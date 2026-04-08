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Новини Конфлікт Ізраїлю та Лівану
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Нетаньягу: перемир’я США та Ірану не поширюється на Ліван

Нетаньягу про атаки на Ліван

Перемир'я між США та Іраном не впливає на бойові дії Ізраїлю проти угруповання "Хезболла" у Лівані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Guardian.

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Операція в Лівані триватиме

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль підтримує зусилля президента США Дональда Трампа щодо перемир'я з Іраном, проте операція в Лівані триватиме до повного знищення загрози з боку "Хезболли".

"Ми готові будь-якої миті знову почати війну, наш палець на спусковому гачку", – попередив прем'єр-міністр Нетаньягу.

Президент США Дональд Трамп підтвердив позицію Ізраїлю, зазначивши, що Ліван не є частиною угоди, назвавши конфлікт там "окремою сутичкою".

Раніше Тегеран попередив, що може вийти з угоди з США, якщо Ізраїль не припинить масовані атаки на Ліван.

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Що передувало?

  • Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази у перемовинах.
  • Згодом президент США Дональд Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав це рішення.
  • Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
  • Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкрив Ормузьку протоку.
  • Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.

Дивіться також: Іранські ЗМІ пишуть про зрив режиму припинення вогню Штатами: атаковано НПЗ Ірану. ВIДЕО

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Ізраїль (1999) Іран (3595) Ліван (144) Нетаньягу Беньямін (208) Хезболла (53)
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Топ коментарі
+11
Срати я хотів на ваш Ізраїль та ваших євреїв в нас країна палає і нам допомоги ніхто з Ізраїлю не надсилав, то ж вони для мене не кращі за Білорусів хай там той Нетаньягу вдавиться мені байдуже це черговий мокальський кріт
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09.04.2026 01:00 Відповісти
+7
Ізраїлю відпустити тепер недобитими Іран і Хезболлу, це смерть в майбутньому.
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09.04.2026 00:01 Відповісти
+5
Саме так.
Настала пора поки є час - всім євреям пакувати валізи та виїжджати на історичну батьківщину до США, а Палестину вернути палестинцям. Тоді у всьому арабському світі запанує мир та злагода на тисячоліття.
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09.04.2026 00:22 Відповісти

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