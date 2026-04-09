Зеленський назвав "некорисною" поїздку Венса до Угорщини напередодні виборів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на поїздку віце-президента США Джей Ді Венса до Угорщини напередодні виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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Що відомо

Як зазначається, Зеленський назвав поїздку віце-президента США Джей Ді Венса до Будапешта для участі в агітації за президента Угорщини Віктора Орбана "некорисною".

Водночас президент України зауважив, що не має наміру втручатися в угорські вибори, які відбудуться в неділю, 12 квітня.

Зеленський наголосив, що угорський народ має сам вирішити, яку політичну партію підтримувати.

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Візит Венса в Угорщину

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