Уряд Орбана пропонував Ірану допомогу у 2024 році, - WP

Після операції Ізраїлю з підриву пейджерів угруповання "Хезболла" у вересні 2024 року уряд прем'єра Угорщини Віктора Орбана запропонував свою допомогу Ірану.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, за даними видання, 30 вересня 2024 року глава МЗС Петер Сійярто провів розмову із іранським колегою Аббасом Аракчі, повідомивши про передачу документів спецслужбам Ірану.

"Наша секретна служба вже зв’язалася з вашими службами, і ми поділимося всією інформацією, яку зібрали під час розслідування. Усі можливі документи будуть передані вашим службам", - цитують журналіст Сійярто.

Тоді Угорщина була в центрі уваги, оскільки тайванська компанія, чий бренд був розміщений на пейджерах, повідомила, що вони були виготовлені угорським підприємством за ліцензійною угодою.

Угорський міністр прагнув переконати Аракчі, що його країна жодним чином не була причетна до ізраїльської атаки проти "Хезболли".

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Тоді глава МЗС Ірану відповів, що він "дуже вдячний" за допомогу.

"Якщо вам потрібна додаткова інформація або ви хочете зв’язатися зі мною, я завжди до ваших послуг", - відповів Сійярто.

WP пише, що цей дзвінок та очевидна готовність Сійярто заручитися прихильністю міністра закордонних справ Ірану ставить незручні питання щодо відносин уряду Орбана з Тегераном.

Цей дзвінок та очевидна готовність угорського посадовця заручитися прихильністю міністра закордонних справ Ірану ставить незручні питання щодо відносин уряду Орбана з Тегераном. Це викликає здивування з огляду на те, що адміністрація США перебуває в конфлікті з цією країною, а президент Дональд Трамп висловив публічну підтримку угорському прем’єру на виборах.

Цей заклик також суперечить офіційній політиці уряду Орбана щодо підтримки Ізраїлю.

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"У той час, коли адміністрація Трампа перебуває в конфлікті з Тегераном, а водночас Білий дім надає підтримку кампанії Орбана з переобрання на виборах", - пише видання.

Цей заклик також суперечить офіційній політиці уряду Орбана щодо підтримки Ізраїлю.

Стенограма розмови між Сіярто та Аракчі викликає подальші питання щодо політичних уподобань уряду Орбана, особливо враховуючи те, що Москва має давній союз з Іраном і підтримувала його у війні зі Сполученими Штатами, надаючи інформацію про американські цілі, зокрема військові кораблі та літаки на Близькому Сході, повідомляють західні чиновники.

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Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні у медіа з’явилися аудіозаписи та стенограми розмов міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, які проливають світло на їхні контакти на тлі дискусій у ЄС щодо санкційної політики проти Росії.

Згодом ЗМІ оприлюднили ще одну розмову Лаврова та Сійярто, в якій він обіцяв передати документ щодо вступу України в ЄС.

За даними ЗМІ, прем'єр Угорщини Орбан казав диктатору Путіну, що готовий "стати мишею", щоб допомогти російському "леву".

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