Соглашение с Ираном предусматривает, что он никогда не будет обладать ядерным оружием, - Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что условием мира является полный отказ Ирана от ядерного оружия.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Они знают, что эта договоренность означает, что они никогда, никогда не будут обладать ядерным оружием. Согласно условиям, любые ядерные материалы, которые у них есть... будут изъяты. И материалы, которых у них не должно быть, будут изъяты", - отметил министр войны.
"Президент (Трамп. — Ред.) четко заявлял с самого начала: иранского ядерного оружия не будет. Точка", — добавил Хегсет.
Что предшествовало?
- Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.
- Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
- Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
- В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
- В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.
- Трамп сказал, что США и Иран будут продолжать вести переговоры об ослаблении санкций и тарифов.
Чалмани шахед-атаками виїбали О-О-ОмерикуДонні-MAGA.
Йому цю ***** ще згадають і будуть чмирити.
Це тільки перший день.
Вже сьогодні будуть блогери що прямо скажуть - «Чувак, а як це під твоїм проводом нас ***** нагодували за наші ж гроші (ну долар за літр бензину став)?». Далі будуть аналітики (хоча про загальну деградацію євро-омериканської аналітичної школи я вже висловлювався), які його з'їдять з гівном-м-м. Пережують і виплюнуть.
Попкорн - рулєз.
Це - надовго.
❗️❗️ Іран заявляє, що США погодилися на таке, - Clash
▪️ Зобов'язання про ненапад.
▪️ Збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою.
▪️ Згода на збагачення урану.
▪️ Скасування всіх первинних санкцій.
▪️ Скасування всіх вторинних санкцій.
▪️ Припинення дії всіх резолюцій Ради Безпеки ООН.
▪️ Припинення дії всіх резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ.
▪️ Виплата компенсації Ірану.
▪️ Виведення американських бойових сил з регіону.
▪️ Припинення війни на всіх фронтах, включаючи війну проти «Хезболли» в Лівані.
А шо вони з цим збагаченим ураном будуть робити здогадатися не важко...
Іран має урану на 11 ракет.