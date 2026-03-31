У ЗМІ злили розмови Лаврова і Сійярто про санкції Росії. Глава МЗС Угорщини заявив, що не бачить проблем у своїх діях. АУДIО

У медіа з’явилися аудіозаписи та стенограми розмов міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, які проливають світло на їхні контакти на тлі дискусій у ЄС щодо санкційної політики проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє VSquare із посиланням на стенограми переговорів, а також розмови Сійярто з іншими російськими посадовцями.

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Розмова про виключення із санкцій

За даними журналістів, телефонна розмова відбулася 30 серпня 2024 року - невдовзі після візиту Сійярто до Санкт-Петербурга.

Під час дзвінка Лавров нагадав про прохання російського олігарха Алішера Усманова щодо виключення його сестри Гульбахор Ісмаїлової зі списку санкцій ЄС.

"Послухайте, я дзвоню на прохання Алішера… він попросив нагадати вам, що ви щось робите щодо його сестри", - цитує видання Лаврова.

Сійярто у відповідь заявив: "Так, звичайно".

Він також зазначив, що Угорщина разом зі Словаччиною планує внести пропозицію до ЄС щодо виключення Ісмаїлової зі списку санкцій та "зробить усе можливе", щоб це рішення було ухвалене.

У матеріалі також зазначається, що перед завершенням розмови Сійярто говорив про відвідини штаб-квартири "Газпрому" та заявив Лаврову: "Я завжди до ваших послуг".

Журналісти звертають увагу, що якість запису дозволяє припустити можливе перехоплення з російського боку - голос Лаврова звучить чіткіше.

"Нічого поганого не бачу"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на оприлюднення аудіозаписів його розмов із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим та знову розкритикував санкційну політику ЄС щодо Росії.

Він заявив, що йому нібито вже певний час відомо про прослуховування його телефонних розмов "іноземними розвідувальними службами" у співпраці з журналістами.

Він іронічно прокоментував оприлюднені записи, заявивши, що вони лише "підтвердили", що він публічно і в приватних розмовах висловлює однакову позицію.

"Чудова робота!" - написав глава угорської дипломатії.

Сійярто знову наголосив, що санкційна політика Європейського Союзу є, на його думку, неефективною та завдає більшої шкоди самому ЄС, ніж Росії.

Він заявив, що Угорщина й надалі блокуватиме або не підтримуватиме санкції проти осіб і компаній, яких Будапешт вважає важливими для енергетичної безпеки країни або "мирного врегулювання".

Глава МЗС Угорщини також зазначив, що регулярно проводить консультації щодо санкційної політики не лише з країнами ЄС, а й із державами поза межами Союзу.

Заява Сійярто пролунала після публікації медіа аудіозаписів його розмов із Сергієм Лавровим, у яких обговорювалися санкційні рішення ЄС та окремі російські громадяни, включно з питанням виключення зі списків санкцій родичів російських олігархів.

Що передувало?