Орбан говорил Путину, что готов "стать мышью", чтобы помочь российскому "льву", - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время беседы с диктатором Путиным в октябре 2025 года заявил ему, что готов сделать все возможное, чтобы помочь России.

"Вчера наша дружба поднялась на такой высокий уровень, что я могу помочь чем угодно. В любом вопросе, где я могу быть полезен, я к вашим услугам", - говорится в стенограмме разговора, с которой ознакомились журналисты.

В разговоре Орбан также упомянул детскую сказку, которая, по его словам, популярна в Венгрии. Басня Эзопа рассказывает о мышке, которая освобождает льва, попавшего в сеть, после того как тот ранее пощадил жизнь грызуна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тот, кто поддерживает Орбана, помогает Москве, - Сикорский

Эта реплика вызвала смех у Путина.

По данным Bloomberg, большую часть разговора они посвятили обмену комплиментами друг другу, а также Дональду Трампу. Накануне оба беседовали с президентом США о потенциальном саммите в Будапеште, который в итоге не состоялся.

Во время разговора венгерский премьер отметил, что дружба с Путиным укрепилась с момента ее зарождения в Санкт-Петербурге в 2009 году.

"Чем больше друзей мы находим, тем больше у нас возможностей противостоять нашим противникам", - отметил Орбан.

Также он выразил сожаление, что не смог регулярно встречаться с Путиным лично, как это было до пандемии COVID-19.

Источник, знакомый с содержанием разговора, подтвердил эти слова.

В то же время Путин выразил восхищение "независимой и гибкой" позицией Венгрии в отношении его войны против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан требует немедленно отменить санкции против российской энергетики

"Для нас непонятно, что такая взвешенная, умеренная позиция вызывает только возражения", - сказал российский диктатор.

Разговор начался с того, что Орбан поздравил Путина с днем рождения после того, как ему в начале октября исполнилось 73 года, а закончился тем, что оба лидера поинтересовались состоянием здоровья друг друга.

"Я занимаюсь спортом, а также катаюсь на лыжах. Я знаю, что вы играете в футбол", - сказал российский президент, согласно стенограмме.

"Я стараюсь", - ответил Орбан под смех обоих лидеров. Затем венгерский премьер поблагодарил Путина и попрощался на русском языке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фицо после разговора с Орбаном призвал ЕС возобновить диалог с Россией по вопросам энергоресурсов

Что предшествовало?

Напомним, ранее в СМИ просочились разговоры Лаврова и Сийярто о санкциях России. Глава МИД Венгрии заявил, что не видит проблем в своих действиях.

Читайте: Сикорский об инциденте со взрывчаткой вблизи "Турецкого потока": подозрительно удобное время для Орбана