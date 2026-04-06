Глава военной безопасности Сербии Йованович заявил, что Вучича предупреждали о вероятности подготовки диверсии на газопроводе: "Реакцией был скепсис"
Глава Агентства военной безопасности Сербии (VBA) Джуро Йованович заявил, что их ведомство уже давно располагало информацией о вероятности диверсии на газопроводе в Венгрию. Однако руководство страны скептически отнеслось к предупреждениям разведки.
Об этом сообщает РТС, передает Цензор.НЕТ.
Подозревают "лицо из группы мигрантов"
"В течение нескольких месяцев мы сигнализировали верховному главнокомандующему, президенту Александару Вучичу, и другому руководству страны, что нечто подобное может произойти. Откровенно говоря, мы столкнулись со скептицизмом... У нас была информация, что человек из группы мигрантов с определенными военными навыками может попытаться устроить диверсию на газовой инфраструктуре", - рассказал Йованович.
Он отметил, что "этого человека точно задержат".
"Вопрос лишь в том, продлится ли расследование три дня или более месяца", - сказал глава Агентства военной безопасности.
Йованович рассказал, что возле газопровода обнаружили герметично упакованные взрывчатые вещества, детонаторы и прочее необходимое для закладки взрывных устройств.
"Я раскрою вам деталь из расследования: маркировка на взрывчатке свидетельствует о том, что она была изготовлена в США", - рассказал Йованович.
Кроме того, он отметил, что появилась дезинформация о том, что военнослужащие сербской армии будут работать "на какую-то другую или третью сторону, находя украинские взрывчатые вещества и обвиняя украинцев в организации диверсий".
"Это неправда. Что значит, кто изготовил взрывчатку? Это не означает, что он ее заказал или применил", - сказал глава Агентства военной безопасности.
Что предшествовало
- Напомним, накануне в Сербии заявили, что на территории муниципалитета Канжижа рядом с газопроводом обнаружены два больших пакета со взрывчаткой и детонаторами.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета по национальной безопасности из-за попытки диверсии на газопроводе в Сербии.
- Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не имеет никакого отношения к инциденту со взрывчаткой, найденной вблизи трубопровода "Турецкий поток" в Сербии.
Такщо можуть перевозити і російський спецназ (роту спецназу за один рейс).
У німців мотив інший. По Нордстріму страховики вимагають 10 ярдів збитків. При припиненні поставок Газпром змушений був платити сходу. А так підірвали, в потім звернули на Україну -то вони винні і ми платити не будемо. Одну нитку таки зберегли, надіються на відновлення. Тепер Нордстрімом керує той товариш )(уйла із Дрезденського Штазі і старий підлеглий тодішнього Дрезденського партбога Шрьодера. Так що коло інтересантів у двох випадках на найвищому рівні.