працює і є корисним державним діячем для справи миру, – це іноземний вплив. Але те, що не є іноземним втручанням, – це коли Європейський Союз погрожує утримати мільярди доларів від Угорщини, тому що ви захищаєте свої кордони; це, мабуть, не є іноземним втручанням. Іноземним втручанням не є те, що українці перекривають трубопроводи, завдаючи страждань угорському народу, намагаючись вплинути на вибори, що, нібито, не є іноземним втручанням",- сказав Венс.

Водночас США, за його словами, не застосовують таких методів тиску.

"Ми ніколи б цього не зробили, бо поважаємо угорський народ настільки, щоб поважати його суверенітет. Той факт, що так багато іноземних гравців, чи то транснаціональні організації, як-от бюрократи в Брюсселі, чи то іноземні уряди, буквально погрожують угорському народу: "Голосуйте так, інакше ми помстимося вам" – це має вас дуже розлютити",- заявив віцепрезидент США.

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про спроби певних "елементів" у спецслужбах України вплинути на вибори у Сполучених Штатах та в Угорщині.

У МЗС відповіли, що Україна сприймає заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса про можливе втручання України у вибори в Штатах та Угорщині без зайвих емоцій.

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