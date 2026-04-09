Записи разговоров Сийярто и Лаврова: фон дер Ляйен потребует от Орбана срочных объяснений
Евросоюз потребует от премьер-министра Венгрии дать объяснения после обнародования записей бесед между главами МИД Венгрии и России.
Об этом сообщила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Подробности
Отмечается, что президент ЕК фон дер Ляйен будет поднимать этот вопрос на уровне лидеров государств-членов.
"Разоблачения в материале журналистского расследования… подчеркивают тревожную вероятность координации правительства государства-члена (Венгрии. - Ред.) с Россией, что означает активную работу против безопасности и интересов ЕС и всех его граждан", - сказала Пиньо.
Она добавила, что "это крайне тревожно".
"Правительство соответствующего государства-члена должно дать объяснения в срочном порядке. И президент (Урсула фон дер Ляйен) также поднимет этот вопрос на уровне лидеров", - подчеркнула главный пресс-секретарь Еврокомиссии.
Что предшествовало?
- Напомним, что накануне в СМИ появились аудиозаписи и стенограммы разговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне дискуссий в ЕС относительно санкционной политики против России.
- Впоследствии СМИ обнародовали еще один разговор Лаврова и Сийярто, в котором он обещал передать документ о вступлении Украины в ЕС.
- По данным СМИ, премьер Венгрии Орбан говорил диктатору Путину, что готов "стать мышью", чтобы помочь российскому "льву".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
циган орбан був дуже зручний для європейських пєдокуколдів.
як що, треба щось заблокувати, визивали вітька.
тепер залишиться тільки фіцо.
але, фіцо сцикливий.