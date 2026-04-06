Глава военной безопасности Сербии Йованович заявил, что Вучича предупреждали о вероятности подготовки диверсии на газопроводе: "Реакцией был скепсис"

Глава Агентства военной безопасности Сербии (VBA) Джуро Йованович заявил, что их ведомство уже давно располагало информацией о вероятности диверсии на газопроводе в Венгрию. Однако руководство страны скептически отнеслось к предупреждениям разведки.

Подозревают "лицо из группы мигрантов"

"В течение нескольких месяцев мы сигнализировали верховному главнокомандующему, президенту Александару Вучичу, и другому руководству страны, что нечто подобное может произойти. Откровенно говоря, мы столкнулись со скептицизмом... У нас была информация, что человек из группы мигрантов с определенными военными навыками может попытаться устроить диверсию на газовой инфраструктуре", - рассказал Йованович.

Он отметил, что "этого человека точно задержат".

"Вопрос лишь в том, продлится ли расследование три дня или более месяца", - сказал глава Агентства военной безопасности.

Йованович рассказал, что возле газопровода обнаружили герметично упакованные взрывчатые вещества, детонаторы и прочее необходимое для закладки взрывных устройств.

"Я раскрою вам деталь из расследования: маркировка на взрывчатке свидетельствует о том, что она была изготовлена в США", - рассказал Йованович.

Кроме того, он отметил, что появилась дезинформация о том, что военнослужащие сербской армии будут работать "на какую-то другую или третью сторону, находя украинские взрывчатые вещества и обвиняя украинцев в организации диверсий".

"Это неправда. Что значит, кто изготовил взрывчатку? Это не означает, что он ее заказал или применил", - сказал глава Агентства военной безопасности.

Як кажуть: "А давайте "угадаємо з трьох разів", з якої саме країни прибули емігранти з військовим досвідом?". І звідки взялася, на території Сербії вибухівка з маркуванням США?
05.04.2026 23:38 Ответить
Емігранти з ЧВК.
05.04.2026 23:40 Ответить
Угорські авіалінії мають прямий рейс Будапешт - Москва - Будапешт.
Такщо можуть перевозити і російський спецназ (роту спецназу за один рейс).
05.04.2026 23:55 Ответить
Ти не звернув увагу на те, що я пишу про Сербію...
06.04.2026 00:05 Ответить
Це дисиптікони, точно!
05.04.2026 23:48 Ответить
ну от!!! знов готові сценаріїї для 100500 фільмів про югославських партизан і розвідників!!! Я написав югославських??? Та конишно сербських!!!!
05.04.2026 23:48 Ответить
Як було з підривом Нордстрім? Спочатку знайшли покинуту яхту, приписану до польського порту, шредерський прокурор ініціював кримсправу. І тут закладка на території Сербії, а знайшов закладку саме Вітюша Орбан. А тепер старший агент безпеки Сербії стверджує, що знову будуть шукати Український слід.
У німців мотив інший. По Нордстріму страховики вимагають 10 ярдів збитків. При припиненні поставок Газпром змушений був платити сходу. А так підірвали, в потім звернули на Україну -то вони винні і ми платити не будемо. Одну нитку таки зберегли, надіються на відновлення. Тепер Нордстрімом керує той товариш )(уйла із Дрезденського Штазі і старий підлеглий тодішнього Дрезденського партбога Шрьодера. Так що коло інтересантів у двох випадках на найвищому рівні.
06.04.2026 02:41 Ответить
Керівник спецслужби наїхав на свого преза? Це що, ФСБ дало команду топити Вучича? Одним пострілом двох зайців хочуть?
06.04.2026 08:21 Ответить
методы раши параши..те же взрывы и прочая хрень..и вот он мессия спаситель!
06.04.2026 11:07 Ответить
 
 