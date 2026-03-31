В СМИ просочились разговоры Лаврова и Сийярто о санкциях России. Глава МИД Венгрии заявил, что не видит проблем в своих действиях

В СМИ появились аудиозаписи и стенограммы бесед министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне дискуссий в ЕС по поводу санкционной политики в отношении России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет VSquare со ссылкой на стенограммы переговоров, а также разговоры Сийярто с другими российскими чиновниками.

Разговор об исключении из санкций

По данным журналистов, телефонный разговор состоялся 30 августа 2024 года - вскоре после визита Сийярто в Санкт-Петербург.

Во время звонка Лавров напомнил о просьбе российского олигарха Алишера Усманова об исключении его сестры Гульбахор Исмаиловой из списка санкций ЕС.

"Послушайте, я звоню по просьбе Алишера… он попросил напомнить вам, что вы что-то делаете по поводу его сестры", - цитирует издание Лаврова.

Сийярто в ответ заявил: "Да, конечно".

Он также отметил, что Венгрия вместе со Словакией планирует внести предложение в ЕС об исключении Исмаиловой из списка санкций и "сделает все возможное", чтобы это решение было принято.

В материале также отмечается, что перед завершением разговора Сийярто говорил о посещении штаб-квартиры "Газпрома" и заявил Лаврову: "Я всегда к вашим услугам".

Журналисты обращают внимание, что качество записи позволяет предположить возможный перехват с российской стороны - голос Лаврова звучит четче.

"Ничего плохого не вижу"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на обнародование аудиозаписей его разговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и вновь раскритиковал санкционную политику ЕС в отношении России.

Он заявил, что ему якобы уже некоторое время известно о прослушивании его телефонных разговоров "иностранными разведывательными службами" в сотрудничестве с журналистами.

Он иронично прокомментировал обнародованные записи, заявив, что они лишь "подтвердили", что он публично и в частных беседах выражает одинаковую позицию.

"Отличная работа!", - написал глава венгерской дипломатии.

Сийярто вновь подчеркнул, что санкционная политика Европейского Союза, по его мнению, неэффективна и наносит больший ущерб самому ЕС, чем России.

Он заявил, что Венгрия и в дальнейшем будет блокировать или не поддерживать санкции против лиц и компаний, которых Будапешт считает важными для энергетической безопасности страны или "мирного урегулирования".

Глава МИД Венгрии также отметил, что регулярно проводит консультации по санкционной политике не только со странами ЕС, но и с государствами за пределами Союза.

