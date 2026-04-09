Правительство Орбана предлагало Ирану помощь в 2024 году, - WP

После операции Израиля по взрыву пейджеров группировки "Хезболла" в сентябре 2024 года правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана предложило свою помощь Ирану.

Об этом говорится в материале The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, по данным издания, 30 сентября 2024 года глава МИД Петер Сийярто провел беседу с иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщив о передаче документов спецслужбам Ирана.

"Наша секретная служба уже связалась с вашими службами, и мы поделимся всей информацией, которую собрали в ходе расследования. Все возможные документы будут переданы вашим службам", - цитируют журналисты Сийярто.

Тогда Венгрия оказалась в центре внимания, поскольку тайваньская компания, чей бренд был размещен на пейджерах, сообщила, что они были изготовлены венгерским предприятием по лицензионному соглашению.

Венгерский министр стремился убедить Аракчи, что его страна никоим образом не была причастна к израильской атаке против "Хезболлы".

Тогда глава МИД Ирана ответил, что он "очень благодарен" за помощь.

"Если вам нужна дополнительная информация или вы хотите связаться со мной, я всегда к вашим услугам", - ответил Сийярто.

Этот звонок и очевидная готовность венгерского чиновника заручиться поддержкой министра иностранных дел Ирана поднимают неудобные вопросы об отношениях правительства Орбана с Тегераном. Это вызывает удивление, учитывая, что администрация США находится в конфликте с этой страной, а президент Дональд Трамп публично поддержал венгерского премьера на выборах.

Этот призыв также противоречит официальной политике правительства Орбана в отношении поддержки Израиля.

"В то время, когда администрация Трампа находится в конфликте с Тегераном, а в то же время Белый дом оказывает поддержку кампании Орбана по переизбранию на выборах", - пишет издание.

Стенограмма разговора между Сийярто и Аракчи вызывает дальнейшие вопросы относительно политических предпочтений правительства Орбана, особенно учитывая то, что Москва имеет давний союз с Ираном и поддерживала его в войне с Соединенными Штатами, предоставляя информацию об американских целях, в частности военных кораблях и самолетах на Ближнем Востоке, сообщают западные чиновники.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне в СМИпоявились аудиозаписи и стенограммы разговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне дискуссий в ЕС относительно санкционной политики против России.

Впоследствии СМИ обнародовали еще один разговор Лаврова и Сийярто, в котором он обещал передать документ о вступлении Украины в ЕС.

По данным СМИ, премьер Венгрии Орбан говорил диктатору Путину, что готов "стать мышью", чтобы помочь российскому "льву".

