Возможные связи Венгрии и Словакии с РФ подрывают безопасность ЕС, - Цахкна
Новые журналистские расследования, касающиеся контактов между министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, вызывают серьезную озабоченность в Европейском союзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Он подчеркнул, что отдельные политические шаги Венгрии и Словакии могут отвечать интересам Москвы.
"Новые доказательства свидетельствуют о прямой координации действий между министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что указывает на то, как Венгрия и Словакия действуют в интересах Кремля.
Это подрывает нашу безопасность, единство ЕС и меры, которые мы принимаем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Издание The Washington Post писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.
- Собеседник говорил, что таким образом Сийярто передавал чиновнику РФ "живые отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях, при этом благодаря такой коммуникации Москва на протяжении многих лет "по сути, была за столом переговоров" на каждом заседании блока.
- Впоследствии Politico написало, что Евросоюз исключает Венгрию из обсуждений чувствительных вопросов из-за риска утечки информации в Россию.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что регулярно контактирует с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время закрытых встреч с ЕС.
