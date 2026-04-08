Венгрия и РФ подписали 12-пунктный план расширения сотрудничества, — Politico
Венгрия и Россия подписали 12-пунктный план по расширению экономических, энергетических, торговых и культурных связей.
Об этом пишет Politico со ссылкой на документы, которые попали в его распоряжение, сообщает Цензор.НЕТ.
Соглашение подписано в декабре 2025 года
Соглашение подписали министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр здравоохранения России Михаил Мурашко в декабре 2025 года во время 16-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Документ предусматривает укрепление сотрудничества в таких сферах, как торговля, энергетика (включая нефть, газ и ядерное топливо), промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, образование, спорт и культура.
Детали плана
Стороны, в частности, договорились "изменить негативную тенденцию в двусторонней торговле", которая сократилась из-за санкций ЕС. Соглашение также открывает возможность для российских компаний запускать в Венгрии новые проекты в сфере электроэнергии и водорода, а также углублять сотрудничество в нефтяной, газовой и ядерной сферах.
Кроме того, Будапешт согласился изучить вопрос укрепления преподавания в стране русского языка, включая приглашение учителей из России, а также усилить взаимное признание квалификаций и расширение программ обмена для студентов.
В то же время в документе отмечается, что более тесные связи с Россией не должны противоречить обязательствам Венгрии перед ЕС.
В ответ на запрос Сийярто сказал, что "двустороннее сотрудничество Венгрии руководствуется национальными интересами", а не давлением предвзятых либеральных СМИ". В МИД РФ не ответили на запрос.
Не удивительно. Русня идет вслед за Китаем, проникая на рынок ЕС через Венгрию, раз уж через Германию временно не сростается, а вот куда Брюссель смотрит - это вопрос.
Чи то як куратор договору... чи то як сторожовий пес диктаторів, кісточку солодку чекає