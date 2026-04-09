Новости Антиукраинские заявления в Венгрии Сийярто годами отчитывался Лаврову во время заседаний ЕС
1 655 17

Записи разговоров Сийярто и Лаврова: фон дер Ляйен потребует от Орбана срочных объяснений

Еврокомиссия прокомментировала записи венгерского министра с Лавровым

Евросоюз потребует от премьер-министра Венгрии дать объяснения после обнародования записей бесед между главами МИД Венгрии и России.

Об этом сообщила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Подробности

Отмечается, что президент ЕК фон дер Ляйен будет поднимать этот вопрос на уровне лидеров государств-членов.

"Разоблачения в материале журналистского расследования… подчеркивают тревожную вероятность координации правительства государства-члена (Венгрии. - Ред.) с Россией, что означает активную работу против безопасности и интересов ЕС и всех его граждан", - сказала Пиньо.

Она добавила, что "это крайне тревожно".

"Правительство соответствующего государства-члена должно дать объяснения в срочном порядке. И президент (Урсула фон дер Ляйен) также поднимет этот вопрос на уровне лидеров", - подчеркнула главный пресс-секретарь Еврокомиссии.

Навіщо? Він щось збреше. Краще грошей не давайте. А ще краще виженіть весь той чардаш з ЄС.
А як виженеш якщо самі угорці таке рішення й заблокують.
По бєспрєдєлу. Так само, як чардаші рашці таємниці зливають. За порушення чогось. Чого завгодно...
Нехай поспішає - бо вже може Орбана не застати
АХАХАХХАХАХАХАХХАХА - навішає лапшу про "ТАК І ТРЕБА ВАМ ВСІМ РОБИТИ ЯК Я"
Пізно, раніше цей гнійник потрібно було чистити, тепер може гангреною стати.
ну, чого ви.
циган орбан був дуже зручний для європейських пєдокуколдів.
як що, треба щось заблокувати, визивали вітька.
тепер залишиться тільки фіцо.
але, фіцо сцикливий.
09.04.2026 15:59 Ответить
Орбан ще не програв вибори
09.04.2026 16:23 Ответить
Фейк ньюс, штучний інтелект, ПНХ - на ваш вибір.
09.04.2026 15:59 Ответить
Та для пояснень у Віті часу майже нема. Потім він буде не пояснення давати а покази.
09.04.2026 16:00 Ответить
Поїде на дачу. Показів.
09.04.2026 16:08 Ответить
Стенограма це відповідь на приїзд Венса з привітаннями від Трампа. І головне перед самими виборами і дзеркально відповіли якісь проєвропейські сили.
09.04.2026 16:07 Ответить
Навіщо щось вимагати? Пані Урсула краще б зробила заяву з натяком, що дотації ЄС мадяри зможуть отримати лише при зміні уряду...
09.04.2026 16:08 Ответить
Зважаючи на спецоперації Трампутів, систематичні зради та витоки з боку топ-чиновників відомих країн-членів ЄС мабуть давно вже час створити власну службу контррозвідки ЄС. Саме проти ЄС працюють потужні спецслужби Трампуту та його шісток у деяких країнах-членах ЄС.
09.04.2026 16:15 Ответить
Аристократка за походженням хоче поспілкуватися з диким зауральським кнуром?
09.04.2026 16:23 Ответить
 
 