11 732 75
Іранські ЗМІ пишуть про зрив режиму припинення вогню Штатами: атаковано НПЗ Ірану. ВIДЕО
Іран повідомив про нібито зрив перемир'я військами США та Ізраїлю, які атакували нафтопереробний завод на іранському острові Лаван.
Про це повідомили іранські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Іранський новинний канал Press TV заявив, що американо-ізраїльські війська "порушили угоду про припинення вогню" та атакували нафтопереробний завод на острові Лаван.
Наразі пожежники та служби безпеки працюють над гасінням пожежі.
За даними ЗМІ, у відповідь ракетами та безпілотниками було завдано ударів по ОАЕ та Кувейту.
Що передувало?
- Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.
- Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
- Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
- Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.
- Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.
Топ коментарі
+35 Ігор Солодкий #620666
показати весь коментар08.04.2026 14:45 Відповісти Посилання
+24 igor Naumthyc
показати весь коментар08.04.2026 14:52 Відповісти Посилання
+17 piligrim
показати весь коментар08.04.2026 14:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль