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Новини Вибори в Угорщині
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Зеленський назвав "некорисною" поїздку Венса до Угорщини напередодні виборів

Зеленський про поїздку Венса до Угорщини

Президент України Володимир Зеленський відреагував на поїздку віце-президента США Джей Ді Венса до Угорщини напередодні виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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Що відомо

Як зазначається, Зеленський назвав поїздку віце-президента США Джей Ді Венса до Будапешта для участі в агітації за президента Угорщини Віктора Орбана "некорисною".

Водночас президент України зауважив, що не має наміру втручатися в угорські вибори, які відбудуться в неділю, 12 квітня.

Зеленський наголосив, що угорський народ має сам вирішити, яку політичну партію підтримувати.

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Візит Венса в Угорщину

Також читайте: Україна та Росія фактично "торгуються" за кілька квадратних кілометрів території, - Венс

Автор: 

Угорщина (3047) Зеленський Володимир (28348) Джей Ді Венс (221)
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Топ коментарі
+16
Він міг ди свого рота не розтуляти? І свого шморгаючого носа не пхати куди не просять? Крім неприємностей для України - більше ніякого толку.
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09.04.2026 13:13 Відповісти
+12
А до оману твоя поїздка яка користі принесла Україні? Мине час і ці подробиці оприлюднять..
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09.04.2026 13:15 Відповісти
+9
А для чого змі оприлюднюють кожен пєрдьож цього просроченого піськограя??
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09.04.2026 13:17 Відповісти

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