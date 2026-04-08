Соглашение с Ираном предусматривает, что он никогда не будет обладать ядерным оружием, - Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что условием мира является полный отказ Ирана от ядерного оружия.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Они знают, что эта договоренность означает, что они никогда, никогда не будут обладать ядерным оружием. Согласно условиям, любые ядерные материалы, которые у них есть... будут изъяты. И материалы, которых у них не должно быть, будут изъяты", - отметил министр войны.

"Президент (Трамп. — Ред.) четко заявлял с самого начала: иранского ядерного оружия не будет. Точка", — добавил Хегсет.

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.
  • Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
  • В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
  • В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.
  • Трамп сказал, что США и Иран будут продолжать вести переговоры об ослаблении санкций и тарифов.

Топ комментарии
+4
ТАК ЦЕ БУЛО ВЖЕ - цю угоду розірвав сам Трамп в перший свій термін. Маразматики
08.04.2026 16:10 Ответить
+3
Іран вже 40р каже шо він до ядерки ні - ні а сам клепає
08.04.2026 16:11 Ответить
+1
А як ні то що? Ядіркой влупите? Бо в Ірані тих аятол як у дурака фантиків
08.04.2026 16:13 Ответить
Так обісрались і тепер милостиво просять Іран пообіцяти не робити ядерну зброю.
08.04.2026 16:15 Ответить
Котротко і по суті:
Чалмани шахед-атаками виїбали О-О-ОмерикуДонні-MAGA.
Йому цю ***** ще згадають і будуть чмирити.
Це тільки перший день.
Вже сьогодні будуть блогери що прямо скажуть - «Чувак, а як це під твоїм проводом нас ***** нагодували за наші ж гроші (ну долар за літр бензину став)?». Далі будуть аналітики (хоча про загальну деградацію євро-омериканської аналітичної школи я вже висловлювався), які його з'їдять з гівном-м-м. Пережують і виплюнуть.
Попкорн - рулєз.
Це - надовго.
08.04.2026 16:36 Ответить
Ну, і шо він наклепав?
08.04.2026 16:45 Ответить
"Грязні" бімби вже може випускати
08.04.2026 16:51 Ответить
Ця війна рижого показала, що Ірану ядерка і нахер не потрібна, і без неї можна світову економіку розвалити.
08.04.2026 17:01 Ответить
можна - там місце дуже козирне
08.04.2026 17:03 Ответить
Нас теж будуть бомбити, якщо ми спробуємо зробити собі ЯЗ для захисту від рашкованів?
08.04.2026 16:12 Ответить
Сталевий дикобраз має бути голодним і не дуже колючим, а так якраз щоб в міру. Ядерка тут зайва)
08.04.2026 16:26 Ответить
Це на кшалт тому що кідари на нас теж не нападуть.
08.04.2026 16:20 Ответить
ОК, почитаємо угоду х 10 пуннктів, яку його насяльник назвав основою для майбутніх домовленостей:

❗️❗️ Іран заявляє, що США погодилися на таке, - Clash

▪️ Зобов'язання про ненапад.
▪️ Збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою.
▪️ Згода на збагачення урану.
▪️ Скасування всіх первинних санкцій.
▪️ Скасування всіх вторинних санкцій.
▪️ Припинення дії всіх резолюцій Ради Безпеки ООН.
▪️ Припинення дії всіх резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ.
▪️ Виплата компенсації Ірану.
▪️ Виведення американських бойових сил з регіону.
▪️ Припинення війни на всіх фронтах, включаючи війну проти «Хезболли» в Лівані.

А шо вони з цим збагаченим ураном будуть робити здогадатися не важко...
08.04.2026 16:21 Ответить
Вологі мрії Ісрану. Ніколи США на таке не погодяться.
08.04.2026 17:02 Ответить
Трамп повірить. Потім скаже "якби я був президентом...".
Іран має урану на 11 ракет.
08.04.2026 16:31 Ответить
Так і не зрозумів чия це буде перемога, якщо Ірану тепер скасовано всі санкції закладені ще десятки років тому. Тобто, зараз окрім відкритого, без схем, продажу власної нафти на світовий ринок йому надають ще й преференції у вигляді грошей за проход суден протокою. Неважко здогадатись куди підуть ці нові величезні кошти бо країна залишається під владою аятол. Це більш розширені палестинські сили, це потужніша ліванська Хесболла, це вже відкрита офіційна торгівля зброєю з Кацапією, це хусіти з новими ракетами. Це можливість спонсорувати мусульманських терористів по всьому світу. А ядерку вони просто будуть робити дуже-дуже секретно. Щоб встигнути допоки не піймають. І це все зробив Трамп. Чи московські куратори, хзна.
08.04.2026 16:39 Ответить
*****, да ніхто не скасовує ніякі санкції проти Ірану. Іран озвучив свої вологі мрії, причому озвучив для внутрішньої аудиторії.
08.04.2026 17:03 Ответить
Режими часто падають не під час війни а під час миру. Совок і недавня Сирія тому приклад
08.04.2026 16:43 Ответить
а ось їм папір на якому цей договір підписати
08.04.2026 16:54 Ответить
Иран может предложить подписать США прям у друга в Будапеште новый меморандум
08.04.2026 17:04 Ответить
 
 