Глава военной безопасности Сербии Йованович заявил, что Вучича предупреждали о вероятности подготовки диверсии на газопроводе: "Реакцией был скепсис"

Глава Агентства военной безопасности Сербии (VBA) Джуро Йованович заявил, что их ведомство уже давно располагало информацией о вероятности диверсии на газопроводе в Венгрию. Однако руководство страны скептически отнеслось к предупреждениям разведки.

Об этом сообщает РТС, передает Цензор.НЕТ.

Подозревают "лицо из группы мигрантов"

"В течение нескольких месяцев мы сигнализировали верховному главнокомандующему, президенту Александару Вучичу, и другому руководству страны, что нечто подобное может произойти. Откровенно говоря, мы столкнулись со скептицизмом... У нас была информация, что человек из группы мигрантов с определенными военными навыками может попытаться устроить диверсию на газовой инфраструктуре", - рассказал Йованович.

Он отметил, что "этого человека точно задержат".

"Вопрос лишь в том, продлится ли расследование три дня или более месяца", - сказал глава Агентства военной безопасности.

Йованович рассказал, что возле газопровода обнаружили герметично упакованные взрывчатые вещества, детонаторы и прочее необходимое для закладки взрывных устройств.

"Я раскрою вам деталь из расследования: маркировка на взрывчатке свидетельствует о том, что она была изготовлена в США", - рассказал Йованович.

Кроме того, он отметил, что появилась дезинформация о том, что военнослужащие сербской армии будут работать "на какую-то другую или третью сторону, находя украинские взрывчатые вещества и обвиняя украинцев в организации диверсий".

"Это неправда. Что значит, кто изготовил взрывчатку? Это не означает, что он ее заказал или применил", - сказал глава Агентства военной безопасности.

Что предшествовало

