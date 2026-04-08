Венгрия и Россия подписали 12-пунктный план по расширению экономических, энергетических, торговых и культурных связей.

Об этом пишет Politico со ссылкой на документы, которые попали в его распоряжение, сообщает Цензор.НЕТ.

Соглашение подписано в декабре 2025 года

Соглашение подписали министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр здравоохранения России Михаил Мурашко в декабре 2025 года во время 16-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Документ предусматривает укрепление сотрудничества в таких сферах, как торговля, энергетика (включая нефть, газ и ядерное топливо), промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, образование, спорт и культура.

Детали плана

Стороны, в частности, договорились "изменить негативную тенденцию в двусторонней торговле", которая сократилась из-за санкций ЕС. Соглашение также открывает возможность для российских компаний запускать в Венгрии новые проекты в сфере электроэнергии и водорода, а также углублять сотрудничество в нефтяной, газовой и ядерной сферах.

Кроме того, Будапешт согласился изучить вопрос укрепления преподавания в стране русского языка, включая приглашение учителей из России, а также усилить взаимное признание квалификаций и расширение программ обмена для студентов.

В то же время в документе отмечается, что более тесные связи с Россией не должны противоречить обязательствам Венгрии перед ЕС.

В ответ на запрос Сийярто сказал, что "двустороннее сотрудничество Венгрии руководствуется национальными интересами", а не давлением предвзятых либеральных СМИ". В МИД РФ не ответили на запрос.

