Сийярто обещал Лаврову передать документ о вступлении Украины в ЕС: СМИ обнародовали еще один разговор министров. АУДИО

Журналисты-расследователи обнародовали еще одну аудиозапись разговора между министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и главой МИД России Сергеем Лавровым. В ней Сийярто по просьбе Лаврова соглашается передать документ о роли языков национальных меньшинств в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Об этом говорится в материале издания VSquare.org.

Аудиозаписи разговоров министров датируются 2023-2025 годами.

Согласно записи, Лавров интересовался документом о переговорах по вступлению Украины в ЕС. В частности, речь шла о вопросах языков национальных меньшинств в Украине.

Читайте также: Сийярто подтвердил, что звонил Лаврову во время закрытых заседаний ЕС: Это дипломатия

Разговор

Лавров: "Послушайте, я также хотел позвонить и узнать о компромиссе, которого вы достигли с Европейским Союзом относительно начала переговоров о вступлении Украины. И были сообщения, что решающую роль сыграл язык национальных меньшинств".

Сийярто: "Совершенно верно. Так и было".

Лавров: "Мы пытаемся получить именно этот документ, но…".

Сийярто: "Я пришлю его вам. Это не проблема".

Лавров: "Хорошо, Петер, если вы можете прислать мне документ, я буду благодарен".

Сийярто: "Я немедленно это сделаю. Я отправлю это в свое посольство в Москве, и мой посол перешлет это вашему руководителю аппарата, и тогда он будет в вашем распоряжении".

Высокопоставленный чиновник ЕС заявил "с 99-процентной уверенностью", что документ, который Сийярто обещал прислать Лаврову, был рамочным документом для переговоров, который на тот момент уже был публичным.

"Я не понимаю, почему Лавров вообще играл с ним в эту игру. Этот рамочный документ является публичным", — говорит он.

Одна из возможностей, по словам высокопоставленного чиновника западной разведки, заключалась в том, что Лавров просто проверял границы, до которых Сийярто готов зайти, чтобы предоставить информацию России.

"Это почти как тест на лояльность, чтобы оценить готовность агента выполнять приказы или выполнять задания", — сказал чиновник.

Смотрите также: В СМИ слили разговоры Лаврова и Сийярто о санкциях России. Глава МИД Венгрии заявил, что не видит проблем в своих действиях. АУДИО

Что предшествовало

Напомним, что накануне в СМИ появились аудиозаписи и стенограммы разговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне дискуссий в ЕС относительно санкционной политики против России.

Читайте также: Возможные связи Венгрии и Словакии с РФ подрывают безопасность ЕС, — Цахкна