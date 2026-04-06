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Новини Диверсія на газопроводі в Сербії
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Сікорський про інцидент з вибухівкою поблизу "Турецького потоку": Підозріло зручний час для Орбана

Сікорський поставив під сумнів мінування Турецького потоку

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський скептично відреагував на інцидент з вибухівкою біля "Турецького потоку" у Сербії. Він припустив, що "мінування" може бути вигідне чинному прем’єру Угорщини Віктору Орбану в розпал передвиборчої кампанії.

Про це Сікорський написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Реакція Сікорського

"Підозріло зручний час", – написав польський міністр, зробивши репост повідомлення Орбана про нібито підготовку диверсії на газогоні.

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Що передувало

  • Нагадаємо, напередодні в Сербії заявили, що на території муніципалітету Канжижа поруч з газопроводом виявлено два великі пакунки з вибухівкою та детонаторами.
  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради з національної безпеки через спробу диверсії на газопроводі в Сербії.
  • Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Київ не має жодного відношення до інциденту з вибухівкою, знайденою поблизу трубопроводу "Турецький потік" у Сербії.
  • Голова Агентства військової безпеки Сербії (VBA) Джуро Йованіч заявив, що їхнє відомство давно мало інформацію про ймовірність диверсії на газопроводі до Угорщини. Однак керівництво країни скептично поставилося до попереджень розвідки.

Читайте також: Голова військової безпеки Сербії Йованіч заявив, що Вучича попереджали про ймовірність підготовки диверсії на газогоні: "Реакцією був скепсис"

Автор: 

газопровід (1549) Сербія (439) Сікорський Радослав (404) Турецький потік (196) Орбан Віктор (953)
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