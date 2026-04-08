Нетаньяху: перемирие США и Ирана не распространяется на Ливан
Перемирие между США и Ираном не влияет на боевые действия Израиля против группировки "Хезболла" в Ливане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Guardian.
Операция в Ливане продлится
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по перемирию с Ираном, однако операция в Ливане продлится до полного уничтожения угрозы со стороны "Хезболлы".
"Мы готовы в любой момент снова начать войну, наш палец на спусковом крючке", – предупредил премьер-министр Нетаньяху.
Президент США Дональд Трамп подтвердил позицию Израиля, отметив, что Ливан не является частью соглашения, назвав конфликт там "отдельным столкновением".
Ранее Тегеран предупредил, что может выйти из соглашения с США, если Израиль не прекратит массированные атаки на Ливан.
Что предшествовало?
- Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы в переговорах.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал это решение.
- Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Венс.
- В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открыл Ормузский пролив.
- В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.
Настала пора поки є час - всім євреям пакувати валізи та виїжджати на історичну батьківщину до США, а Палестину вернути палестинцям. Тоді у всьому арабському світі запанує мир та злагода на тисячоліття.
Фанатиків за гроші робити теракти всюди і різних вистачає. Зміни в своєму тексті слово "араби" на "росіяни" - і нічого не зміниться по суті.
Саме тому вони вчепилися за палестинську замлю Ханаана.
Однак після того, як Моісей розбив скрижалі договору - договір був односторонньо розірваний, тому у євреїв немає і не буде ніякої землі обітованної.