440 5

Эстония: возможные связи Венгрии и Словакии с РФ угрожают безопасности ЕС

Новые журналистские расследования, касающиеся контактов между министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, вызывают серьезную озабоченность в Европейском союзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он подчеркнул, что отдельные политические шаги Венгрии и Словакии могут отвечать интересам Москвы.

"Новые доказательства свидетельствуют о прямой координации действий между министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что указывает на то, как Венгрия и Словакия действуют в интересах Кремля.

Это подрывает нашу безопасность, единство ЕС и меры, которые мы принимаем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Издание The Washington Post писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.
  • Собеседник говорил, что таким образом Сийярто передавал чиновнику РФ "живые отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях, при этом благодаря такой коммуникации Москва на протяжении многих лет "по сути, была за столом переговоров" на каждом заседании блока.
  • Впоследствии Politico написало, что Евросоюз исключает Венгрию из обсуждений чувствительных вопросов из-за риска утечки информации в Россию.

  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что регулярно контактирует с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время закрытых встреч с ЕС.

Читайте также: В СМИ слили разговоры Лаврова и Сийярто о санкциях России. Глава МИД Венгрии заявил, что не видит проблем в своих действиях

Можливі? Там мадярські і словацькі роги стирчать з мішка кацапської нечисті.
31.03.2026 13:37 Ответить
впевнений, що найменший ймовірностний підхід тут недоречний! ))
31.03.2026 13:39 Ответить
"...викликають серйозне занепокоєння..." О, ☝️☝️🤣🤣
31.03.2026 13:45 Ответить
Якщо спецслужби пвдтверджують це , то негайно потрібно встановлення стандартного кордону як мінімум між Шенгеном і цими республіками
31.03.2026 13:58 Ответить
Чого це можливі? Прямі зв'язки.
31.03.2026 14:07 Ответить
 
 