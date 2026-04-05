Угорщина посилила охорону газопроводу "Турецький потік" після інциденту в Сербії

Уряд Угорщини доручив військовим взяти під охорону угорську ділянку газопроводу "Турецький потік".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто після безпекового засідання прем’єра Віктора Орбана.

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За словами Сійярто, рішення ухвалене після інформації про нібито спробу диверсії на трубопроводі на території Сербії. Військові охоронятимуть газогін на всій протяжності від сербсько-угорського до угорсько-словацького кордону.

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Охорона газопроводу та міжнародні консультації

Міністр також повідомив, що провів переговори з міністрами енергетики Сербії, Туреччини та Росії. За його словами, вони погодилися посилити охорону газопроводу більше, ніж будь-коли раніше.

"Військові охоронятимуть трубопровід по всій його протяжності, а заходи безпеки будуть посилені до максимального рівня", — заявив Сійярто.

Він натякнув на можливу причетність України до нібито зірваної диверсії, але офіційний Київ категорично відкинув ці звинувачення.

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Політичні та безпекові наслідки

5 квітня у Сербії повідомили про спробу диверсії на газопроводі: поруч нібито виявили пакунки з вибухівкою та детонаторами. Після цього прем’єр Орбан скликав Раду з нацбезпеки для оцінки ситуації.

Водночас опозиційний лідер Угорщини Петер Мадяр висловив сумнів у справжності загрози і припустив, що інцидент міг бути інсценованою операцією з метою вплинути на майбутні вибори.

Раніше Угорщина та Сербія вже посилили охорону енергетичної інфраструктури, що забезпечує постачання газу до країни.

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