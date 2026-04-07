Орбан казав Путіну, що готовий "стати мишею", щоб допомогти російському "леву", - Bloomberg
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час розмови із диктатором Путіним в жовтні 2025 року заявив тому, що готовий зробити все можливе, щоб допомогти Росії.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Вчора наша дружба піднялася на такий високий рівень, що я можу допомогти будь-чим. У будь-якому питанні, де я можу бути корисним, я до ваших послуг", - йдеться у стенограмі розмови, з якою ознайомилися журналісти.
У розмові Орбан також згадав дитячу казку, яка, за його словами, популярна в Угорщині. Байка Езопа розповідає про мишу, яка визволяє лева, що потрапив у сітку, після того, як той раніше помилував життя гризуна.
Ця репліка викликала сміх у Путіна.
За даними Bloomberg, більшу частину розмови вони присвятили обміну компліментами один одному, а також Дональду Трампу . Напередодні обидва говорили з президентом США про потенційний саміт у Будапешті, який зрештою не відбувся.
Під час розмови угорський прем'єр зазначив, що дружба із Путіним зміцнилася з моменту її зародження у Санкт-Петербурзі у 2009 році.
"Чим більше друзів ми знаходимо, тим більше у нас можливостей протистояти нашим супротивникам", - зазначив Орбан.
Також він висловив жаль, що не зміг регулярно зустрічатися з Путіним особисто, як це було до пандемії COVID-19.
Джерело, обізнане із розмовою, підтвердило ці слова.
Водночас Путін висловив захоплення "незалежною та гнучкою" позицією Угорщини щодо його війни проти України.
"Для нас незрозуміло, що така зважена, поміркована позиція викликає лише заперечення", - сказав російський диктатор.
Почалася розмова з того, що Орбан привітав Путіна з днем народження після того, як йому на початку жовтня виповнилося 73 роки, а закінчилася тим, що обидва лідери поцікавилися станом здоров'я один одного.
"Я займаюся спортом, а також катаюся на лижах. Я знаю, що ви граєте у футбол", – сказав російський президент, згідно зі стенограмою.
"Я намагаюся", – відповів Орбан під сміх обох лідерів. Потім угорський прем’єр подякував Путіну та попрощався російською мовою.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше у ЗМІ злили розмови Лаврова і Сійярто про санкції Росії. Глава МЗС Угорщини заявив, що не бачить проблем у своїх діях.
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