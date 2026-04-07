Орбан казав Путіну, що готовий "стати мишею", щоб допомогти російському "леву", - Bloomberg

Фото: REUTERS/Alexander Nemenov

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час розмови із диктатором Путіним в жовтні 2025 року заявив тому, що готовий зробити все можливе, щоб допомогти Росії.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вчора наша дружба піднялася на такий високий рівень, що я можу допомогти будь-чим. У будь-якому питанні, де я можу бути корисним, я до ваших послуг", - йдеться у стенограмі розмови, з якою ознайомилися журналісти.

У розмові Орбан також згадав дитячу казку, яка, за його словами, популярна в Угорщині. Байка Езопа розповідає про мишу, яка визволяє лева, що потрапив у сітку, після того, як той раніше помилував життя гризуна.

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Ця репліка викликала сміх у Путіна.

За даними Bloomberg, більшу частину розмови вони присвятили обміну компліментами один одному, а також Дональду Трампу . Напередодні обидва говорили з президентом США про потенційний саміт у Будапешті, який зрештою не відбувся.

Під час розмови угорський прем'єр зазначив, що дружба із Путіним зміцнилася з моменту її зародження у Санкт-Петербурзі у 2009 році.

"Чим більше друзів ми знаходимо, тим більше у нас можливостей протистояти нашим супротивникам", - зазначив Орбан.

Також він висловив жаль, що не зміг регулярно зустрічатися з Путіним особисто, як це було до пандемії COVID-19.

Джерело, обізнане із розмовою, підтвердило ці слова.

Водночас Путін висловив захоплення "незалежною та гнучкою" позицією Угорщини щодо його війни проти України.

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"Для нас незрозуміло, що така зважена, поміркована позиція викликає лише заперечення", - сказав російський диктатор.

Почалася розмова з того, що Орбан привітав Путіна з днем ​​народження після того, як йому на початку жовтня виповнилося 73 роки, а закінчилася тим, що обидва лідери поцікавилися станом здоров'я один одного.

"Я займаюся спортом, а також катаюся на лижах. Я знаю, що ви граєте у футбол", – сказав російський президент, згідно зі стенограмою.

"Я намагаюся", – відповів Орбан під сміх обох лідерів. Потім угорський прем’єр подякував Путіну та попрощався російською мовою.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше у ЗМІ злили розмови Лаврова і Сійярто про санкції Росії. Глава МЗС Угорщини заявив, що не бачить проблем у своїх діях.

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