Сикорский об инциденте со взрывчаткой вблизи "Турецкого потока": подозрительно удобное время для Орбана
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский скептически отреагировал на инцидент со взрывчаткой возле "Турецкого потока" в Сербии. Он предположил, что "заминирование" может быть выгодно действующему премьеру Венгрии Виктору Орбану в разгар предвыборной кампании.
Об этом Сикорский написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция Сикорского
"Подозрительно удобное время", – написал польский министр, сделав репост сообщения Орбана о якобы подготовке диверсии на газопроводе.
Что предшествовало
- Напомним, накануне в Сербии заявили, что на территории муниципалитета Канжижа рядом с газопроводом обнаружены два больших пакета со взрывчаткой и детонаторами.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета по национальной безопасности из-за попытки диверсии на газопроводе в Сербии.
- Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не имеет никакого отношения к инциденту со взрывчаткой, найденной вблизи трубопровода "Турецкий поток" в Сербии.
- Глава Агентства военной безопасности Сербии (VBA) Джуро Йованович заявил, что их ведомство давно располагало информацией о вероятности диверсии на газопроводе в Венгрию. Однако руководство страны скептически отнеслось к предупреждениям разведки.
