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Новини Антиукраїнські заяви в Угорщині Сійярто роками звітував Лаврову під час засідань ЄС
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Записи розмов Сійярто та Лаврова: фон дер Ляєн вимагатиме від Орбана термінових пояснень

Єврокомісія прокоментувала записи угорського міністра з Лавровим

Євросоюз вимагатиме від прем'єра Угорщини надати пояснення після оприлюднення записів розмов між главами МЗС Угорщини та Росії.

Про це повідомила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

Зазначається, що президентка ЄК фон дер Ляєн порушуватиме це питання на рівні лідерів держав-членів.

"Викриття у матеріалі журналістського розслідування… підкреслюють тривожну ймовірність координації уряду держави-члена (Угорщини. - Ред.) з Росією, що означає активну роботу проти безпеки та інтересів ЄС і всіх його громадян", - сказала Піньо.

Вона додала, що "це є вкрай тривожним".

"Уряд відповідної держави-члена має надати пояснення у терміновому порядку. І президентка (Урсула фон дер Ляєн) також порушить це питання на рівні лідерів", - нагголосила головна речниця Єврокомісії.

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Що передувало?

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Автор: 

Угорщина (3047) Єврокомісія (2477) росія (70845) Орбан Віктор (953) фон дер Ляєн Урсула (1013)
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Топ коментарі
+18
Навіщо? Він щось збреше. Краще грошей не давайте. А ще краще виженіть весь той чардаш з ЄС.
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09.04.2026 15:55 Відповісти
+9
По бєспрєдєлу. Так само, як чардаші рашці таємниці зливають. За порушення чогось. Чого завгодно...
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09.04.2026 16:01 Відповісти
+5
Нехай поспішає - бо вже може Орбана не застати
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09.04.2026 15:50 Відповісти

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