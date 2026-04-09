Записи разговоров Сийярто и Лаврова: фон дер Ляйен потребует от Орбана срочных объяснений

Евросоюз потребует от премьер-министра Венгрии дать объяснения после обнародования записей бесед между главами МИД Венгрии и России.

Об этом сообщила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Отмечается, что президент ЕК фон дер Ляйен будет поднимать этот вопрос на уровне лидеров государств-членов.

"Разоблачения в материале журналистского расследования… подчеркивают тревожную вероятность координации правительства государства-члена (Венгрии. - Ред.) с Россией, что означает активную работу против безопасности и интересов ЕС и всех его граждан", - сказала Пиньо.

Она добавила, что "это крайне тревожно".

"Правительство соответствующего государства-члена должно дать объяснения в срочном порядке. И президент (Урсула фон дер Ляйен) также поднимет этот вопрос на уровне лидеров", - подчеркнула главный пресс-секретарь Еврокомиссии.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне в СМИ появились аудиозаписи и стенограммы разговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне дискуссий в ЕС относительно санкционной политики против России.

Впоследствии СМИ обнародовали еще один разговор Лаврова и Сийярто, в котором он обещал передать документ о вступлении Украины в ЕС.

По данным СМИ, премьер Венгрии Орбан говорил диктатору Путину, что готов "стать мышью", чтобы помочь российскому "льву".

