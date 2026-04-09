Записи розмов Сійярто та Лаврова: фон дер Ляєн вимагатиме від Орбана термінових пояснень

Євросоюз вимагатиме від прем'єра Угорщини надати пояснення після оприлюднення записів розмов між главами МЗС Угорщини та Росії.

Про це повідомила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

Зазначається, що президентка ЄК фон дер Ляєн порушуватиме це питання на рівні лідерів держав-членів.

"Викриття у матеріалі журналістського розслідування… підкреслюють тривожну ймовірність координації уряду держави-члена (Угорщини. - Ред.) з Росією, що означає активну роботу проти безпеки та інтересів ЄС і всіх його громадян", - сказала Піньо.

Вона додала, що "це є вкрай тривожним".

"Уряд відповідної держави-члена має надати пояснення у терміновому порядку. І президентка (Урсула фон дер Ляєн) також порушить це питання на рівні лідерів", - нагголосила головна речниця Єврокомісії.

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Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні у медіа з’явилися аудіозаписи та стенограми розмов міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, які проливають світло на їхні контакти на тлі дискусій у ЄС щодо санкційної політики проти Росії.

Згодом ЗМІ оприлюднили ще одну розмову Лаврова та Сійярто, в якій він обіцяв передати документ щодо вступу України в ЄС.

За даними ЗМІ, прем'єр Угорщини Орбан казав диктатору Путіну, що готовий "стати мишею", щоб допомогти російському "леву".

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