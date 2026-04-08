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Новини Сійярто роками звітував Лаврову під час засідань ЄС
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Сійярто обіцяв Лаврову передати документ щодо вступу України в ЄС: ЗМІ оприлюднили ще одну розмову міністрів. АУДIО

Сійярто обіцяв Лаврову документ про євроінтеграцію України

Журналісти-розслідувачі оприлюднили ще один аудіозапис розмови між міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. У ній Сійярто на прохання Лаврова погоджується передати документ про роль мов нацменшин у переговорах щодо вступу України до ЄС.

Про це йдеться у матеріалі видання VSquare.org, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Аудіозаписи розмов міністрів датуються 2023-2025 роками.

Згідно із записом, Лавров цікавився документом про переговори щодо вступу України в ЄС. Зокрема, йшлося про питання мов нацменшин в Україні.

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Розмова

Лавров: "Слухайте, я також хотів зателефонувати та дізнатися про компроміс, якого ви досягли з Європейським Союзом щодо початку переговорів про вступ України. І були повідомлення, що вирішальну роль відіграла мова національних меншин". 

Сійярто: "Абсолютно. Так і було".

Лавров: "Ми намагаємося отримати саме цей документ, але…". 

Сійярто: "Я надішлю це вам. Це не проблема". 

Лавров: "Добре, Петере, якщо ви можете надіслати мені документ, я буду вдячний".

Сійярто: "Я негайно це зроблю. Я надішлю це до свого посольства в Москві, і мій посол перешле це вашому керівнику апарату, і тоді воно буде у вашому розпорядженні".

Високопоставлений чиновник ЄС заявив "з 99-відсотковою впевненістю", що документ, який Сійярто обіцяв надіслати Лаврову, був рамковим документом для переговорів, який на той момент вже був публічним.

"Я не розумію, чому Лавров взагалі грав з ним у цю гру. Цей рамковий документ є публічним", - говорить він.

Одна з можливостей, за словами викопоставленого чиновника західної розвідки, полягала в тому, що Лавров просто перевіряв межі, до яких Сійярто готовий зайти, щоб надати інформацію Росії.

"Це майже як тест на лояльність, щоб оцінити готовність активу виконувати накази або виконувати завдання", – сказав чиновник.

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні у медіа з’явилися аудіозаписи та стенограми розмов міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, які проливають світло на їхні контакти на тлі дискусій у ЄС щодо санкційної політики проти Росії.

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Автор: 

Угорщина (3046) Лавров Сергій (1712) росія (70834) Сійярто Петер (506)
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Топ коментарі
+29
Колись так само буде злито чвякання-хуякання Найпотужнішого перед своїми кураторами...
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08.04.2026 20:38 Відповісти
+8
Я так розумію у них теж мудрий нарід?
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08.04.2026 20:32 Відповісти
+8
Почему Евросоюз не наказывает Венгрию??
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08.04.2026 20:54 Відповісти

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