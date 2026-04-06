Новости Диверсия на газопроводе в Сербии
Сикорский об инциденте со взрывчаткой вблизи "Турецкого потока": подозрительно удобное время для Орбана

Сикорский поставил под сомнение минирование "Турецкого потока"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский скептически отреагировал на инцидент со взрывчаткой возле "Турецкого потока" в Сербии. Он предположил, что "заминирование" может быть выгодно действующему премьеру Венгрии Виктору Орбану в разгар предвыборной кампании.

Об этом Сикорский написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Сикорского

"Подозрительно удобное время", – написал польский министр, сделав репост сообщения Орбана о якобы подготовке диверсии на газопроводе.

Читайте также: Оппонент Орбана Мадяр считает инцидент со взрывчаткой на "Турецком потоке" "операцией под ложным флагом" для срыва выборов в Венгрии

Что предшествовало

  • Напомним, накануне в Сербии заявили, что на территории муниципалитета Канжижа рядом с газопроводом обнаружены два больших пакета со взрывчаткой и детонаторами.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета по национальной безопасности из-за попытки диверсии на газопроводе в Сербии.
  • Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не имеет никакого отношения к инциденту со взрывчаткой, найденной вблизи трубопровода "Турецкий поток" в Сербии.
  • Глава Агентства военной безопасности Сербии (VBA) Джуро Йованович заявил, что их ведомство давно располагало информацией о вероятности диверсии на газопроводе в Венгрию. Однако руководство страны скептически отнеслось к предупреждениям разведки.

Читайте также: Глава военной безопасности Сербии Йованович заявил, что Вучича предупреждали о вероятности подготовки диверсии на газопроводе: "Реакцией был скепсис"

газопровод (825) Сербия (422) Сикорский Радослав (530) Турецкий поток (47) Орбан Виктор (785)
от симпатична людина пан Сікорський...та ще і як політик розумний, патріот поляк ❤️🇵🇱...
06.04.2026 16:39 Ответить
Бімба лежала собі і чекала, поки її для Вітька знайдуть.
06.04.2026 16:40 Ответить
а я думав , що я один такий розумний
А інші - також розуміють
06.04.2026 16:40 Ответить
Після Абвера розвідки в Європі занепали. В Румунії була непогана, але то було давно.
06.04.2026 16:41 Ответить
У друзів Орбана фантазія на рівні зеро̀.
06.04.2026 16:49 Ответить
Пам'ятаєте як Сікорський дякував США за підрив північних потоків?

06.04.2026 16:58 Ответить
 
 