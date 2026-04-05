Венгрия усилила охрану газопровода "Турецкий поток" после инцидента в Сербии
Правительство Венгрии поручило военным взять под охрану венгерский участок газопровода "Турецкий поток".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто после совещания по вопросам безопасности премьера Виктора Орбана.
По словам Сийярто, решение принято после поступления информации о якобы попытке диверсии на трубопроводе на территории Сербии. Военные будут охранять газопровод на всем протяжении от сербско-венгерской до венгерско-словацкой границы.
Охрана газопровода и международные консультации
Министр также сообщил, что провел переговоры с министрами энергетики Сербии, Турции и России. По его словам, они согласились усилить охрану газопровода больше, чем когда-либо ранее.
"Военные будут охранять трубопровод по всей его протяженности, а меры безопасности будут усилены до максимального уровня", — заявил Сийярто.
Он намекнул на возможную причастность Украины к якобы сорванной диверсии, но официальный Киев категорически отверг эти обвинения.
Политические и безопасностные последствия
5 апреля в Сербии сообщили о попытке диверсии на газопроводе: рядом якобы обнаружили пакеты со взрывчаткой и детонаторами. После этого премьер Орбан созвал Совет по национальной безопасности для оценки ситуации.
В то же время лидер оппозиции Венгрии Петер Мадяр выразил сомнение в подлинности угрозы и предположил, что инцидент мог быть инсценированной операцией с целью повлиять на предстоящие выборы.
- Ранее Венгрия и Сербия уже усилили охрану энергетической инфраструктуры, обеспечивающей поставки газа в страну.
12 квітня, в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які, за опитуваннями, партія Орбана "Фідес" може програти.
Лідер опозиції та партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив Орбана в бажанні з передвиборних міркувань нагнітати паніку навколо нібито підготовки нападу на газопровід. За його словами, ще кілька тижнів тому він отримував сигнали про те, що в цьому напрямку готуються дії "під чужим прапором".
Ця "система національної співпраці", як її називає сам Орбан, у разі втрати влади значною мірою розвалиться. Прем'єру, а також членам його родини й найближчого кола, довелося б рахуватися з розслідуваннями та можливими обвинуваченнями на їхню адресу.
Орбан отримує допомогу в передвиборчій кампанії з Кремля та від російських спецслужбістських кіл. Будапешт і Москва об'єднали свої зусилля, щоб закріпити в суспільній думці дезінформаційний наратив про те, що ЄС і Україна співпрацюють з головним політичним суперником Орбана, Петером Мадяром, проти "Фідес".
Такий же тон має і його теперішня передвиборча кампанія, у якій його опонент Мадяр змальовується як прислужник Києва та Брюсселя, перемога якого, на думку Орбана, призведе до занепаду угорської нації.
Да, Орбан звинуватив опозицію і Україну.
