Сікорський про інцидент з вибухівкою поблизу "Турецького потоку": Підозріло зручний час для Орбана

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський скептично відреагував на інцидент з вибухівкою біля "Турецького потоку" у Сербії. Він припустив, що "мінування" може бути вигідне чинному прем’єру Угорщини Віктору Орбану в розпал передвиборчої кампанії.

Про це Сікорський написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Реакція Сікорського

"Підозріло зручний час", – написав польський міністр, зробивши репост повідомлення Орбана про нібито підготовку диверсії на газогоні.

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Що передувало

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