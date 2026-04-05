Новости Диверсия на газопроводе в Сербии
1 209 17

Венгрия усилила охрану газопровода "Турецкий поток" после инцидента в Сербии

Правительство Венгрии поручило военным взять под охрану венгерский участок газопровода "Турецкий поток".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто после совещания по вопросам безопасности премьера Виктора Орбана.

По словам Сийярто, решение принято после поступления информации о якобы попытке диверсии на трубопроводе на территории Сербии. Военные будут охранять газопровод на всем протяжении от сербско-венгерской до венгерско-словацкой границы.

Охрана газопровода и международные консультации

Министр также сообщил, что провел переговоры с министрами энергетики Сербии, Турции и России. По его словам, они согласились усилить охрану газопровода больше, чем когда-либо ранее.

"Военные будут охранять трубопровод по всей его протяженности, а меры безопасности будут усилены до максимального уровня", — заявил Сийярто.

Он намекнул на возможную причастность Украины к якобы сорванной диверсии, но официальный Киев категорически отверг эти обвинения.

Политические и безопасностные последствия

5 апреля в Сербии сообщили о попытке диверсии на газопроводе: рядом якобы обнаружили пакеты со взрывчаткой и детонаторами. После этого премьер Орбан созвал Совет по национальной безопасности для оценки ситуации.

В то же время лидер оппозиции Венгрии Петер Мадяр выразил сомнение в подлинности угрозы и предположил, что инцидент мог быть инсценированной операцией с целью повлиять на предстоящие выборы.

  • Ранее Венгрия и Сербия уже усилили охрану энергетической инфраструктуры, обеспечивающей поставки газа в страну.

Подейкують, що орбан вагітний і ось-ось має народити. Хто батько дитини всі здогадуються, але говорити вголос не хочуть

Українцям потрібно почекати до 12 квітня.

12 квітня, в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які, за опитуваннями, партія Орбана "Фідес" може програти.
Лідер опозиції та партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив Орбана в бажанні з передвиборних міркувань нагнітати паніку навколо нібито підготовки нападу на газопровід. За його словами, ще кілька тижнів тому він отримував сигнали про те, що в цьому напрямку готуються дії "під чужим прапором".
05.04.2026 22:47 Ответить
Орбан вибудував систему, у якій кліка родичів і наближених до нього бізнесменів стала мільярдерами завдяки зловживанням владою та корупції, а десятки тисяч дрібних партійних членів і симпатиків "Фідес" отримують власну вигоду, займаючи різні посади й отримуючи різноманітні преференції від держави.

Ця "система національної співпраці", як її називає сам Орбан, у разі втрати влади значною мірою розвалиться. Прем'єру, а також членам його родини й найближчого кола, довелося б рахуватися з розслідуваннями та можливими обвинуваченнями на їхню адресу.
Орбан отримує допомогу в передвиборчій кампанії з Кремля та від російських спецслужбістських кіл. Будапешт і Москва об'єднали свої зусилля, щоб закріпити в суспільній думці дезінформаційний наратив про те, що ЄС і Україна співпрацюють з головним політичним суперником Орбана, Петером Мадяром, проти "Фідес".
05.04.2026 22:57 Ответить
Кому він, той "Турецький потік", на території Угорщини, потрібен ? Хіба що самому Орбану... Решті країн він абсолютно не цікавий...
05.04.2026 22:47 Ответить
а таки є одна страна, якій потрібен там шухер
05.04.2026 23:11 Ответить
Ну то хай Орбан з нею і "розбирається"... Орбану ще там "шухеру" не вистачало - і так "земля під ногами горить"...
05.04.2026 23:15 Ответить
ну то він на користь тієї страны і розбирається
05.04.2026 23:22 Ответить
.... Мені цікаво - а який йому інтерес у "шухері", перед виборами? Звинуватить опозицію та Україну у спробі зірвать вибори? А що це дасть Україні, та опозиції? Щоб Орбан і далі при владі залишався? І який інтерес у Росії, у розпалюванні "шухеру"?
05.04.2026 23:27 Ответить
Орбан розглядає себе і свою партію як єдиних легітимних представників угорської нації - всі інші для нього є ворогами або зрадниками.
Такий же тон має і його теперішня передвиборча кампанія, у якій його опонент Мадяр змальовується як прислужник Києва та Брюсселя, перемога якого, на думку Орбана, призведе до занепаду угорської нації.
05.04.2026 23:33 Ответить
Це, типу, перефразування відомого вислову "Короля-Сонця", "Держава - це Я..."?
05.04.2026 23:42 Ответить
А мені цікаво, як ти в перших двох реченнях правильно описав ситуацію, а в наступних трьох реченнях прикинувся ідіотом, який не розуміє, про що він написав в своїх перших двох реченнях ))).

Да, Орбан звинуватив опозицію і Україну.

Нахріна це звинувачення опозиції і Україні - ні для чого.

Так для чого ти питаєш, що це дасть Україні і опозиції ?

Та нічого не дасть.
05.04.2026 23:34 Ответить
Ти не зрозумів, ЩО САМЕ я написав... Перечитай мій допис ще раз, а потім виклади свої думки, докладніше...
05.04.2026 23:41 Ответить
не хочу сваритися.

формулювання думки - справа тонка
05.04.2026 23:44 Ответить
Ну, тоді задовольняйся тим, з яким рівнем "тонкості", свої думки виклав я...
05.04.2026 23:48 Ответить
Хай залазять і з середини охороняють!
05.04.2026 23:17 Ответить
Но уже где-то лежат визитки Яроша.
05.04.2026 23:38 Ответить
Нарешті орбан прилаштував угорську армію до якоїсь справи!
