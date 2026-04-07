Орбан говорил Путину, что готов "стать мышью", чтобы помочь российскому "льву", - Bloomberg

В СМИ слили стенограмму разговора Орбана и Путина: что известно?
Фото: REUTERS/Alexander Nemenov

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время беседы с диктатором Путиным в октябре 2025 года заявил ему, что готов сделать все возможное, чтобы помочь России.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Вчера наша дружба поднялась на такой высокий уровень, что я могу помочь чем угодно. В любом вопросе, где я могу быть полезен, я к вашим услугам", - говорится в стенограмме разговора, с которой ознакомились журналисты.

В разговоре Орбан также упомянул детскую сказку, которая, по его словам, популярна в Венгрии. Басня Эзопа рассказывает о мышке, которая освобождает льва, попавшего в сеть, после того как тот ранее пощадил жизнь грызуна.

Эта реплика вызвала смех у Путина.

По данным Bloomberg, большую часть разговора они посвятили обмену комплиментами друг другу, а также Дональду Трампу. Накануне оба беседовали с президентом США о потенциальном саммите в Будапеште, который в итоге не состоялся.

Во время разговора венгерский премьер отметил, что дружба с Путиным укрепилась с момента ее зарождения в Санкт-Петербурге в 2009 году.

"Чем больше друзей мы находим, тем больше у нас возможностей противостоять нашим противникам", - отметил Орбан.

Также он выразил сожаление, что не смог регулярно встречаться с Путиным лично, как это было до пандемии COVID-19.

Источник, знакомый с содержанием разговора, подтвердил эти слова.

В то же время Путин выразил восхищение "независимой и гибкой" позицией Венгрии в отношении его войны против Украины.

"Для нас непонятно, что такая взвешенная, умеренная позиция вызывает только возражения", - сказал российский диктатор.

Разговор начался с того, что Орбан поздравил Путина с днем рождения после того, как ему в начале октября исполнилось 73 года, а закончился тем, что оба лидера поинтересовались состоянием здоровья друг друга.

"Я занимаюсь спортом, а также катаюсь на лыжах. Я знаю, что вы играете в футбол", - сказал российский президент, согласно стенограмме.

"Я стараюсь", - ответил Орбан под смех обоих лидеров. Затем венгерский премьер поблагодарил Путина и попрощался на русском языке.

Что предшествовало?

Два підара.
Кріса, пардон, щур, готовий стати мищею?
орбан - путіну:

- місце - твоє, можу в москву
- анал - табу
- 1 година - 1000 рублів
- 2 години - 1500 рублів
- на ніч - лишаюсь
Буду навіть мадярським щуром для кацапа - вбивці - Орбан
Два підара.
Кріса, пардон, щур, готовий стати мищею?
Пліткують, що Нетаньягу представив Трампу план "https://bastion.tv/netanyagu-predstaviv-trampu-plan-vihodu-z-nato-ta-stvorennya-antievropejskogo-soyuzu-z-rosiyeyu_n79474 нового НАТО".
орбан - путіну:

- місце - твоє, можу в москву
- анал - табу
- 1 година - 1000 рублів
- 2 години - 1500 рублів
- на ніч - лишаюсь
"Вчора наша дружба піднялася на такий високий рівень, що я можу допомогти будь-чим. У будь-якому питанні, де я можу бути корисним, я до ваших послуг", - йдеться у стенограмі розмови, з якою ознайомилися журналісти

ЄС відверто попередили, що орбанутий заради ху....ла зробить все, даже підтримує його агресію, проти країн ЄС.
Так і будете підтримувати цього виродка матеріально, чи вже час подумати про те, як очистити ЄС від зрадників і посібників ху...ла
Почекаємо ще 5 днів.
Пройдуть у мадяр вибори, і побачимо.
Ну то чого він ниє? Став мішенню таки.
Що і требувалось доказити. Цей кремлівський пацюк допомагає кремлівському режиму захопити і знищити Україну і Європу а не турбується про вугорський народ і його благополуччя.
Дуже пузата миша вийде з орбана! Ні в одну шпарину не влізе, коли її буде ловити кіт (український), тому хана буде цій миші! З'ївши мишу-орбана український кіт вилізе на дерево і звідти викакає її прямо на морду згаданому вище російському картонному тиргу-леву! Дуже колоритно... Що ж побажаємо орбану швидше стати цією мишею!
Перша в історії жаба , яка хотіла б стати мишею !
Як тут не згадати про Орбана:
- Ля ты Крыса ! (с)
дуже трогатєльно, особливо перед виборами:

прихильники орбана тоді мишенята, пардон, крісенята, уйла.

.
Підмишки, якщо вже користуватись термінологією пупи.
+ 100 !

підкріски...
короче під......си !

.
Ну, це не цілувати сраку Трампа, але теж непогано.
Що могутній лев - *****
Орбан уявляв
"Буду мишкою для лева"
Гордо заявляв

Та чекала на нього
Доля непроста
Бо ***** звичайний глист
Орбан - глист в глиста ...
мадяри в 1941 вже раз поставили не на тих
Як шкода, що наші скоти президенти просрали ядерну зброю
А хто їх вибирав?
І чому мовчки спостерігали??
А ми тепер розхльобуємо
І що толку з неї ?
Навіть того , що було в наявності цілком вистачило , аби не допустит захоплення Криму і Донбасу в 2014 ... та навіть тим не скористалися
Скоро Орбан стане півником
Орбан казав Путіну, що готовий "стати мишею"...
Шо, "раком" вже непідходить, х*йло недостає?
Та казав би вже простіше без цих алегорій: "Я твій анальний раб".
Нехай виводить мадярів назад за Урал 😉
Ролевые игры двух пидоров!
Складається враження, що путін не раз цілував орбана в животик
Пуйло так і називатиме Вітю - «мой мишьононокь».
