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Новини Сійярто роками звітував Лаврову під час засідань ЄС
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Можливі зв’язки Угорщини та Словаччини з РФ підривають безпеку ЄС, - Цахкна

Естонія: можливі зв’язки Угорщини та Словаччини з РФ загрожують безпеці ЄС

Нові журналістські розслідування щодо контактів між главою МЗС Угорщини Петером Сійярто та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим викликають серйозне занепокоєння в Європейському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

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Він наголосив,  що окремі політичні кроки Угорщини та Словаччини можуть відповідати інтересам Москви.

"Нові докази викривають пряму координацію дій між міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що свідчить про те, як Угорщина та Словаччина діють в інтересах Кремля.

Це підриває нашу безпеку, єдність ЄС та заходи, які ми вживаємо, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію", - йдеться в дописі.

Що передувало?

  • Видання The Washingron Post писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.
  • Співрозмовник казав, що так Сійярто передавав чиновнику РФ "живі звіти про те, що обговорювалося" й можливі рішення, водночас, завдяки такій комунікації Москва впродовж багатьох років "по суті, була за столом переговорів" на кожному засіданні блоку.
  • Згодом Politico написало, що Євросоюз виключає Угорщину з обговорень чутливих питань через ризик витоку інформації до Росії.

  • Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що регулярно контактує з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час закритих зустрічей з ЄС.

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Автор: 

Лавров Сергій (1711) Естонія (1876) Сійярто Петер (506) Цахкна Маргус (170)
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Топ коментарі
+11
Можливі? Там мадярські і словацькі роги стирчать з мішка кацапської нечисті.
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31.03.2026 13:37 Відповісти
+3
впевнений, що найменший ймовірностний підхід тут недоречний! ))
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31.03.2026 13:39 Відповісти
+2
Якщо спецслужби пвдтверджують це , то негайно потрібно встановлення стандартного кордону як мінімум між Шенгеном і цими республіками
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31.03.2026 13:58 Відповісти

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