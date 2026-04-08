Иранские СМИ пишут о срыве режима прекращения огня со стороны США: атакован НПЗ Ирана. ВИДЕО

Иран сообщил о якобы нарушении перемирия войсками США и Израиля, которые атаковали нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван.

Об этом сообщили иранские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Иранский новостной канал Press TV заявил, что американо-израильские войска "нарушили соглашение о прекращении огня" и атаковали нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван.

В настоящее время пожарные и службы безопасности работают над тушением пожара.

По данным СМИ, в ответ ракетами и беспилотниками были нанесены удары по ОАЭ и Кувейту.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.

Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.

Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Венс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.

