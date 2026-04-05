Венгрия усилила охрану газопровода "Турецкий поток" после инцидента в Сербии

Правительство Венгрии поручило военным взять под охрану венгерский участок газопровода "Турецкий поток".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто после совещания по вопросам безопасности премьера Виктора Орбана.

По словам Сийярто, решение принято после поступления информации о якобы попытке диверсии на трубопроводе на территории Сербии. Военные будут охранять газопровод на всем протяжении от сербско-венгерской до венгерско-словацкой границы.

Охрана газопровода и международные консультации

Министр также сообщил, что провел переговоры с министрами энергетики Сербии, Турции и России. По его словам, они согласились усилить охрану газопровода больше, чем когда-либо ранее.

"Военные будут охранять трубопровод по всей его протяженности, а меры безопасности будут усилены до максимального уровня", — заявил Сийярто.

Он намекнул на возможную причастность Украины к якобы сорванной диверсии, но официальный Киев категорически отверг эти обвинения.

Политические и безопасностные последствия

5 апреля в Сербии сообщили о попытке диверсии на газопроводе: рядом якобы обнаружили пакеты со взрывчаткой и детонаторами. После этого премьер Орбан созвал Совет по национальной безопасности для оценки ситуации.

В то же время лидер оппозиции Венгрии Петер Мадяр выразил сомнение в подлинности угрозы и предположил, что инцидент мог быть инсценированной операцией с целью повлиять на предстоящие выборы.

Ранее Венгрия и Сербия уже усилили охрану энергетической инфраструктуры, обеспечивающей поставки газа в страну.

