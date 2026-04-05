Голова військової безпеки Сербії Йованіч заявив, що Вучича попереджали про ймовірність підготовки диверсії на газогоні: "Реакцією був скепсис"
Голова Агентства військової безпеки Сербії (VBA) Джуро Йованіч заявив, що їхнє відомство давно мало інформацію про ймовірність диверсії на газопроводі до Угорщини. Однак керівництво країни скептично поставилося до попереджень розвідки.
Про це повідомляє РТС, передає Цензор.НЕТ.
Підозрюють "особу із групи мігрантів"
"Упродовж місяців ми сигналізували верховному головнокомандувачу, президенту Александару Вучичу, та іншому керівництву країни, що щось подібне може відбутися. Відверто кажучи, ми зіткнулися зі скепсисом... У нас була інформація, що особа з групи мігрантів з певними військовими вміннями може спробувати влаштувати диверсію на газовій інфраструктурі",- розповів Йованіч.
Він зазначив, що "цю особу точно затримають".
"Питання лише у тому, чи розслідування буде тривати три дні, чи понад місяць", - сказав очільник Агентства військової безпеки.
Йованіч розповів, що біля газогону виявили герметично запаковані вибухові речовини, детонатори та інше необхідне для закладання вибухових пристрої.
"Я розкрию вам деталь з розслідування, маркування на вибухівці свідчить про те, що вона була виготовлена у США", - розповів Йованіч.
Крім того, він зауважив, що з'явилася дезінформація про те, що військовослужбовці сербської армії працюватимуть "на якусь іншу або третю сторону, знаходячи українську вибухівку та звинувачуючи українців в організації диверсій".
"Це неправда. Що означає, хто виготовив вибухівку? Це не означає, що він її замовив чи виконав",- сказав глава Агентства військової безпеки.
Що передувало
- Нагадаємо, напередодні в Сербії заявили, що на території муніципалітету Канжижа поруч з газопроводом виявлено два великі пакунки з вибухівкою та детонаторами.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради з національної безпеки через спробу диверсії на газопроводі в Сербії.
- Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Київ не має жодного відношення до інциденту з вибухівкою, знайденою поблизу трубопроводу "Турецький потік" у Сербії.
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