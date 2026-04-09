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Новини Вибори в Угорщині
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Лідер угорської опозиції Мадяр потролив російського кореспондента на мітингу

Мадяр потролив російського журналіста

Лідер угорської опозиційної партії Петер Мадяр під час передвиборчого мітингу публічно звернувся до російського кореспондента, який був присутній на мітингу.

Інцидент стався у місті Кішкунлакхаза наприкінці виступу політика, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на угорське видання Telex.

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Політик привітав журналіста та зауважив, що історія Угорщини твориться угорським народом, а не за межами країни. Після цього натовп вигукував гасла проти Росії та заспівав патріотичну поему Шандора Петефі Nemzeti dal.

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Заява Мадяра про російського журналіста

Мадяр припустив, що кореспондент може бути пов’язаний із російською розвідкою.

"У мене для вас, пане, погані новини – сподіваюсь, ви з перекладачем. Історія Угорщини не пишеться ні у Москві, ні у Брюсселі, ні у Вашингтоні, а тут – на угорських вулицях, угорським народом. Угорці – волелюбна нація. Вони не люблять, щоб їм вказували, як вирішувати і за кого голосувати", — сказав політик.

Він додав, що наступну річницю угорської революції країна може відзначати як "справді вільна, незалежна і європейська держава".

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Політична перспектива партії "Тиса"

За оцінками експертів, партія "Тиса" може отримати конституційну більшість у парламенті та самостійно змінювати ключові закони. Прогнозується, що опозиція здобуде від 138 до 142 мандатів зі 199 місць.

Правляча партія Фідес прем’єр-міністра Віктора Орбана, за прогнозами, отримає 49–55 місць, а ультраправа партія "Наша батьківщина" — 5–6 мандатів.

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Автор: 

Угорщина (3047) вибори (6804) Орбан Віктор (953) Мадяр Петер (114)
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Топ коментарі
+24
Сподіваємось, що нарешті ****** стануть угорцями в святий день Воскресіння Господа Ісуса Христа.
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09.04.2026 21:18 Відповісти
+13
Давайте доживемо до виборів, бо знаючи, що за цими уЙопками "********" і орбанятами стоїть кацапня, можна очікувати всіляких провокацій аж до збройного протистояння силовиків проти прогресивних сил, як це було у нас в 13-14-му роках до вигнання яника і його шобли. А ще там дуже тупа прослойка лохів у депресивних сільських районах з такими ж мізками, як і наші лохи, що повірили в казку про "новиє ліТса" та про "4 тисячі баксів для вчителів". Залишилось 3 дні і дай Боже, щоб там кацапи не почали ті ж дії, що і у нас в 13-му своїми "проксі" в мєнтурі та прокуратурі. Згадайте про "Беркут", який на 100відсотків контролювався кацапами з мацкви.
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09.04.2026 21:32 Відповісти
+12
- Куме! А що то з Орбаном сталося? Ще в часи Ющенка, був таким худеньким, а тепер так його рознесло...
- Та його кацапи пачкою доларів трахнули, і він завагітнів...
- Як? Чим?
- Як це, чим? "Русским миром", природньо...
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09.04.2026 21:30 Відповісти

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