Нетаньягу: перемир’я США та Ірану не поширюється на Ліван
Перемир'я між США та Іраном не впливає на бойові дії Ізраїлю проти угруповання "Хезболла" у Лівані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Guardian.
Операція в Лівані триватиме
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль підтримує зусилля президента США Дональда Трампа щодо перемир'я з Іраном, проте операція в Лівані триватиме до повного знищення загрози з боку "Хезболли".
"Ми готові будь-якої миті знову почати війну, наш палець на спусковому гачку", – попередив прем'єр-міністр Нетаньягу.
Президент США Дональд Трамп підтвердив позицію Ізраїлю, зазначивши, що Ліван не є частиною угоди, назвавши конфлікт там "окремою сутичкою".
Раніше Тегеран попередив, що може вийти з угоди з США, якщо Ізраїль не припинить масовані атаки на Ліван.
Що передувало?
- Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази у перемовинах.
- Згодом президент США Дональд Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав це рішення.
- Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
- Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкрив Ормузьку протоку.
- Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.
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