Новости Сийярто годами отчитывался Лаврову во время заседаний ЕС
Сийярто обещал Лаврову передать документ о вступлении Украины в ЕС: СМИ обнародовали еще один разговор министров. АУДИО

Сийярто обещал Лаврову документ о евроинтеграции Украины

Журналисты-расследователи обнародовали еще одну аудиозапись разговора между министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и главой МИД России Сергеем Лавровым. В ней Сийярто по просьбе Лаврова соглашается передать документ о роли языков национальных меньшинств в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Об этом говорится в материале издания VSquare.org, сообщает Цензор.НЕТ.

Аудиозаписи разговоров министров датируются 2023-2025 годами.

Согласно записи, Лавров интересовался документом о переговорах по вступлению Украины в ЕС. В частности, речь шла о вопросах языков национальных меньшинств в Украине.

Разговор

Лавров: "Послушайте, я также хотел позвонить и узнать о компромиссе, которого вы достигли с Европейским Союзом относительно начала переговоров о вступлении Украины. И были сообщения, что решающую роль сыграл язык национальных меньшинств". 

Сийярто: "Совершенно верно. Так и было".

Лавров: "Мы пытаемся получить именно этот документ, но…". 

Сийярто: "Я пришлю его вам. Это не проблема". 

Лавров: "Хорошо, Петер, если вы можете прислать мне документ, я буду благодарен".

Сийярто: "Я немедленно это сделаю. Я отправлю это в свое посольство в Москве, и мой посол перешлет это вашему руководителю аппарата, и тогда он будет в вашем распоряжении".

Высокопоставленный чиновник ЕС заявил "с 99-процентной уверенностью", что документ, который Сийярто обещал прислать Лаврову, был рамочным документом для переговоров, который на тот момент уже был публичным.

"Я не понимаю, почему Лавров вообще играл с ним в эту игру. Этот рамочный документ является публичным", — говорит он.

Одна из возможностей, по словам высокопоставленного чиновника западной разведки, заключалась в том, что Лавров просто проверял границы, до которых Сийярто готов зайти, чтобы предоставить информацию России.

"Это почти как тест на лояльность, чтобы оценить готовность агента выполнять приказы или выполнять задания", — сказал чиновник.

Что предшествовало

Напомним, что накануне в СМИ появились аудиозаписи и стенограммы разговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне дискуссий в ЕС относительно санкционной политики против России.

Я так розумію у них теж мудрий нарід?
08.04.2026 20:32 Ответить
Бути шакалами і гієнами - це одночасно - і генетика - і життєвий шлях - і доля...
08.04.2026 20:34 Ответить
Ruszkik haza
08.04.2026 20:34 Ответить
Треба сіярту, взяти на роботу в ОП, замість єрмака...
08.04.2026 20:36 Ответить
Колись так само буде злито чвякання-хуякання Найпотужнішого перед своїми кураторами...
08.04.2026 20:38 Ответить
МДА......це не наші проблеми - це пісяють в морду ЕС показують наскільки вони нічтожества
08.04.2026 20:41 Ответить
З такими Сіяртами СВР РФ може закривати європейський напрямок роботи. Навіщо витрачати зайві гроші, якщо є друг Петер!
08.04.2026 20:44 Ответить
Почему Евросоюз не наказывает Венгрию??
08.04.2026 20:54 Ответить
Бо вони роблять те,що робили би інші,як би не вони,але це,нажаль, загально європейська тенденція.Тобто призначать Німеччину блокувати все для вступу України,будемо німців парафінити,чи може Польщу,щоб зняти навантаження з Угорщини,але по-факту завжди хтось буде щось блокувати
08.04.2026 21:32 Ответить
Це вже зальот, ******. Тюрячка світить, братан)
08.04.2026 21:10 Ответить
Були ті мадяри під маріонетками кремля колись,а генетична пам'ять жива((Правда чомусь та пам'ять вбитих в 1956 році чомусь вмерла(
08.04.2026 21:25 Ответить
Ну рублики вони. і в Будапешті рублики...
08.04.2026 21:35 Ответить
Адмін народ, можна семья. Ми всіх угро-фчнни.
08.04.2026 21:39 Ответить
 
 