Можливі зв’язки Угорщини та Словаччини з РФ підривають безпеку ЄС, - Цахкна

Нові журналістські розслідування щодо контактів між главою МЗС Угорщини Петером Сійярто та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим викликають серйозне занепокоєння в Європейському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він наголосив, що окремі політичні кроки Угорщини та Словаччини можуть відповідати інтересам Москви.

"Нові докази викривають пряму координацію дій між міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що свідчить про те, як Угорщина та Словаччина діють в інтересах Кремля.

Це підриває нашу безпеку, єдність ЄС та заходи, які ми вживаємо, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію", - йдеться в дописі.

Що передувало?

Видання The Washingron Post писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.

Співрозмовник казав, що так Сійярто передавав чиновнику РФ "живі звіти про те, що обговорювалося" й можливі рішення, водночас, завдяки такій комунікації Москва впродовж багатьох років "по суті, була за столом переговорів" на кожному засіданні блоку.

Згодом Politico написало, що Євросоюз виключає Угорщину з обговорень чутливих питань через ризик витоку інформації до Росії.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що регулярно контактує з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час закритих зустрічей з ЄС.

Читайте також: У ЗМІ злили розмови Лаврова і Сійярто про санкції Росії. Глава МЗС Угорщини заявив, що не бачить проблем у своїх діях