УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13277 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану
11 732 75

Іранські ЗМІ пишуть про зрив режиму припинення вогню Штатами: атаковано НПЗ Ірану. ВIДЕО

Іран повідомив про нібито зрив перемир'я військами США та Ізраїлю, які атакували нафтопереробний завод на іранському острові Лаван.

Про це повідомили іранські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Іранський новинний канал Press TV заявив, що американо-ізраїльські війська "порушили угоду про припинення вогню" та атакували нафтопереробний завод на острові Лаван.

Наразі пожежники та служби безпеки працюють над гасінням пожежі.

Іран заявив про зрив перемир’я: подробиці

За даними ЗМІ, у відповідь ракетами та безпілотниками було завдано ударів по ОАЕ та Кувейту.

Читайте: Венс назвав перемир’я між Іраном та США "крихким"

Що передувало?

  • Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.
  • Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
  • Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
  • Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.
  • Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.

Також читайте: 15 країн готові сприяти безпечному судноплавству в Ормузькій протоці, - Макрон

Автор: 

Ізраїль (1999) Іран (3595) США (26930) перемир’я (1069)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
давай по новой миша , все ху.ня
показати весь коментар
08.04.2026 14:45 Відповісти
+24
Хто б сумнівався-Ізраїлю це "перемир'я",як і всі інші,непотрібне й загрозливе.Ізраїль зриватиме всі подібні ініціативи без огляду на ситуацію у інших країнах й наслідки для світу в цілому! Війна без кінця-єдиний порятунок для Нетаньяху!
показати весь коментар
08.04.2026 14:52 Відповісти
+17
ну, два тижні вже минули))) пинаймні, в одній голові...
показати весь коментар
08.04.2026 14:47 Відповісти

Завантаження...

 
 