Іранські ЗМІ пишуть про зрив режиму припинення вогню Штатами: атаковано НПЗ Ірану. ВIДЕО

Іран повідомив про нібито зрив перемир'я військами США та Ізраїлю, які атакували нафтопереробний завод на іранському острові Лаван.

Про це повідомили іранські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Іранський новинний канал Press TV заявив, що американо-ізраїльські війська "порушили угоду про припинення вогню" та атакували нафтопереробний завод на острові Лаван.

Наразі пожежники та служби безпеки працюють над гасінням пожежі.

За даними ЗМІ, у відповідь ракетами та безпілотниками було завдано ударів по ОАЕ та Кувейту.

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Що передувало?

Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.

Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.

Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.

Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.

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