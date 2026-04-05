Угорщина посилила охорону газопроводу "Турецький потік" після інциденту в Сербії
Уряд Угорщини доручив військовим взяти під охорону угорську ділянку газопроводу "Турецький потік".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто після безпекового засідання прем’єра Віктора Орбана.
За словами Сійярто, рішення ухвалене після інформації про нібито спробу диверсії на трубопроводі на території Сербії. Військові охоронятимуть газогін на всій протяжності від сербсько-угорського до угорсько-словацького кордону.
Охорона газопроводу та міжнародні консультації
Міністр також повідомив, що провів переговори з міністрами енергетики Сербії, Туреччини та Росії. За його словами, вони погодилися посилити охорону газопроводу більше, ніж будь-коли раніше.
"Військові охоронятимуть трубопровід по всій його протяжності, а заходи безпеки будуть посилені до максимального рівня", — заявив Сійярто.
Він натякнув на можливу причетність України до нібито зірваної диверсії, але офіційний Київ категорично відкинув ці звинувачення.
Політичні та безпекові наслідки
5 квітня у Сербії повідомили про спробу диверсії на газопроводі: поруч нібито виявили пакунки з вибухівкою та детонаторами. Після цього прем’єр Орбан скликав Раду з нацбезпеки для оцінки ситуації.
Водночас опозиційний лідер Угорщини Петер Мадяр висловив сумнів у справжності загрози і припустив, що інцидент міг бути інсценованою операцією з метою вплинути на майбутні вибори.
- Раніше Угорщина та Сербія вже посилили охорону енергетичної інфраструктури, що забезпечує постачання газу до країни.
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