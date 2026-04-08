Нетаньяху: перемирие США и Ирана не распространяется на Ливан

Перемирие между США и Ираном не влияет на боевые действия Израиля против группировки "Хезболла" в Ливане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Guardian.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Операция в Ливане продлится

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по перемирию с Ираном, однако операция в Ливане продлится до полного уничтожения угрозы со стороны "Хезболлы".

"Мы готовы в любой момент снова начать войну, наш палец на спусковом крючке", – предупредил премьер-министр Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп подтвердил позицию Израиля, отметив, что Ливан не является частью соглашения, назвав конфликт там "отдельным столкновением".

Ранее Тегеран предупредил, что может выйти из соглашения с США, если Израиль не прекратит массированные атаки на Ливан.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы в переговорах.

Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал это решение.

Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Венс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открыл Ормузский пролив.

В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.

