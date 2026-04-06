Сікорський про інцидент з вибухівкою поблизу "Турецького потоку": Підозріло зручний час для Орбана
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський скептично відреагував на інцидент з вибухівкою біля "Турецького потоку" у Сербії. Він припустив, що "мінування" може бути вигідне чинному прем’єру Угорщини Віктору Орбану в розпал передвиборчої кампанії.
Про це Сікорський написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Реакція Сікорського
"Підозріло зручний час", – написав польський міністр, зробивши репост повідомлення Орбана про нібито підготовку диверсії на газогоні.
Що передувало
- Нагадаємо, напередодні в Сербії заявили, що на території муніципалітету Канжижа поруч з газопроводом виявлено два великі пакунки з вибухівкою та детонаторами.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради з національної безпеки через спробу диверсії на газопроводі в Сербії.
- Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Київ не має жодного відношення до інциденту з вибухівкою, знайденою поблизу трубопроводу "Турецький потік" у Сербії.
- Голова Агентства військової безпеки Сербії (VBA) Джуро Йованіч заявив, що їхнє відомство давно мало інформацію про ймовірність диверсії на газопроводі до Угорщини. Однак керівництво країни скептично поставилося до попереджень розвідки.
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