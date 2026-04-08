Нетаньягу: перемир’я США та Ірану не поширюється на Ліван

Перемир'я між США та Іраном не впливає на бойові дії Ізраїлю проти угруповання "Хезболла" у Лівані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Guardian.

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Операція в Лівані триватиме

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль підтримує зусилля президента США Дональда Трампа щодо перемир'я з Іраном, проте операція в Лівані триватиме до повного знищення загрози з боку "Хезболли".

"Ми готові будь-якої миті знову почати війну, наш палець на спусковому гачку", – попередив прем'єр-міністр Нетаньягу.

Президент США Дональд Трамп підтвердив позицію Ізраїлю, зазначивши, що Ліван не є частиною угоди, назвавши конфлікт там "окремою сутичкою".

Раніше Тегеран попередив, що може вийти з угоди з США, якщо Ізраїль не припинить масовані атаки на Ліван.

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Що передувало?

Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази у перемовинах.

Згодом президент США Дональд Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав це рішення.

Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкрив Ормузьку протоку.

Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.

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