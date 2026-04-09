Лідер угорської опозиції Мадяр потролив російського кореспондента на мітингу

Лідер угорської опозиційної партії Петер Мадяр під час передвиборчого мітингу публічно звернувся до російського кореспондента, який був присутній на мітингу.

Інцидент стався у місті Кішкунлакхаза наприкінці виступу політика, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на угорське видання Telex.

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Політик привітав журналіста та зауважив, що історія Угорщини твориться угорським народом, а не за межами країни. Після цього натовп вигукував гасла проти Росії та заспівав патріотичну поему Шандора Петефі Nemzeti dal.

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Заява Мадяра про російського журналіста

Мадяр припустив, що кореспондент може бути пов’язаний із російською розвідкою.

"У мене для вас, пане, погані новини – сподіваюсь, ви з перекладачем. Історія Угорщини не пишеться ні у Москві, ні у Брюсселі, ні у Вашингтоні, а тут – на угорських вулицях, угорським народом. Угорці – волелюбна нація. Вони не люблять, щоб їм вказували, як вирішувати і за кого голосувати", — сказав політик.

Він додав, що наступну річницю угорської революції країна може відзначати як "справді вільна, незалежна і європейська держава".

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Політична перспектива партії "Тиса"

За оцінками експертів, партія "Тиса" може отримати конституційну більшість у парламенті та самостійно змінювати ключові закони. Прогнозується, що опозиція здобуде від 138 до 142 мандатів зі 199 місць.

Правляча партія Фідес прем’єр-міністра Віктора Орбана, за прогнозами, отримає 49–55 місць, а ультраправа партія "Наша батьківщина" — 5–6 мандатів.

Раніше Мадяр заявив, що його майбутній уряд дотримуватиметься "прагматичного" підходу щодо Росії.

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