Иранские СМИ пишут о срыве режима прекращения огня со стороны США: атакован НПЗ Ирана. ВИДЕО
Иран сообщил о якобы нарушении перемирия войсками США и Израиля, которые атаковали нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван.
Об этом сообщили иранские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Иранский новостной канал Press TV заявил, что американо-израильские войска "нарушили соглашение о прекращении огня" и атаковали нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван.
В настоящее время пожарные и службы безопасности работают над тушением пожара.
По данным СМИ, в ответ ракетами и беспилотниками были нанесены удары по ОАЭ и Кувейту.
Что предшествовало?
- Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.
- Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
- Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Венс.
- В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
- В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.
+16 Ігор Солодкий #620666
08.04.2026 14:45
+7 igor Naumthyc
08.04.2026 14:52
+6 piligrim
08.04.2026 14:47
«ОАЕ здобули перемогу у війні, якої ми щиро прагнули уникнути. Ми вистояли завдяки героїчній загальнонаціональній обороні, яка захистила наш суверенітет, гідність і досягнення перед обличчям підступної агресії. Сьогодні ми рухаємося вперед, щоб керувати складним регіональним порядком денним, маючи більші важелі впливу, глибше розуміння ситуації та більшу здатність формувати майбутнє. Наша сила, стійкість і непохитність лише зміцнили модель відродження ОАЕ»
2. Цены на нефть падают.
3. Скупаем на бирже нефть.
4. Наносим удар по Ирану.
5. Цены на нефть ростут.
6. Продаём нефть дороже.
7. Играем в гольф на острове Эпштейна.
Будь-яка країна, яка постачає військову зброю до Ірану, відтепер буде негайно обкладена 50-відсотковим митом, - Трамп