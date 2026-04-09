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Зеленський назвав "некорисною" поїздку Венса до Угорщини напередодні виборів
Президент України Володимир Зеленський відреагував на поїздку віце-президента США Джей Ді Венса до Угорщини напередодні виборів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Що відомо
Як зазначається, Зеленський назвав поїздку віце-президента США Джей Ді Венса до Будапешта для участі в агітації за президента Угорщини Віктора Орбана "некорисною".
Водночас президент України зауважив, що не має наміру втручатися в угорські вибори, які відбудуться в неділю, 12 квітня.
Зеленський наголосив, що угорський народ має сам вирішити, яку політичну партію підтримувати.
Візит Венса в Угорщину
- Віцепрезидент США прибув до Угорщини у вівторок, 7 квітня, щоб взяти участь у передвиборчій кампанії.
- Під час виступу у Будапешті він заявив про спроби певних "елементів" у спецслужбах України вплинути на вибори у Сполучених Штатах та в Угорщині.
- У МЗС відповіли, що Україна сприймає заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса про можливе втручання України у вибори в Штатах та Угорщині без зайвих емоцій.
- Крім того, Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив Україну у навмисному перекритті нафтопроводу "Дружба", що у такий спосіб вплинути на вибори в Угорщині.
- Також віцепрезидент США наголосив, що Трамп та Орбан зробили найбільше, щоб завершити війну в Україні.
Топ коментарі
+16 Люда Яворська
показати весь коментар09.04.2026 13:13 Відповісти Посилання
+12 Vasya #607130
показати весь коментар09.04.2026 13:15 Відповісти Посилання
+9 Олександр #572143
показати весь коментар09.04.2026 13:17 Відповісти Посилання
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