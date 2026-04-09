РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12955 посетителей онлайн
Новости
925 10

Правительство Орбана предлагало Ирану помощь в 2024 году, - WP

Венгрия предлагала Ирану помощь: подробности

После операции Израиля по взрыву пейджеров группировки "Хезболла" в сентябре 2024 года правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана предложило свою помощь Ирану.

Об этом говорится в материале The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, по данным издания, 30 сентября 2024 года глава МИД Петер Сийярто провел беседу с иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщив о передаче документов спецслужбам Ирана.

"Наша секретная служба уже связалась с вашими службами, и мы поделимся всей информацией, которую собрали в ходе расследования. Все возможные документы будут переданы вашим службам", - цитируют журналисты Сийярто.

Тогда Венгрия оказалась в центре внимания, поскольку тайваньская компания, чей бренд был размещен на пейджерах, сообщила, что они были изготовлены венгерским предприятием по лицензионному соглашению.

Венгерский министр стремился убедить Аракчи, что его страна никоим образом не была причастна к израильской атаке против "Хезболлы".

Читайте: Заявления Венса о "вмешательстве" Украины в выборы воспринимаем без лишних эмоций, - МИД

Тогда глава МИД Ирана ответил, что он "очень благодарен" за помощь.

"Если вам нужна дополнительная информация или вы хотите связаться со мной, я всегда к вашим услугам", - ответил Сийярто.

WP пишет, что этот звонок и очевидная готовность Сийярто заручиться поддержкой министра иностранных дел Ирана поднимает неудобные вопросы относительно отношений правительства Орбана с Тегераном.

Этот звонок и очевидная готовность венгерского чиновника заручиться поддержкой министра иностранных дел Ирана поднимают неудобные вопросы об отношениях правительства Орбана с Тегераном. Это вызывает удивление, учитывая, что администрация США находится в конфликте с этой страной, а президент Дональд Трамп публично поддержал венгерского премьера на выборах.

Этот призыв также противоречит официальной политике правительства Орбана в отношении поддержки Израиля.

Читайте также: Венгрия и РФ подписали 12-пунктный план расширения сотрудничества, - Politico

"В то время, когда администрация Трампа находится в конфликте с Тегераном, а в то же время Белый дом оказывает поддержку кампании Орбана по переизбранию на выборах", - пишет издание.

Стенограмма разговора между Сийярто и Аракчи вызывает дальнейшие вопросы относительно политических предпочтений правительства Орбана, особенно учитывая то, что Москва имеет давний союз с Ираном и поддерживала его в войне с Соединенными Штатами, предоставляя информацию об американских целях, в частности военных кораблях и самолетах на Ближнем Востоке, сообщают западные чиновники.

Читайте: Нетаньяху: перемирие между США и Ираном не распространяется на Ливан

Что предшествовало?

Читайте: Иран снова заблокировал Ормузский пролив из-за ударов Израиля

Автор: 

Венгрия (2463) Иран (2737) Хезболла (41)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так, керівники Угорщини не дуже порядні люди. Ганьба. Але вони тільки пропонували допомогу, а бізнес-партнер Зеленського Міндіч переправляв до Ірану українське зерно.
показать весь комментарий
09.04.2026 12:47 Ответить
такого ще не чув. де можна про це почитати?
показать весь комментарий
09.04.2026 12:50 Ответить
Це звичайна брехня в їх кацапському стилі
показать весь комментарий
09.04.2026 13:08 Ответить
Та ви шо?
"Компанії Міндіча займалися не тільки шлагбаумами в енергетиці та корупцією в оборонпромі. Компанії Міндіча займалися через шлагбаум в Одеському порту левовою частиною українського аграрного експорту. Частина цього експорту, йшла через Туреччину в Іран з порушенням санкцій. Й організовували це люди Міндіча. Шановні колеги з Ізраїлю, сподіваюсь вам це буде цікаво", - заявив Петро Порошенко.
показать весь комментарий
09.04.2026 13:15 Ответить
Таємно всупереч законодавства чи все ж таки на відкритій контрактній основі? Іран не мав торгівельного табу. Санкції не дозволяли йому вільно продавати нафту та закуповувати певні технічні засоби.
показать весь комментарий
09.04.2026 12:52 Ответить
НЕ ЗДИВОВАНИЙ....здивований був би якби не пропонували
показать весь комментарий
09.04.2026 12:47 Ответить
Чим дальше в ліс тим зліші партизани.
показать весь комментарий
09.04.2026 12:48 Ответить
Трампа на Орбана немає
показать весь комментарий
09.04.2026 12:51 Ответить
Американські дурники з теперішньої адміністрації висловлюють підтримку найбільш анти-американським силам в Європі, що в Німеччині, що в Румунії, що в Угорщині. І сміх, і гріх.
показать весь комментарий
09.04.2026 12:56 Ответить
А я думаю, чого це Венс так ретельно вилизує туцес цій мадярській жабі Орбану... Боїться шо він пообіцяє бормолеям прислати бочку палінки, бабаї понажираються і не будуть Трампидла боятись.
показать весь комментарий
09.04.2026 12:59 Ответить
 
 