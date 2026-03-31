Возможные связи Венгрии и Словакии с РФ подрывают безопасность ЕС, - Цахкна

Новые журналистские расследования, касающиеся контактов между министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, вызывают серьезную озабоченность в Европейском союзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он подчеркнул, что отдельные политические шаги Венгрии и Словакии могут отвечать интересам Москвы.

"Новые доказательства свидетельствуют о прямой координации действий между министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что указывает на то, как Венгрия и Словакия действуют в интересах Кремля.

Это подрывает нашу безопасность, единство ЕС и меры, которые мы принимаем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Издание The Washington Post писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.

Собеседник говорил, что таким образом Сийярто передавал чиновнику РФ "живые отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях, при этом благодаря такой коммуникации Москва на протяжении многих лет "по сути, была за столом переговоров" на каждом заседании блока.

Впоследствии Politico написало, что Евросоюз исключает Венгрию из обсуждений чувствительных вопросов из-за риска утечки информации в Россию.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что регулярно контактирует с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время закрытых встреч с ЕС.

