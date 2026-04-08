Новости Сотрудничество Венгрии и РФ
Венгрия и РФ подписали 12-пунктный план расширения сотрудничества, — Politico

Politico узнало детали нового соглашения между Венгрией и РФ

Венгрия и Россия подписали 12-пунктный план по расширению экономических, энергетических, торговых и культурных связей.

Об этом пишет Politico со ссылкой на документы, которые попали в его распоряжение, сообщает Цензор.НЕТ.

Соглашение подписано в декабре 2025 года 

Соглашение подписали министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр здравоохранения России Михаил Мурашко в декабре 2025 года во время 16-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Документ предусматривает укрепление сотрудничества в таких сферах, как торговля, энергетика (включая нефть, газ и ядерное топливо), промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, образование, спорт и культура.

Детали плана

Стороны, в частности, договорились "изменить негативную тенденцию в двусторонней торговле", которая сократилась из-за санкций ЕС. Соглашение также открывает возможность для российских компаний запускать в Венгрии новые проекты в сфере электроэнергии и водорода, а также углублять сотрудничество в нефтяной, газовой и ядерной сферах.

Кроме того, Будапешт согласился изучить вопрос укрепления преподавания в стране русского языка, включая приглашение учителей из России, а также усилить взаимное признание квалификаций и расширение программ обмена для студентов. 

В то же время в документе отмечается, что более тесные связи с Россией не должны противоречить обязательствам Венгрии перед ЕС.

В ответ на запрос Сийярто сказал, что "двустороннее сотрудничество Венгрии руководствуется национальными интересами", а не давлением предвзятых либеральных СМИ". В МИД РФ не ответили на запрос.

Венгрия (2463) россия (97101) сотрудничество (749) Сийярто Петер (455)
Топ комментарии
Шо за полумеры? Даешь таежный союз, бо враги Украина и брюссельцы жить не дают...
08.04.2026 23:24 Ответить
Що вугорщина до сих пір робить в ЄС і в НАТО?
08.04.2026 23:27 Ответить
Свежеиспеченная мадьярская губерния 😂
08.04.2026 23:23 Ответить
08.04.2026 23:23 Ответить
Гєни нє прапйош
08.04.2026 23:37 Ответить
Так були підписані 🤑🤑🤑🤑і оті, Харківські зради якунОвощем і литвином з московітами!!
09.04.2026 00:22 Ответить
08.04.2026 23:24 Ответить
Спадок Мадяру.
08.04.2026 23:25 Ответить
- что это ?
- это последний выдох господина Пэ-Же.
Кин-дза-дза

09.04.2026 00:37 Ответить
Угода також відкриває можливість для російських компаній запускати в Угорщині нові проєкти у сфері електроенергії та водню, а також поглиблювати співпрацю в нафтовій, газовій і ядерній сферах. Джерело: https://censor.net/ua/n3609572

Не удивительно. Русня идет вслед за Китаем, проникая на рынок ЕС через Венгрию, раз уж через Германию временно не сростается, а вот куда Брюссель смотрит - это вопрос.
08.04.2026 23:26 Ответить
Виходить що Україна не дала виконати пункт угоди по розширенню енергетичних звʼязків - прокачка нафти забуксувала.
08.04.2026 23:26 Ответить
Це ще не привід дати копняка під сраку з Євросоюзу?
08.04.2026 23:26 Ответить
08.04.2026 23:27 Ответить
Таки погані електоральні справи у Віті
08.04.2026 23:32 Ответить
договір, який підписує міністр охорони здоров'я це щось на зразок фількіної грамоти чи будапештського меморандуму
08.04.2026 23:39 Ответить
шо там европка, сглатывает молча?
08.04.2026 23:48 Ответить
08.04.2026 23:48 Ответить
А ЕС терпіть ціх циганів 🤔
08.04.2026 23:55 Ответить
Допишіть там ще сьомий пункт і поставте його першим - "Прорити підкоп під Польщею для співпраці"...
09.04.2026 00:27 Ответить
Якраз Венс дід-Жей там ))
Чи то як куратор договору... чи то як сторожовий пес диктаторів, кісточку солодку чекає
09.04.2026 00:35 Ответить
 
 