РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13490 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана
4 786 40

Иранские СМИ пишут о срыве режима прекращения огня со стороны США: атакован НПЗ Ирана. ВИДЕО

Иран сообщил о якобы нарушении перемирия войсками США и Израиля, которые атаковали нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван.

Об этом сообщили иранские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Иранский новостной канал Press TV заявил, что американо-израильские войска "нарушили соглашение о прекращении огня" и атаковали нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван.

В настоящее время пожарные и службы безопасности работают над тушением пожара.

Иран заявил о срыве перемирия: подробности

По данным СМИ, в ответ ракетами и беспилотниками были нанесены удары по ОАЭ и Кувейту.

Читайте: Вэнс назвал перемирие между Ираном и США "хрупким"

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.
  • Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Венс.
  • В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
  • В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.

Читайте также: 15 стран готовы содействовать безопасному судоходству в Ормузском проливе, — Макрон

Автор: 

Израиль Иран США перемирие
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
показать весь комментарий
08.04.2026 14:45
+7
показать весь комментарий
08.04.2026 14:52
+6
показать весь комментарий
08.04.2026 14:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
давай по новой миша , все ху.ня
показать весь комментарий
08.04.2026 14:45
показать весь комментарий
08.04.2026 14:57
Как мнє рукі делать.
показать весь комментарий
08.04.2026 15:04
Недовго "музика грала", недовго "танець танцював" Трамп!
показать весь комментарий
08.04.2026 14:46
ну, два тижні вже минули))) пинаймні, в одній голові...
показать весь комментарий
08.04.2026 14:47
у пуйла Київ за три дні теж був
показать весь комментарий
08.04.2026 15:26
Шоб не казали шо ви мене наїбали - Трамп
показать весь комментарий
08.04.2026 14:48
Хто б сумнівався-Ізраїлю це "перемир'я",як і всі інші,непотрібне й загрозливе.Ізраїль зриватиме всі подібні ініціативи без огляду на ситуацію у інших країнах й наслідки для світу в цілому! Війна без кінця-єдиний порятунок для Нетаньяху!
показать весь комментарий
08.04.2026 14:52
якщо пізніше будуть докази що це рушники самі влаштували ти бот просто зникнеш?
показать весь комментарий
08.04.2026 14:57
А якщо ні, то зникнеш ти?
показать весь комментарий
08.04.2026 15:10
а ти за нього відповідаєш бо з той самої ботоферми у паРаші?
показать весь комментарий
08.04.2026 15:12
Бикуєш? ну, ну... чисто як кацап...
показать весь комментарий
08.04.2026 15:15
тобто ти вступився за кацапа, відповів питанням на питання, та ще й коли тебе ніхто не питав, а "бикую" я? Чисто бото-логіка.
показать весь комментарий
08.04.2026 15:25
Атаковали израиль и сша,но отгребли ответку Кувейт и Саудиты...какая то странная у них групповуха там...Прям как у нас...НАТО придвинуло границы,но напали на Украину...Спятившие режимы самоутверждаются и бьют тех,кто меньше всего может ответить по их мнению и расчетам
показать весь комментарий
08.04.2026 14:53
ну хто так війни веде ДОНІІ!!!!!
показать весь комментарий
08.04.2026 14:55
упс - не встигли Емірати об'явити і про свою перемогу у війні, як на них знову полетіло

«ОАЕ здобули перемогу у війні, якої ми щиро прагнули уникнути. Ми вистояли завдяки героїчній загальнонаціональній обороні, яка захистила наш суверенітет, гідність і досягнення перед обличчям підступної агресії. Сьогодні ми рухаємося вперед, щоб керувати складним регіональним порядком денним, маючи більші важелі впливу, глибше розуміння ситуації та більшу здатність формувати майбутнє. Наша сила, стійкість і непохитність лише зміцнили модель відродження ОАЕ»
показать весь комментарий
08.04.2026 14:56
Ще декілька ударів і саудити знов стануть бедуїнами-пастухами верблюдів. Як їх дідусі
показать весь комментарий
08.04.2026 15:00
А взагалі ці ОАЕшники офігєлі. Ішь чєго удумалі? Добробут людей покращують, інфраструктру розвивають, будують міста на піску. А мали б як росіянці та іранці жити в гімні. І кто ета разрєшил ім так красіва жить? Ґа?
показать весь комментарий
08.04.2026 15:10
Це все суб'єктивно і залежить від ЗМІ, лінії партії. Що повинні думати барани про якусь країну реашют журналісти-агітатори. Вони навіть придумали "прогресивний джихад".
показать весь комментарий
08.04.2026 15:27
Фальстарт
показать весь комментарий
08.04.2026 15:08
По-любому Бєня постарався. Мудило вухасте.
показать весь комментарий
08.04.2026 14:57
Гарна спроба, ісраєль, але нічого не вийде. Два тижні, а потім мир. Подобається це тобі або ні...
показать весь комментарий
08.04.2026 15:09
гарна спроба рушник, але ніхто вам вже не вірить.
показать весь комментарий
08.04.2026 15:26
"Нє долго музика іграла, не долго фраєр танцевал"(С)
показать весь комментарий
08.04.2026 15:10
1. Договариваемся о мире.
2. Цены на нефть падают.
3. Скупаем на бирже нефть.
4. Наносим удар по Ирану.
5. Цены на нефть ростут.
6. Продаём нефть дороже.
7. Играем в гольф на острове Эпштейна.
показать весь комментарий
08.04.2026 15:11
Все лише на користь країні: як плата Ірану за поставлені шахеди і фатеги, та їх технології-росії,так і тепер,бо не в змозі їх постачати рашці,так як зайняті критично собою.
показать весь комментарий
08.04.2026 15:19
Так буває, коли всі "пабеділі" і ніхто "не програв"...
показать весь комментарий
08.04.2026 15:20
Нада проста перестать стрелять.....
показать весь комментарий
08.04.2026 15:22
100%
показать весь комментарий
08.04.2026 15:25
Немає і не буде ніякого режиму припинення вогню між Іраном та США!
показать весь комментарий
08.04.2026 15:24
Всім хочеться кровушкi, але Україні ця війна не вигідна.
показать весь комментарий
08.04.2026 15:33
Нова діч від тампона:

Будь-яка країна, яка постачає військову зброю до Ірану, відтепер буде негайно обкладена 50-відсотковим митом, - Трамп

показать весь комментарий
08.04.2026 15:25
Таке враження, що перемир'я він вигадав. Воно й недивно, бо у його макітрі одночасно існують кілька вигаданих реальностей. І вони ніяк між собою не перетинаються
показать весь комментарий
08.04.2026 15:28
Ну невтрималися й що за це дошкулять тепер.
показать весь комментарий
08.04.2026 15:29
Для профілактики нагадали аятолам...
показать весь комментарий
08.04.2026 15:32
За 10 (!) хвилин Ізраїль вразив 100 цілей у Лівані: наймасштабніша атака за весь період війни триває - вибухи лунають по всій країні найбільша атака за весь час війни триває - вибухи звучать по всій країні
показать весь комментарий
08.04.2026 15:34
 
 