Угорщина та Росія підписали 12-пунктний план щодо розширення економічних, енергетичних, торговельних та культурних зв'язків.

Про це пише Politico з посиланням на документи, які потрапили в його розпорядження, інформує Цензор.НЕТ.

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Угода підписана в грудні 2025

Угоду підписали міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко у грудні 2025 року під час 16-го засідання Міжурядової комісії з економічної співпраці.

Документ передбачає посилення співпраці в таких сферах, як торгівля, енергетика (включно з нафтою, газом і ядерним паливо), промисловість, охорона здоров'я, сільське господарство, освіта, спорт і культура.

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Деталі плану

Сторони, зокрема, домовилися "змінити негативну тенденцію в двосторонній торгівлі", яка скоротилася через санкції ЄС. Угода також відкриває можливість для російських компаній запускати в Угорщині нові проєкти у сфері електроенергії та водню, а також поглиблювати співпрацю в нафтовій, газовій і ядерній сферах.

Крім того, Будапешт погодився вивчити питання зміцнення викладання в країні російської мови, включно з запрошенням вчителів з Росії, а також посилити взаємне визнання кваліфікацій та розширення програм обміну для студентів.

Водночас в документі зазначається, що тісніші зв'язки з Росією не повинні суперечити зобов'язанням Угорщини перед ЄС.

У відповідь на запит Сійярто сказав, що "двостороння співпраця Угорщини керується національними інтересами", а не тиском упереджених ліберальних медіа". У МЗС РФ не відповіли на запит.

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