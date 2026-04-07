Орбан говорил Путину, что готов "стать мышью", чтобы помочь российскому "льву", - Bloomberg
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время беседы с диктатором Путиным в октябре 2025 года заявил ему, что готов сделать все возможное, чтобы помочь России.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Вчера наша дружба поднялась на такой высокий уровень, что я могу помочь чем угодно. В любом вопросе, где я могу быть полезен, я к вашим услугам", - говорится в стенограмме разговора, с которой ознакомились журналисты.
В разговоре Орбан также упомянул детскую сказку, которая, по его словам, популярна в Венгрии. Басня Эзопа рассказывает о мышке, которая освобождает льва, попавшего в сеть, после того как тот ранее пощадил жизнь грызуна.
Эта реплика вызвала смех у Путина.
По данным Bloomberg, большую часть разговора они посвятили обмену комплиментами друг другу, а также Дональду Трампу. Накануне оба беседовали с президентом США о потенциальном саммите в Будапеште, который в итоге не состоялся.
Во время разговора венгерский премьер отметил, что дружба с Путиным укрепилась с момента ее зарождения в Санкт-Петербурге в 2009 году.
"Чем больше друзей мы находим, тем больше у нас возможностей противостоять нашим противникам", - отметил Орбан.
Также он выразил сожаление, что не смог регулярно встречаться с Путиным лично, как это было до пандемии COVID-19.
Источник, знакомый с содержанием разговора, подтвердил эти слова.
В то же время Путин выразил восхищение "независимой и гибкой" позицией Венгрии в отношении его войны против Украины.
"Для нас непонятно, что такая взвешенная, умеренная позиция вызывает только возражения", - сказал российский диктатор.
Разговор начался с того, что Орбан поздравил Путина с днем рождения после того, как ему в начале октября исполнилось 73 года, а закончился тем, что оба лидера поинтересовались состоянием здоровья друг друга.
"Я занимаюсь спортом, а также катаюсь на лыжах. Я знаю, что вы играете в футбол", - сказал российский президент, согласно стенограмме.
"Я стараюсь", - ответил Орбан под смех обоих лидеров. Затем венгерский премьер поблагодарил Путина и попрощался на русском языке.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее в СМИ просочились разговоры Лаврова и Сийярто о санкциях России. Глава МИД Венгрии заявил, что не видит проблем в своих действиях.
ЄС відверто попередили, що орбанутий заради ху....ла зробить все, даже підтримує його агресію, проти країн ЄС.
Так і будете підтримувати цього виродка матеріально, чи вже час подумати про те, як очистити ЄС від зрадників і посібників ху...ла
Пройдуть у мадяр вибори, і побачимо.
- Ля ты Крыса ! (с)
прихильники орбана тоді мишенята, пардон, крісенята, уйла.
підкріски...
короче під......си !
Орбан уявляв
"Буду мишкою для лева"
Гордо заявляв
Та чекала на нього
Доля непроста
Бо ***** звичайний глист
Орбан - глист в глиста ...
І чому мовчки спостерігали??
А ми тепер розхльобуємо
Навіть того , що було в наявності цілком вистачило , аби не допустит захоплення Криму і Донбасу в 2014 ... та навіть тим не скористалися
Шо, "раком" вже непідходить, х*йло недостає?