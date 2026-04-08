Соглашение с Ираном предусматривает, что он никогда не будет обладать ядерным оружием, - Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что условием мира является полный отказ Ирана от ядерного оружия.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Они знают, что эта договоренность означает, что они никогда, никогда не будут обладать ядерным оружием. Согласно условиям, любые ядерные материалы, которые у них есть... будут изъяты. И материалы, которых у них не должно быть, будут изъяты", - отметил министр войны.

"Президент (Трамп. — Ред.) четко заявлял с самого начала: иранского ядерного оружия не будет. Точка", — добавил Хегсет.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.

Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.

Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.

Трамп сказал, что США и Иран будут продолжать вести переговоры об ослаблении санкций и тарифов.

