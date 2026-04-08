Нетаньяху: перемирие США и Ирана не распространяется на Ливан

Перемирие между США и Ираном не влияет на боевые действия Израиля против группировки "Хезболла" в Ливане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Guardian.

Операция в Ливане продлится

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по перемирию с Ираном, однако операция в Ливане продлится до полного уничтожения угрозы со стороны "Хезболлы".

"Мы готовы в любой момент снова начать войну, наш палец на спусковом крючке", – предупредил премьер-министр Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп подтвердил позицию Израиля, отметив, что Ливан не является частью соглашения, назвав конфликт там "отдельным столкновением".

Ранее Тегеран предупредил, что может выйти из соглашения с США, если Израиль не прекратит массированные атаки на Ливан.

Читайте также: Соглашение с Ираном предусматривает, что он никогда не будет обладать ядерным оружием, — Хегсет

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы в переговорах.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал это решение.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Венс.
  • В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открыл Ормузский пролив.
  • В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.

Смотрите также: Иранские СМИ пишут о срыве режима прекращения огня США: атакован НПЗ Ирана. ВИДЕО

Ізраїлю відпустити тепер недобитими Іран і Хезболлу, це смерть в майбутньому.
09.04.2026
09.04.2026 00:01 Ответить
Это вроде как и евреи проводили по губам Тромбу)
09.04.2026
09.04.2026 00:07 Ответить
Добре...
09.04.2026 00:26 Ответить
Теж саме i Ірану не можна євреїв відпускати.
09.04.2026 00:04 Ответить
Настала пора поки є час - всім євреям пакувати валізи та виїжджати на історичну батьківщину до США, а Палестину вернути палестинцям. Тоді у всьому арабському світі запанує мир та злагода на тисячоліття.
09.04.2026 00:22 Ответить
А хто заважає мирно жити тим же арабам в Європі? Навіщо постійні алахакбари з поножовщиною перехожих чи наїздами вантажівок в натовп? В Європі вони гості люб'язно прийняті господарями цих земель разом жити. Жити по європейськи, а не силоміць нав'язувати своє бачення життя місцевим.
09.04.2026 00:36 Ответить
Дивні питання ставиш.
Фанатиків за гроші робити теракти всюди і різних вистачає. Зміни в своєму тексті слово "араби" на "росіяни" - і нічого не зміниться по суті.
09.04.2026 00:53 Ответить
Это вроде как и евреи проводили по губам Тромбу)
09.04.2026 00:07 Ответить
Ідеально було б для США вийти звідти і нехай упороті з обох сторін вирішують між собою. Але нажаль з одними упоротими є договір... Це доречі привіт тим бовдурам, які вважають, що гарантії США нічого не варті.
09.04.2026 00:10 Ответить
Маячня. У євреїв лише був один договір, що уклав Моїсей з Богом про землю обітованну.
Саме тому вони вчепилися за палестинську замлю Ханаана.
Однак після того, як Моісей розбив скрижалі договору - договір був односторонньо розірваний, тому у євреїв немає і не буде ніякої землі обітованної.
09.04.2026 00:25 Ответить
Добре...
09.04.2026 00:26 Ответить
Мєдвєдев (афончик) завив що в Ірану вже деякий час є атомна бомба і він її випробував.
09.04.2026 00:38 Ответить
 
 